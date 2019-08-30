 Гончарук назвав рішення залишити Авакова в уряді "одним із найскладніших"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав в інтерв'ю журналістам у п'ятницю прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Головний аргумент - в умовах війни, молодого уряду, який не має досвіду, він відповідає за найбільший блок з безпеки. Враховували також те, що Аваков брав участь у забезпеченні чесних виборів. За сукупністю команда ухвалила рішення його залишити", - сказав він.
Водночас, зазначив прем'єр, "якщо у преси, громадянського суспільства будуть конкретні претензії по суті, людина муситиме піти".
"Це, до речі, стосується не тільки Авакова", - додав він.
За словами Гончарука, він не задоволений процесом реформування МВС.
"Одна з реформ, яка не відбулася, - реформа поліції. Була реформа патрульної служби і далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати", - сказав він.
Прем'єр-міністр зазначив, що домовився наступного тижня зустрітися з Аваковим і "ще раз поговорити".
Єто всьо шо надо било знать про гнид...
До чого той чос??? Головний повод це виключно Беня.
Дык кто, как не Аваков вам расскажет, что это такое!
Ещё может помочь побороть торговлю наркотиками, подпольные казино и многое другое!
К Сабакову претензии уже много лет!!!
Наконец-то я поняла, зачем бобра протащили в парламент списком от СН, а не бросили в воду на глубину и не дали попытать свои силы на мажоритарке.
Ведь даже на фоне остальных светочей парламентаризма вроде СашиХуйВойне и Дубинского (святий дух при хаті) укушенный молью в мозг бобер Богуцкая это такой стыдный зашквар, что просто брови скукоживаются.
Но после сегодняшнего ослепительного фейла "мы оставляем Авакова, потому что Петя готовит путч" меня осенило: Лизавету взяли для того, чтобы озвучивала своим свистком самый невероятный ******. Такой корявый, что даже бенина говорящая жопа Дубинский застремается выходить с этим на публику.
А бобер запросто, что с животного взять, если там не мозг, а плавленый сырок и мышиные каки.»
«Это какой-то позор» (с)
Реформы делаются сразу или не когда
Основатель британского расследовательского издание "Bellingcat" Элиот Хиггинс допускает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинцев-политзаключенных.
Прямая речь: "Поговаривают что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев.
Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH1
Но я бы поменял на нового. Лица