 Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ завершується підготовка до проведення на початку вересня ц.р. батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою із залученням артилерійських і танкових підрозділів.
Передбачається, що контроль за ходом навчань буде здійснювати командування Південного військового округу ЗС РФ.
Як зазначили в ГУР, у розвідувальних підрозділах російських окупаційних військ проводиться відбір чергової групи кандидатів для направлення на курси снайперської та розвідувальної підготовки на території Росії.
портнов ще не встиг.
але він всьо зробить.
Почитайте, що сказа Коломойський.
- Я не вижу, как поднять сегодня зарплаты в Украине, кроме волюнтаристских путей. Просто тупо взял, поднял и все, потому что потом все остальное тоже остановится из-за этого. Как поднять доходы, не подняв ВВП, мы не знаем. А поднять ВВП можно, вернув Донбасс. Тогда получается, что сам по себе Донбасс дает ВВП, еще и синергия с ним дает ВВП.Источник: https://censor.net.ua/r3145520
от если бы кацапы снижать интенсивность стали - была бы новость - а так нет..
Отмечается, что политики посетили украинских заключенных, которые находятся в этом СИЗО, в том числе националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые были осуждены за участие в Чеченской войне на стороне боевиков. По словам Виктора Медведчука, готовности к обмену заключенными между Киевом и Москвой пока нет. Информацией о сроках этого процесса украинский оппозиционер также не располагает
другой раз кажется не было бы дерьма в списке - вы бы побежали его искать...