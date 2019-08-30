 "55% були на держслужбі за попередньої влади, 30% пов'язані з великим капіталом": новий Кабмін у цифрах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку в Фейсбуці.

За словами Снідалова, найбільше членів нового уряду об'єднує те, що більшість з них (55% або 10 чиновників з 18) були на держслужбі за попередньої влади.

Другим за потужністю об'єднавчим фактором є досвід роботи в неурядових організаціях. Його мають 50% або 9 чиновників з 18. Найбільша кузня кадрів - Офіс ефективного регулювання (BRDO), який делегував трьох членів уряду.

Також суттєвим є вплив на уряд західного мислення через освіту, отриману за кордоном (США і ЄС), яким можуть похвалитися 44% або 8 чиновників з 18.

Відразу кілька вікових рекордів побито в цьому складі уряду - 39% або 7 чиновників з 18 - 35 років або менше.

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Дещо слабшою, але все ж досить значимою є для нового уряду династична елітарність його членів. 30% або 6 чиновників з 18 є дітьми старих еліт.

Також 30% або 6 чиновників з 18 пов'язані з великим капіталом і перебувають у зоні ризику щодо лобіювання інтересів цього капіталу.

Безпосередньо з бізнесу, без досвіду держуправління, на міністерські посади прийшло 28% або 5 чиновників з 18.

Також 28% або 5 чиновників з 18 публічно підтримували і брали участь у Революції Гідності.

5.5% або 1 чиновник з 18 пов'язаний зі студією "95 Квартал".

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У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет міністрів. Перше засідання уряд проводить вночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із залу парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.