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Все про:Міноборони (2750) розвідка (1440) Донбас (12867)

 Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - ГУР

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати інтенсивність бойової підготовки російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ завершується підготовка до проведення на початку вересня ц.р. батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою із залученням артилерійських і танкових підрозділів.

Передбачається, що контроль за ходом навчань буде здійснювати командування Південного військового округу ЗС РФ.

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Як зазначили в ГУР, у розвідувальних підрозділах російських окупаційних військ проводиться відбір чергової групи кандидатів для направлення на курси снайперської та розвідувальної підготовки на території Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145577
 
 
 Топ коментарі
 
это потому что они видят, что Зе продолжает наживаться на войне и затягивает с капитуляцией....
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Готовятся к снятию блокады и *реинтеграции* в Украину Командование ВС РФ наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 2115
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это потому что они видят, что Зе продолжает наживаться на войне и затягивает с капитуляцией....
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Тому і проводять заходи в рамках мирних ініціатив Зєлєнского.
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Цієї ночі прийняли багато законопроектів, які ніхто не вичитував. Що це означає? Можливо там є щось, що буде полегшувати росіян утримувати окупований Донбас?
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та їх ще не написали, поприймали лише назви законопроектів.
портнов ще не встиг.
але він всьо зробить.
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знаю, що якась фігня про амністію бойовиків промайнула там...страшно подумати, що вони там наклепали майже до ранку своїм суцільним одобрямсом без майже жодного обговорення...конвейер зеленогнійного проносу...
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армію завжди дрочать аби не розпускалася. Попусти кацапів з навчаннями і почнуться п'янки і грабунки.
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Готовятся к снятию блокады и *реинтеграции* в Украину
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Ти усі законопроекти прочитав, які вночі прийняли?
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Таки готуються.
Почитайте, що сказа Коломойський.
- Я не вижу, как поднять сегодня зарплаты в Украине, кроме волюнтаристских путей. Просто тупо взял, поднял и все, потому что потом все остальное тоже остановится из-за этого. Как поднять доходы, не подняв ВВП, мы не знаем. А поднять ВВП можно, вернув Донбасс. Тогда получается, что сам по себе Донбасс дает ВВП, еще и синергия с ним дает ВВП.Источник: https://censor.net.ua/r3145520
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не новость,
от если бы кацапы снижать интенсивность стали - была бы новость - а так нет..
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Лидеры украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович приехали в московское СИЗО «Лефортово», где содержатся готовящиеся к обмену украинские заключенные. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что политики посетили украинских заключенных, которые находятся в этом СИЗО, в том числе националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые были осуждены за участие в Чеченской войне на стороне боевиков. По словам Виктора Медведчука, готовности к обмену заключенными между Киевом и Москвой пока нет. Информацией о сроках этого процесса украинский оппозиционер также не располагает
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от сейчас без подвоха - как вы умудряетесь всегда в самое дерьмо встрять?
другой раз кажется не было бы дерьма в списке - вы бы побежали его искать...
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украинская разведка - самая страшная разведка в мире, страшнее тока разведка вануату
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Страшнее сцаной тряпки для тебя ничего нет.Будь она неладна.Готовь ипло опять😂🌷
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как ты себя царственно величаешь, век бы слушал Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 6700
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