Віталій Хомутиннік очолив інвестиційний фонд Cascade, де він раніше був бенефіціаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Закінчився важливий етап в моєму житті як політика. Далі я буду займатися громадською діяльністю та бізнесом, від сьогодні очолю інвестиційний фонд Cascade", - написав Хомутиннік.

Він також прокоментував перше засідання нового парламенту.

"Коли я в 2002 році вперше обрався по мажоритарному округу від міста Макіївки, то був наймолодшим депутатом парламенту. Тоді мені здавалося, що повинно пройти мінімум років сорок поки я стану однолітком з керівництвом країни. Сьогодні президенту, голові парламенту та прем'єру плюс-мінус 40 років, як і більшості депутатів. І молодість - це їх головна відмінність від всіх попередників - не тільки в плані життєвої енергії, але і кругозору, інтересів, підходів. Сподіваюся, нова політична команда влада використовує цю свою сильну сторону по максимуму", - уточнив він.