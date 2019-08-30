 "Динамо", "Шахтар" і "Олександрія" дізналися, які в них будуть суперники в групових етапах єврокубків. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Таки чином, донецький "Шахтар" у Лізі Чемпіонів потрапляє в групу С:
- Манчестер Сіті (Англія)
- Шахтар Донецьк (Україна)
- Динамо Загреб (Хорватія)
- Аталанта (Італія)
Київське "Динамо" в Лізі Європи потрапило до групи B:
- Динамо (Україна)
- Копенгаген (Данія)
- Мальме (Швеція)
- Лугано (Швейцарія)
ФК "Олександрія" потрапляє в групу І:
- Вольфсбург (Німеччина)
- Гент (Бельгія)
- Сент-Етьєнн (Франція)
- Олександрія (Україна)
Матчі першого туру відбудуться 19 вересня.
Повні результати жеребкування.
4 очки з переляку візьмуть)