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 Економіка, Технології
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Все про:тарифи (374) Укрзалізниця (794)

 Вітчизняні вантажоперевізники закликали нову владу звернути увагу на політику "Укрзалізниці", - ЗМІ

За даними експертів, ініціатива "Укрзалізниці" має намір ще більше капіталізувати своє і без того монопольне становище на ринку.

Вітчизняні вантажоперевізники закликають нову владу звернути увагу на політику "Укрзалізниці". За їхніми підрахунками, тільки за останні півтора року монополіст підвищив тарифи для них більш ніж на половину, передає 5 канал.

Нині "Укрзалізниця" просуває аналогічну ініціативу, яка, імовірно, буде впроваджена вже найближчим часом. Втрати ринку в результаті її впровадження експерти оцінили в три мільярди гривень, саме така сума ляже на плечі вантажовідправників.

За словами експерта в галузі транспортної інфраструктури Валерія Ткачова, нова ініціатива "Укрзалізниці" подається у формі договору нав'язаного бізнесу.

"Бізнес вивчив цю редакцію і виступає категорично проти впровадження в такому вигляді і в такій формі цього договору. Антимонопольний комітет має звернути увагу на цей договір", - заявив Ткачов.

За даними експертів, ініціатива "Укрзалізниці" має намір ще більше капіталізувати і без того своє монопольне становище на ринку, кажуть експерти. Вона вдарить істотно по бізнесу, який змушений буде шукати інші шляхи доставки.

Валерій Ткачов, експерт у галузі транспортної інфраструктури: "Бізнес раніше виступав проти цього порядку. Згідно з ним, вартість користування вагонами під вантажними операціями для бізнесу збільшилася в 3-7 разів. Ми не прийняли ці зміни. Більш того, вони під собою не мають ні юридичного, ні економічного обґрунтування".

Якщо ж перевізники вчергове все-таки перекладуть свої проблеми на плечі бізнесу, то це обернеться втратами для і без того слабкої української економіки. Водночас експерти стверджують, що вирішити свої питання "Укрзалізниця" могла б і за рахунок підвищення власної ефективності, а не шляхом вимагання з бізнесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145568
 
 
 Топ коментарі
 
Ціна УЗ на вантажні перевезення в 3,5 рази менша ніж в Польші та в 5 разів менша ніж в Німеччині. В 2013 році ціни УЗ були приблизно такими як в Польщі і всі платили і не плакали! Потім долар здорожчав в 3,5 рази а ціни на вантажні перевезення УЗ лишились в гривнях, тобто зменшились в доларах в 3,5 рази що дозволило олігархам мати надприбутки! УЗ фактично давала дотації олігархам! Цей процес потрібно негайно припинити і довести ціни УЗ до рівня 2013 року в доларах, тобто збільшити в 3,5 рази! Це звичайний ринковий процес індексації цін і тут немає на що жалітись! Всі ціни в країні виросли в 3,5 рази, а ціна УЗ виросла тільки на 15% що призводить до шалених втрат УЗ на 2 млрд євро щороку! Дойче Бан, який в Німеччині перевозить таку ж кількість вантажів, має прибутки 1,5 млрд євро щороку, а УЗ балансує на межі виживання, витрачаючі ще радянський ресурс і не проводячі заміни вагонів та локомотивів, колій та переходів! Тобто олігархи висмоктують з УЗ останній запас прочності виключно задля своїх надприбутків! Це не може продовжуватись далі, УЗ має повернутись до нормальної діяльності з вкладанням мільярдів доларів щороку в свою інфраструктуру, в безпеку, в заміну кабелів, колій, рухомого складу, в підвищення рівня зарплат залізничникам! Досить годувати олігархів, які 28 років знищують Україну!
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Ромните наезд Аваковский на Новую Почту . Все вопросы к нему по тарифам . Крышевание дорогое.
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Укрзалізниця, державне підприємство. Вантажі, власність олігархів.
Питання:
Чи допоможе "нова" влада олігархам і рибку з"їсти і на укрзалізницю сісти?..
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Лучше на новую почту обратить внимание, достали их цены по доставке, мне с розетки дешевле курьерную доставку за 50 грн. заказать, чем получение в отделении НП за 60-65 грн.
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нова пошта давно обнаглела. и повышает цену ежеквартально, и в это же время время доставки увеличивает.
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Да,время доставки это вообще особый момент: взял смартфон в субботу, доставили курьером в воскресенье, на розетке одновременно взял чехол с защ.стеклом с доставкой на НП, получил только во вторник.
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Ромните наезд Аваковский на Новую Почту . Все вопросы к нему по тарифам . Крышевание дорогое.
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в нас в країні є державна компанія, де ціни нижчі й якість поліпшилася, тому зверніть увагу, хоча тут про "УЗ" йде мова, яка до речі й на нас простих мешканцях заробляє, адже тарифи зростають постійно
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Ціна УЗ на вантажні перевезення в 3,5 рази менша ніж в Польші та в 5 разів менша ніж в Німеччині. В 2013 році ціни УЗ були приблизно такими як в Польщі і всі платили і не плакали! Потім долар здорожчав в 3,5 рази а ціни на вантажні перевезення УЗ лишились в гривнях, тобто зменшились в доларах в 3,5 рази що дозволило олігархам мати надприбутки! УЗ фактично давала дотації олігархам! Цей процес потрібно негайно припинити і довести ціни УЗ до рівня 2013 року в доларах, тобто збільшити в 3,5 рази! Це звичайний ринковий процес індексації цін і тут немає на що жалітись! Всі ціни в країні виросли в 3,5 рази, а ціна УЗ виросла тільки на 15% що призводить до шалених втрат УЗ на 2 млрд євро щороку! Дойче Бан, який в Німеччині перевозить таку ж кількість вантажів, має прибутки 1,5 млрд євро щороку, а УЗ балансує на межі виживання, витрачаючі ще радянський ресурс і не проводячі заміни вагонів та локомотивів, колій та переходів! Тобто олігархи висмоктують з УЗ останній запас прочності виключно задля своїх надприбутків! Це не може продовжуватись далі, УЗ має повернутись до нормальної діяльності з вкладанням мільярдів доларів щороку в свою інфраструктуру, в безпеку, в заміну кабелів, колій, рухомого складу, в підвищення рівня зарплат залізничникам! Досить годувати олігархів, які 28 років знищують Україну!
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как заерзали эти все свиноассоциации. Как им не хочется за перевозки расчитываться.
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Омельян два года поляка изгонял , что бы к"капусту " стричь . А вы такое .
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Укрзалізниця, державне підприємство. Вантажі, власність олігархів.
Питання:
Чи допоможе "нова" влада олігархам і рибку з"їсти і на укрзалізницю сісти?..
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от і подивимося, як нова влада відреагує, чи домовиться за відкати, чи все ж буде реформувати цю компанію, яка давно вже приватна,а не державна й інтереси переслідуються тільки її власників
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