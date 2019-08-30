 Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"До цього я бачив президента майже щодня. Зараз, звісно, ми бачитимемося рідше. Через те, що Кабмін - це велика махина. Це 100+ держорганів... Тут є трохи роботи, є чим зайнятися", - сказав він журналістам у Києві в п'ятницю.
Гончарук наголосив, що є частиною команди Зеленського.
"Я розраховую, що ми з президентом, оскільки я - частина його команди, спілкуватимемося настільки тісно, наскільки це потрібно, щоб розуміти один одного з півслова. Він політичний лідер команди, обраної українським народом. Він - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, які ми ухвалюватимемо", - прокоментував глава уряду.
"Ми радше команда менеджерів, найнята для того, щоб навести лад у процесах. Але політичним лідером команди, безумовно, є Володимир Зеленський", - додав він.
ЗЕЛЕНСКИЙ УМ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ ИЗРАИЛЯ...НО В УКРАИНЕ......
Там и сполигогился
Позорище пьяное
А может и муку аргентинскую передавал, эти наркоманы такие безбашенные.
Или вы предпочитаете кокс?
Хотя, видно, музыкальная тема им обоим не чужда.
Может, даже в 4 руки играют.
Ну, или в 4 еще чего-то...
это мастер-класс.
учитесь, зебенята, ВЫЛИЗЫВАТЬ ))))))))))
буде бомбезний мемесик!
Його посадили в крісло ПМ за пару місяців до дефолту а потім зняли і навішали всіх собак. Це схоже такий самий "камертон"
Вночі канал ФСБ "Нєзигарь" запустив інфу, що українці вже летять до дому.
Це підхоплюють зебобікі і, увага! Новий генпрокурор.
Також родинам моряків повідомили, що вони вже в Україні, родини виїхали на Києв.
А насправді ніякого обміну немає.
ФСБ спіймало на гачок Зеленського. Генпрокурор обісрався в прямому ефірі.
Тепер рашка може виторгувати в цих недоумків все, що завгодно.
Вітаю, зеленодранці, ви зробили це разом.
P.S. ЗМІ взяли інформацію у генпрокурора.
Олександр Дедюхін
маємо вже диктатуру, це факт
______________________________________________________________________________________
Моя баба була лікар-оторинголог і перевіряла слух камертоном. Молодий Гончарук мабуть тільки чув про це, але ніколи не бачив справжнього камертону. Чому? Бо людина не може бути камертоном, особливо Зе.
Схоже, Гончарук про це щось знає...
=============
пока что ускорєннойє броуновскойє двіженійє спєрматоЗёїдов наблюдайєца
Таня Бойко
@Kharkov_2019
·22 мин
Ні, це не кадр з фільму "Слуга народу". Це наша нова реальність))
Андрейка-бармалейка его уже угостил.