 Вітчизняні вантажоперевізники закликали нову владу звернути увагу на політику "Укрзалізниці", - ЗМІ

Вітчизняні вантажоперевізники закликають нову владу звернути увагу на політику "Укрзалізниці". За їхніми підрахунками, тільки за останні півтора року монополіст підвищив тарифи для них більш ніж на половину, передає 5 канал.

Нині "Укрзалізниця" просуває аналогічну ініціативу, яка, імовірно, буде впроваджена вже найближчим часом. Втрати ринку в результаті її впровадження експерти оцінили в три мільярди гривень, саме така сума ляже на плечі вантажовідправників.

За словами експерта в галузі транспортної інфраструктури Валерія Ткачова, нова ініціатива "Укрзалізниці" подається у формі договору нав'язаного бізнесу.

"Бізнес вивчив цю редакцію і виступає категорично проти впровадження в такому вигляді і в такій формі цього договору. Антимонопольний комітет має звернути увагу на цей договір", - заявив Ткачов.

За даними експертів, ініціатива "Укрзалізниці" має намір ще більше капіталізувати і без того своє монопольне становище на ринку, кажуть експерти. Вона вдарить істотно по бізнесу, який змушений буде шукати інші шляхи доставки.

Валерій Ткачов, експерт у галузі транспортної інфраструктури: "Бізнес раніше виступав проти цього порядку. Згідно з ним, вартість користування вагонами під вантажними операціями для бізнесу збільшилася в 3-7 разів. Ми не прийняли ці зміни. Більш того, вони під собою не мають ні юридичного, ні економічного обґрунтування".

Якщо ж перевізники вчергове все-таки перекладуть свої проблеми на плечі бізнесу, то це обернеться втратами для і без того слабкої української економіки. Водночас експерти стверджують, що вирішити свої питання "Укрзалізниця" могла б і за рахунок підвищення власної ефективності, а не шляхом вимагання з бізнесу.