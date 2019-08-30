EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1714  41
Все про:Кабмін (3041) статистика (223)

 "55% були на держслужбі за попередньої влади, 30% пов'язані з великим капіталом": новий Кабмін у цифрах

Активіст Олександр Снідалов опублікував цікаву статистику про нових членів Кабінету міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку в Фейсбуці.

За словами Снідалова, найбільше членів нового уряду об'єднує те, що більшість з них (55% або 10 чиновників з 18) були на держслужбі за попередньої влади.

Другим за потужністю об'єднавчим фактором є досвід роботи в неурядових організаціях. Його мають 50% або 9 чиновників з 18. Найбільша кузня кадрів - Офіс ефективного регулювання (BRDO), який делегував трьох членів уряду.

Також суттєвим є вплив на уряд західного мислення через освіту, отриману за кордоном (США і ЄС), яким можуть похвалитися 44% або 8 чиновників з 18.

Відразу кілька вікових рекордів побито в цьому складі уряду - 39% або 7 чиновників з 18 - 35 років або менше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук

Дещо слабшою, але все ж досить значимою є для нового уряду династична елітарність його членів. 30% або 6 чиновників з 18 є дітьми старих еліт.

Також 30% або 6 чиновників з 18 пов'язані з великим капіталом і перебувають у зоні ризику щодо лобіювання інтересів цього капіталу.

Безпосередньо з бізнесу, без досвіду держуправління, на міністерські посади прийшло 28% або 5 чиновників з 18.

Також 28% або 5 чиновників з 18 публічно підтримували і брали участь у Революції Гідності.

5.5% або 1 чиновник з 18 пов'язаний зі студією "95 Квартал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці

У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет міністрів. Перше засідання уряд проводить вночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із залу парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.

55% були на держслужбі за попередньої влади, 30% повязані з великим капіталом: новий Кабмін у цифрах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145576
 
 
 Топ коментарі
 
Ну новые ж все лица ага. Борцы с корупцией.
 показати весь коментар
 
Также 28% публично поддерживали и участвовали в Революции Достоинства.

Цифра ничего не напоминает? Достойных в Украине только 1/4 населения.
 показати весь коментар
 
ща зебилы повыскакивают и начнут орать "так при Порошенко ТОЖЕ ТАК было" "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах - Цензор.НЕТ 5842.. тем самым подчеркивая свой уровень тупизны и веры в сериалы..
п.с. кортеж зеленского составляет 27 автобусов и джипов.. Помнится, у овоща было 6-7 авто.. у Пороха 3-4 авто...
Но ведь у них не было велосипедов, а как известно - для охраны велосипеда перпЕздента нужно не менее 25 автобусов по 30 чел спецназа в каждом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну новые ж все лица ага. Борцы с корупцией.
 показати весь коментар
 
 
Раділи б борці за правду петра, що бомжів серед них немає. А ким вони повинні бути, фельшерами?
 показати весь коментар
 
А борцы и парикмахеры СН тебе уже не любы?

Так как быть с лапшой про "весь мир насилья мы разрушим до основанья"?

Вы голосовали за новые лица, борьбу с коррупцией, остановку войны, снижение тарифов, повышение доходов и по всем пунктам вас уже сейчас отымели ваши избранники.
 показати весь коментар
 
ща зебилы повыскакивают и начнут орать "так при Порошенко ТОЖЕ ТАК было" "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах - Цензор.НЕТ 5842.. тем самым подчеркивая свой уровень тупизны и веры в сериалы..
п.с. кортеж зеленского составляет 27 автобусов и джипов.. Помнится, у овоща было 6-7 авто.. у Пороха 3-4 авто...
Но ведь у них не было велосипедов, а как известно - для охраны велосипеда *********** нужно не менее 25 автобусов по 30 чел спецназа в каждом.
 показати весь коментар
 
 
Фотку или видео кортежа скинешь, или балаболка?
 показати весь коментар
 
 
При парашенко. Хуже. Было.....он одеяло на себя тянул,как прошшлыые делиллисьь с другими
 показати весь коментар
 
Также 28% публично поддерживали и участвовали в Революции Достоинства.

Цифра ничего не напоминает? Достойных в Украине только 1/4 населения.
 показати весь коментар
 
 
Посилання на НОВЕ соцопитування. Будь ласка
 показати весь коментар
 
Это даже еще ближе к мировым цифрам.

Только в других странах эти 8% лучших и активных задают курс развития стран и наций, а у нас их делают изгоями ради колбасы.

Причем именно из-за этой хуторской мелочности и недалекости основной части населения Украина постоянно была под кем-то и не могла добиться независимости. И не добилась бы никогда, если бы в 1991 году не обломилась реальная шара. А шару, как известно, не ценят и просирают с невероятной легкостью (что и доказали выборы президента и ВР 2019) - одни 5 лет защищали, обливаясь кровью, а другие все с легкостью и радостью просрали за 100 дней.
 показати весь коментар
 
Всех их объединяет то, что есть команда Коломойского!
 показати весь коментар
 
 
Основатель мафиозной коррупции в Украине .
 показати весь коментар
 
 
Бутусов не ангел , далеко . Выторговует место под солнцем , за щет нас с вами .
 показати весь коментар
 
Счет . Я вашу мову монголойдну не до кiнця вивчив .
 показати весь коментар
 
 
Та Чуб малограмотне...

На сусідній гілці написало замість "никогда" - "не когда".
 показати весь коментар
 
 
Такое впечатление . шо здесь одни журналисты , от разных контор . Да пошли вы дупу , козломордые винтороги. .
 показати весь коментар
 
 
Та не обращай внимания,,у них ломка)))))
 показати весь коментар
 
Бутусов молодець. Після посадки теперішніх депутатів від ЄС буде гідно представляти цю партію у парламенті.
 показати весь коментар
 
Зебобіки, ану розкажіть шо це новиє ліца. "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах - Цензор.НЕТ 290
 показати весь коментар
 
 
"... 6 чиновников из 18 связаны с крупным капиталом и находятся в зоне риска относительно лоббирования интересов этого капитала". "55% были на госслужбе при предыдущей власти, 30% связаны с крупным капиталом": новый Кабмин в цифрах - Цензор.НЕТ 835

В зоне риска из-за этого находятся не они, а Украина.
 показати весь коментар
 
 
а до цього все державники були, без зв'язків та лобіювали виключно державні інтереси.
 показати весь коментар
 
Зелебобики так голосовали за новую власть, что наголосовали себе старую власть.
Ржака.
 показати весь коментар
 
 
так сделать с этим они уже ничего не могут, так что, будут молчать в тряпочку, а на вопрос "кто голосовал за Зе" будут, типа, "в недоумении" оглядываться по сторонам.
Ибо, кто ж признается, что лошара это он сам.
 показати весь коментар
 
а если "новые" уже не лучше "старых", даже не начав еще работать, то зачем это все?!
 показати весь коментар
 
Пепа сам винноват.....посаддил бы пару тройку и был бы в фаворе
 показати весь коментар
 
однако, нынешнюю ситуацию создал другой человек, получивший удостоверение президента 20 мая сего года.
 показати весь коментар
 
О, а нам тут розповідали що, вони взагалі досвіду не мають.
 показати весь коментар
 
уже завтра украина расцветет и будет пахнуть, как лилия мертвой лошади
 показати весь коментар
 
Сначала правили бывшие коммунисты, потом бывшие комсомольцы, а теперь просто менеджеры-либертарианцы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору