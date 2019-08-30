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Все про:Динамо (121) футбол (744) Шахтар (81) Олександрія (5)

 "Динамо", "Шахтар" і "Олександрія" дізналися, які в них будуть суперники в групових етапах єврокубків. ФОТО

Відбулися жеребкування групових раундів Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, які визначили суперників київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та "Олександрії" з Кіровоградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Таки чином, донецький "Шахтар" у Лізі Чемпіонів потрапляє в групу С:

  1. Манчестер Сіті (Англія)
  2. Шахтар Донецьк (Україна)
  3. Динамо Загреб (Хорватія)
  4. Аталанта (Італія)

Київське "Динамо" в Лізі Європи потрапило до групи B:

  1. Динамо (Україна)
  2. Копенгаген (Данія)
  3. Мальме (Швеція)
  4. Лугано (Швейцарія)

ФК "Олександрія" потрапляє в групу І:

  1. Вольфсбург (Німеччина)
  2. Гент (Бельгія)
  3. Сент-Етьєнн (Франція)
  4. Олександрія (Україна)

Матчі першого туру відбудуться 19 вересня.

Повні результати жеребкування.

Динамо, Шахтар і Олександрія дізналися, які в них будуть суперники в групових етапах єврокубків 01
Динамо, Шахтар і Олександрія дізналися, які в них будуть суперники в групових етапах єврокубків 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145579
 
 
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Отже Бельгія нас обійде в рейтингу... "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" узнали соперников в групповых этапах еврокубков - Цензор.НЕТ 9323
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Ще й Нідерланди можуть, в Олександрії група гаплик.
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ухти, як я відстав від футболу! що, вже є Вольфсбург і Вольфсберг?? 2 різні команди?
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Вольфсбергер це австрійська команда.
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ясно. бо я живу ще в тому футбольному світі, де грають Шмайхель, Кан, Мальдіні, Бергкамп, а Касільяс, Бекхем це якісь молоді хлопчиська, що роблять перші кроки..
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Шахтеру ничего не светит. Любимая фишка Шахтера - принимать фаворита в последнем туре дома. Фаворит приезжает 3 составом, отбывает номер, Шахтер получает 3 очка и крики: "Мы сильнее Барселоны!". Так вот. В последнем, 6 туре Манчестер Сити будет играть в Загребе. Явно находясь на 1 месте. И явно с 3 составом и не желанием играть. 3 очка у Динамо Загреб уже в кармане.
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Незрозуміло у вас, Шахтарю зніматись з турніра чи таки спробувати пограти?
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лучше пусть снимаются, если не хотят 0:6 влететь.
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.. ах да - 1 матч Сити проведет в гостях у Шахтера. В стартовом матче глупо приезжать 3 составом и отдавать матч. Ну ниче.. может в следующем году Шахтеру повезет.. с календарем и местом проведения матча 6 тура )
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Вообще-то 3 команды из группы будут выступать весной.. но речь то совсем о другом...
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олександрія..
4 очки з переляку візьмуть)
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