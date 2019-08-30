 Одна злодійська бригада тирила протягом 1,5 року по 500 млн на місяць. Потім кононенки та кропачови вирішили зробити крайнім Крючкова, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Він спростував, що екснардеп Дмитро Крючков зараз задіяний у роботі щодо "Центренерго": "Ні, як може людина, яка так обкрадала, зі мною працювати? Я більше скажу, саме Крючков створив схему, з якою "Центренерго" зараз планує боротися. Я знаю юридичні компанії, які ведуть зараз юридичний захист компанії, ми їх порекомендували. Крючков купив компанію, у якої була заборгованість 60 млн, і зробив державній компанії "Центренерго" заборгованість перед своєю компанією в 1 млрд 800 мільйонів, здається. Штучно - просудив, проіндексував. Я чому знаю, тому що Крючков приходив до "Укрнафти", там теж були якісь борги держави на 12 або 13 млн гривень, так він пропонував ці борги держави перед компанією теж перетворити на мільярд. Штучно проіндексувати, там час минув, ще що-небудь, все через суди вирішується".

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За даними Коломойського, найближчим часом "буде велике звернення до правоохоронців" щодо схем фальсифікації заборгованості держави перед приватними компаніями.

"Одна злодійська бригада тирила гроші. Потім кононенки та кропачови різні вирішили зробити крайнім Крючкова, він збунтувався, не такий простий хлопець виявився. Коли його "взяли" в Німеччині, я йому навіть допомагав з адвокатом. Зателефонувала людина, знайомець, сказала: "Можна допомогти"? Я подзвонив, дізнався, у кого є адвокат, якогось порадили, більше я до цього жодного стосунку не маю. Тому що Крючков знає стільки, що якби його екстрадували з Німеччини, коли Порошенко ще був при владі, - запевняю, його повісили б у СІЗО, і знайшли б заповіт: "Прошу нікого не звинувачувати", - пояснив Коломойський.

Відповідаючи на зауваження, що Крючков знімає офіс у "Міленіумі", на шостому поверсі, а поруч його офіс, Коломойський відповів: "А що пояснювати? Зняв колись офіс, я до нього не заходив, справ у мене з ним не було. Він на шостому, Палиця на п'ятому, збіг. Це легко перевірити, тому що до керуючої компанії прийшли запити НАБУ - хто заходив до Крючкова, хто не заходив, ми їм дали всю книгу відвідувачів, там унікальний список. Виявляється, у Крючкова побувало чимало наших державних діячів, просто черга йшла за милостинею. Там взагалі я просто такі прізвища побачив у цьому журналі, просто був вражений. Багато міністрів, губернатори, народні депутати, відомі люди! Кононенковські всі найближчі помічники, у деяких були постійні перепустки, вони як на роботу сюди ходили. Більше не скажу, далі таємниця слідства".

"З того, що каже Крючков і дає інтерв'ю, що все це була одна шайка-лійка. А потім вони вирішили зробити з Крючкова крайнього. Людина виявилася з яйцями, вирішила постояти за себе. Тож давайте тоді вже всіх разом зберемо в суді, розберемо всі ролі і значення. Ви ж розмови чули Крючкова? Ви розумієте розміри розкрадань? Протягом буквально півтора року по 500 млн на місяць. Ну, плюс-мінус там, мінімум 400. Без жартів, все по-дорослому. Уявіть, ці гроші просто виймали з кишень кожної простої людини, кожної, але при цьому уряд каже, що треба піднімати тарифи, міністри і депутати підтримували, а потім йшли на прийом до Крючкова за своєю часткою. І скільки таких схем, які люди сплачують - коли все вичистимо, вважаю, треба буде тарифи знизити", - зазначив Коломойський.

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Коментуючи подання підприємства Коломойського, за яким Конституційний суд обмежив повноваження НАБУ з розслідування справи, олігарх зазначив: "Я вам поясню. Ми нічим не обмежуємо повноваження НАБУ з розслідування, навпаки, ми всіма силами сприяємо слідству, ми готові дати всі свідчення і документи. Могли ж ми не передавати списки відвідувачів - але ми все чітко передали".

"Там усе нормально, у НАБУ немає питань, там просто ролі мають бути перерозподілені. Якщо у когось є корупція і хтось вкрав гроші державні, нехай НАБУ займається, але чому воно має займатися Запорізьким феросплавним, який ні в кого нічого не вкрав, навпаки, заплатив за електроенергію, а йому кажуть: другий раз заплатіть. З якого дива? Це не питання проти НАБУ, це питання, щоб вони не зловживали своїм становищем. І коли вони не можуть знайти справжніх шахраїв, вони вигадують, що легальна компанія щось у когось забрала. Було так: Запорізький феросплавний, до якого я маю деякий стосунок, і "Запоріжжяобленерго", до якого теж маю деякий стосунок, пов'язані поставками електроенергії в одному місці. Тобто поставка, купівля, оплата електроенергії. І ось у якийсь момент "Запоріжжяобленерго" в один момент перевели на алгоритм. До речі, глава Нацкомісії з регулювання ринку електроенергії Вовк спеціально це робив, щоб ви розуміли, за допомогою "Енергоринку" і НКРЕ. Вони перевели "Запоріжжяобленерго" на алгоритм через те, що в них нібито є якась заборгованість", - пояснив Коломойський.

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"Алгоритм змушує обленерго працювати за допомогою посередників або отримувати гроші не за електричну енергію, а за реактивну електричну енергію, яка за обсягом споживання 5% від загального споживання. Якщо ти починаєш працювати через компанію Крючкова, у нього всі платежі проходили швидко, він якимось чином оплачував зарплати. Гроші підприємства списуються з рахунку автоматично. Спочатку тебе штучно "підсаджують на алгоритм" під надуманим приводом, щоб твої гроші йшли через посередника, якого поставили, - Крючкова. Потім створюють систему, де ти не можеш користуватися своїм розрахунковим рахунком. Вовк усе це робив разом із Крючковим. Вовк тут один з героїв усієї цієї драми, теж постійно ходив сюди в офіс", - додав він.

"Вони створюють заборгованість "Запоріжжяобленерго", унаслідок чого "Запоріжжяобленерго" погоджується на різні схеми. Припустімо, Запорізький феросплавний заплатив 150 млн, а Крючков потім мав заплатити на обленерго. Заплатив чи ні - ніхто не знає. А потім відбувся залік. І в цей залік влізло НАБУ, а крім цього, Запорізький феросплавний заплатив на "Запоріжжяобленерго" за реактивну електроенергію теж 200 із чимось мільйонів, а ті змогли цими грошима сплачувати зарплати собі тощо. А потім мали зробити залік між реактивним і звичайним споживанням. І теж там влізло НАБУ і сказало, що ні-ні, так не можна. Чого не можна - незрозуміло. І потім було рішення Конституційного суду. Але якщо ми візьмемо ту частину, яка пов'язана з Крючковим, то виходить, що Запорізький феросплавний з ним розрахувався, а "Запоріжжяобленерго" має отримати ці 150 млн, які йому не заплатили. Тепер вони мають звертатися, що їх пограбували, і дивитися, хто там зловживав. А НАБУ влізло в цю справу, і сказало: нам пофіг Крючков, ми його вивели з гри, він цінний свідок, а ви вдруге будете платити "Запоріжжяобленерго", тому що воно ваших грошей не отримало. До чого тут завод? Договори є, гроші перераховані, трусіть Крючкова. У НАБУ кажуть: "Ну, це ваші проблеми, не треба було з пройдисвітами справу мати". Теж, чесно кажучи, є логіка. Але тоді вони самоусуваються від того, щоб отримувати від Крючкова гроші. Вийшло, він взяв гроші, звалив, тепер він цінний свідок і його не чіпають, а феросплавний завод має за ним ганятися, вибивати з нього гроші, які йому заплатили. Ми не хочемо, нехай держава займається, те ж НАБУ не тільки свідчення знімає з Крючкова, але й гроші", - резюмував Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

15 квітня Крючкова екстрадували з Німеччини, і його затримали детективи НАБУ.

Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екснардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, даних в суді.