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 Політика України
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Все про:Аваков (1226) МВС (1312) Гончарук_Олексій (27)

 Гончарук назвав рішення залишити Авакова в уряді "одним із найскладніших"

Рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав в інтерв'ю журналістам у п'ятницю прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Головний аргумент - в умовах війни, молодого уряду, який не має досвіду, він відповідає за найбільший блок з безпеки. Враховували також те, що Аваков брав участь у забезпеченні чесних виборів. За сукупністю команда ухвалила рішення його залишити", - сказав він.

Водночас, зазначив прем'єр, "якщо у преси, громадянського суспільства будуть конкретні претензії по суті, людина муситиме піти".

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"Це, до речі, стосується не тільки Авакова", - додав він.

За словами Гончарука, він не задоволений процесом реформування МВС.

"Одна з реформ, яка не відбулася, - реформа поліції. Була реформа патрульної служби і далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати", - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що домовився наступного тижня зустрітися з Аваковим і "ще раз поговорити".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145573
 
 
 Топ коментарі
 
Мня больше всего порадовало когда овца с ЦПК Шабунина пролезшая в Раду на волне обвинений Авакова проголосовала за назначение его минстром.
Єто всьо шо надо било знать про гнид...
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«Олена Монова
Наконец-то я поняла, зачем бобра протащили в парламент списком от СН, а не бросили в воду на глубину и не дали попытать свои силы на мажоритарке.

Ведь даже на фоне остальных светочей парламентаризма вроде СашиХуйВойне и Дубинского (святий дух при хаті) укушенный молью в мозг бобер Богуцкая это такой стыдный зашквар, что просто брови скукоживаются.
Но после сегодняшнего ослепительного фейла "мы оставляем Авакова, потому что Петя готовит путч" меня осенило: Лизавету взяли для того, чтобы озвучивала своим свистком самый невероятный пиздец. Такой корявый, что даже бенина говорящая жопа Дубинский застремается выходить с этим на публику.
А бобер запросто, что с животного взять, если там не мозг, а плавленый сырок и мышиные каки.»
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Аваков как чемодан без ручки. Но этот, курва, чемодан, вдобавок со своим интеллектом.
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Мня больше всего порадовало когда овца с ЦПК Шабунина пролезшая в Раду на волне обвинений Авакова проголосовала за назначение его минстром.
Єто всьо шо надо било знать про гнид...
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От Авакова любое правительство было бы надо избавиться. И не по своей доброй воле они его оставили.
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Ага, оказывается Порох готовил гос переворот, а они испужались...
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Тогда Пете не придётся её строить в тюрячке. А вы знаете что делают в тюрячке?))
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Вам виднее, думаю у вас больше шансов туда вернуться...
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Я там отродясь не бывал, а вот кое-кому из шоколадных, возможно, и предстоит.
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Правильнее говорить бе-пе-пе. А рвотных смайликов при этом как можно больше
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Красносельская Анастасия, - ЦПК Шабунина глава антикорупционного комитета)
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Обещали что в новом кабинете не будет старых лиц....Не возможно быть *************,но они этого не понимают
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"Главный довод - в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить"
До чого той чос??? Головний повод це виключно Беня.
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звичайно,тому що беня - президент порохоботів.
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Що, у тебе вавка в голові все більше і більше?
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Молодець! Просто задорнов. Отримай відзнаку Зебіла!

Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных" - Цензор.НЕТ 3082
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Щось дуже знайоме.Ага,згадав."Путин - царь хаахлов".
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Не, правительсиво собирается бороться с коррупцией?
Дык кто, как не Аваков вам расскажет, что это такое!
Ещё может помочь побороть торговлю наркотиками, подпольные казино и многое другое!
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опять оправдание просто коломойский сказал чтобы оставили вот и оставили а тут лапшу выдумали про переворот для дебилов
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"если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти".

К Сабакову претензии уже много лет!!!
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«Олена Монова
Наконец-то я поняла, зачем бобра протащили в парламент списком от СН, а не бросили в воду на глубину и не дали попытать свои силы на мажоритарке.

Ведь даже на фоне остальных светочей парламентаризма вроде СашиХуйВойне и Дубинского (святий дух при хаті) укушенный молью в мозг бобер Богуцкая это такой стыдный зашквар, что просто брови скукоживаются.
Но после сегодняшнего ослепительного фейла "мы оставляем Авакова, потому что Петя готовит путч" меня осенило: Лизавету взяли для того, чтобы озвучивала своим свистком самый невероятный ******. Такой корявый, что даже бенина говорящая жопа Дубинский застремается выходить с этим на публику.
А бобер запросто, что с животного взять, если там не мозг, а плавленый сырок и мышиные каки.»
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Писец, какое сложное решение. А назначить *** поми кого премьером, как два пальца?
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чего это х... пойми? Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных" - Цензор.НЕТ 8536вот оно,знакомьтесь

Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных" - Цензор.НЕТ 8317
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Так єто премьер))))) Тут пару раз видел єту фотку, не понял, - а вон оно че)
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Гламурнєнько.Стиліст - Сірожа з пірожинимі.Постановка - Анал Надоєв.****,вся гей-гейспільнота захлинулась слиною від заздрощів.Який няшний мілітарі-стайл.
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Глядь! Я подумала, шо это ПуГалкин надел шубу Аллы Барысавны.
«Это какой-то позор» (с)
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Да уж...Аваков частично реабилитировался , обеспечив более менее честные выборы. Титушню-петюшню прижал. сетки-авоськи не дал раскрыть.....
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Если б надо было чтоб выборы были не честными то он бы и это обеспечил.
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если бы договорился с Поросенко и они не враждовали "по жизни" из за отставки Яценюка, которого петя "сожрал" с помощью Саакашвили...бе...бе...бе...бе.
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Как и предполагалось, для зеленых комментаторов придумали методичку, почему коррупционера Авакова надо оставить, - выборы он, оказывается, обеспечил.
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Ну то ж Порошенко заставлял рюкзаками фарцевать. Ахахахаха зебилы.
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харе звиздеть)лизка уже обьявила зачем вам авакян
Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных" - Цензор.НЕТ 5756
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То була ХУНТА, а тепер стали ПУТЧІСТИ?

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У " свыни офшорной " был клич - ***** нападе . У этих - Порося нападе . Да посадите на хер порошенко с его сворой и Вам будет аплодировать мир . А не играйте в договорняки и перераздел потоков.
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Посадят и что? Что случится? Экономика поднимется? Война закончится? Тарифы снизятся? Что? Так хоть есть на кого валить.
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Олигархи друг друга не сажают,у них куры несущие золотые яйца
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Реформы делаются сразу или не когда .
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Слашиш чурбан астраханский , я таких ка ты ****** и ******* буду . защекан .
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чюрка русская, рюзьгє йизиг, учи: «или нИ когда .»
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Запомни, зебил, слово "никогда" пишется слитно, впрочем как и "ніколи". Гончарук назвав рішення залишити Авакова в уряді "одним із найскладніших" - Цензор.НЕТ 5906
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Источник: Twitter основателя "Bellingcat" Элиот Хиггинс.

Основатель британского расследовательского издание "Bellingcat" Элиот Хиггинс допускает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинцев-политзаключенных.

Прямая речь: "Поговаривают что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев.

Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH1
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не читайте утренних газет...и бред не тиражируйте в массы.
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Беллингкэт не утренняя газета, а один из основных двигателей расследования по MH 17, и если там говорят такое, то это не с проста.
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аваков залишається, тому що його нацжони-бультєрєри гарантують безпеку каламойші і зе-шапіто у разі заворушень
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Самым сложным было бы решение убрать Авакова из правительства.
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Во время войны ценного Авакова менять нельзя, а министра обороны на мужа одноклассницы и главу СБУ на одноклассника в условиях войны менять можно. Что только не придумают, чтоб оправдать назначение Бениного кореша.
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Какой же был довод в смене главы СБУ и Министра Обороны в условиях войны ?
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Тут уже договоренность Бени и Авакяна.....
Но я бы поменял на нового. Лица
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Не забывайте, что Аваков был губернатором Днепра. А Днепр чьей вотчиной был?
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Дядя, ты перепутал с Филатовом. Аваков величина куда более весомая, - один из миноритарных акционеров ЗАО "Зеленский" на паях с Беней
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Ой да ладно, бенины шлюшки жалуются... как хозяин скажет так и будет.
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Врёт.Это предвыборные договорённости с Аваковым.Аваков выполнил,теперь Зеленский выполняет.
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Еще бы, - сложно не назначить министром одного из акционеров ЗАО "Зеленский"
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