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 Суспільство
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 Хомутиннік очолив інвестиційний фонд Cascade

Хомутиннік вестиме громадську діяльність та бізнес.

Віталій Хомутиннік очолив інвестиційний фонд Cascade, де він раніше був бенефіціаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Закінчився важливий етап в моєму житті як політика. Далі я буду займатися громадською діяльністю та бізнесом, від сьогодні очолю інвестиційний фонд Cascade", - написав Хомутиннік.

Він також прокоментував перше засідання нового парламенту.

"Коли я в 2002 році вперше обрався по мажоритарному округу від міста Макіївки, то був наймолодшим депутатом парламенту. Тоді мені здавалося, що повинно пройти мінімум років сорок поки я стану однолітком з керівництвом країни. Сьогодні президенту, голові парламенту та прем'єру плюс-мінус 40 років, як і більшості депутатів. І молодість - це їх головна відмінність від всіх попередників - не тільки в плані життєвої енергії, але і кругозору, інтересів, підходів. Сподіваюся, нова політична команда влада використовує цю свою сильну сторону по максимуму", - уточнив він.

Хомутиннік очолив інвестиційний фонд Cascade 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145581
 
 
 Топ коментарі
 
а людям, которые пострадали от попутавшей педали тещи помогаешь?
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РыгиАналы и коллабороанты сделали их вместе-это тоже новое лицо ?
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пара би ігарь валєрічу абратіть вніманіє на етава черта чєм он дишіт і чєм абєтд аплачіваєт Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade - Цензор.НЕТ 5088 званітє баканаву !
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они с корешу ..по тлф часто мило беседуют и на ты....
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Как бы ты камеру не возглавил на зоне....
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а людям, которые пострадали от попутавшей педали тещи помогаешь?
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РыгиАналы и коллабороанты сделали их вместе-это тоже новое лицо ?
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Хлопчик почне скуповувати держмайно.
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каскад в переводе на украинский значит дышло Хомутынник возглавил инвестиционный фонд Cascade - Цензор.НЕТ 4218
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Как там ублюдочная тёща с ...оказывается с "кучей болячек"...И что там провоняет ещё один зятёк Притула. Он сразу в фейсбуке написал что всё компенсируют и денег дадут....Только вот адвокат пострадавших говорит что ОНИ отказываются общаться.
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А на хера об этом писать тут. Тоже мне новость.
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