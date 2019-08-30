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 Політика України
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Все про:призначення (425) Бородянський Володимир (1)

 Бородянський представив керівників напрямків Офісу гуманітарної політики

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я радий, що нарешті можу представити більшу частину команди Офісу з розробки гуманітарної політики України", - йдеться в повідомленні.

Бородянський перерахував координаторів напрямків:

- Музеї та заповідники - Марія Задорожня;
- Спорт - Володимир Шумилін;
- Кіно - Вікторія Ярмощук;
- Медіа та інформаційна безпека - Федір Гречанінов;
- Театр - Андрій Палатний;
- Музика - Галина Григоренко;
- Туризм - Павло Корнієнко;
- Благодійність та волонтерством - Валерія Татарчук;
- Книги і видавнича індустрія - Антон Мартинов;
- Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій - Олександра Дворецька.

Бородянський зазначив, що координатора напрямку Релігія поки що шукають, а координатора напрямку Молодіжна політика буде названо пізніше.

"На цей час всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти та люди, яким просто не байдуже, як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні", - підсумував Бородянський.

Також читайте: Офіс гуманітарної політики координуватиме кримська правозахисниця Дворецька, - Бородянський

Бородянський представив керівників напрямків Офісу гуманітарної політики 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145572
 
 
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Это тот Бородянский, который рассказывал, что ведущие канала СТБ имеют право любить Путина и петь советский гимн, а российским артистам-крымнашистам надо разрешить ездить в Украину.
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Це не Офіс, а Кантора. Шпана ще не доросла до нього.
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Все, кто не в теме, и не знают людей в списке, держали бы лучше свое мнение при себе.
От меня - годные люди, совершенно нормальный список профессионалов в своей области.
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