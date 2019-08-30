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 Політика України
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Все про:Зеленський (2526) Кабмін (3041) Гончарук_Олексій (27)

 Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук

Ексзаступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук до призначення прем'єр-міністром майже щодня зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, однак зараз буде бачитися з ним рідше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До цього я бачив президента майже щодня. Зараз, звісно, ми бачитимемося рідше. Через те, що Кабмін - це велика махина. Це 100+ держорганів... Тут є трохи роботи, є чим зайнятися", - сказав він журналістам у Києві в п'ятницю.

Гончарук наголосив, що є частиною команди Зеленського.

"Я розраховую, що ми з президентом, оскільки я - частина його команди, спілкуватимемося настільки тісно, наскільки це потрібно, щоб розуміти один одного з півслова. Він політичний лідер команди, обраної українським народом. Він - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, які ми ухвалюватимемо", - прокоментував глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук

"Ми радше команда менеджерів, найнята для того, щоб навести лад у процесах. Але політичним лідером команди, безумовно, є Володимир Зеленський", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145567
 
   
 Топ коментарі
 
ахахахахахаха)))))))))))))))))))))
Зеленский - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, принимаемые Кабмином, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2575
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- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!.. (с)
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ДА ПОРА ПЛАКАТЫ НАПИСАТЬ
ЗЕЛЕНСКИЙ УМ Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2408 ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ ИЗРАИЛЯ...НО В УКРАИНЕ...... Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4718
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Кабінет міністрів це колегіальний орган, найвищий орган виконавчої влади і він має стати органом який дійсно готує та приймає рішення, а не озвучує прийняті десь там кимось рішення! Гончарук має створити в уряді площадку для формування державної політики та стратегії розвитку для всії галузей життя держави! Зеленський не є досвідченим державним службовцем і тому може тільки генерувати загальні тези, а як ці тези будуть перекладені на концепції розвитку та реформування - залежить від уряду! Хочеться що уряд став не просто професійним а суперпрофесійним і супернезалежним від будь яких бажань чи думок! Ми всі хочемо щоб уряд був патріотичним, професійним, розумним та ефективним і для цього Гончаруку потрібна шалена підтримка, якої в нього зараз немає! Щоб протистояти команді коломойського та інших олігархів Гончарук має сформувати навколо себе потужне експертне середовище, яке зможе протидіяти впливу будь яких сил, якщо ці сили вносять деструктивний вплив в прийняття важливих державних рішень! В жодному разі не можна допустити тиск на Гончарука та новий кабмін - це сьогодні ключове завдання Зеленського! Щоб не робив уряд, він має самостійно напрацьовувати рішення і втілювати їх в життя потрібно з усією потужністю влади Президента та парламенту! Потрібно пам'ятати що навіть неправильне, але швидко та ефективно реалізоване рішення - це краще ніж повна бездіяльність та відсутність політики держави!
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Потому что рояль настраивают камертоном, а играют на нём х*ром. Не назовёт же он Зелю тем, чем играют. Проще тем, чем настраивают.
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Вся ЗЕбилятня тут постила фотки якобы с пьяным Петей. Хотя этот гебнявый миф давно развеяли, это фотка была на полигоне после выстрела с какого то оружия от которой сильная отдача...ЗЕбилятня подавала её так вроде Петя пьяный. И это одну фотку где Петякак раз был в камуфляже..ЗЕбилы тут аж усерались эту 1 единственную фотку тиражировали. А вот такие гифочки с их клоуном наркоманом уже десятками гуляют разные, и ничего ЗЕбильчики помалкивают.
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Вчера Петя «полигон» прям в Раду взял
Там и сполигогился
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Да да лолка знаю тебе вчера эту брехню твой же подельник, такой же зебил прям тут на форуме рассказал. Типа там вчера в Раде все бухие были..не только Петя кстати..но ты именно лалака про Петю испражнилась..Хватит уже эти фейки кацапячие плодить сепарша московская.
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Вчера твой Зеля таким точно в Раде был, как на гифке выше. 112 транслировал, весь чесался и таращился
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ох и тупые эти зебилята. Разъясняю для тупых: на фото женщина - председатель Конституционного суда Наталья Шапталь. Обмывает "правильные" решения и окончание "судебной реформы". Но вот какая проблема бухает она не с Порошенко. Бухает она вместе с адвокатом-смотрящим бабломойского, лучшим другом сепара портнова и просто бурятом Андреем Богданом.
Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7598
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видел как минимум 2 видео где рошеновор ВЫСТУПАЕТ перед людьми в ОДНОЗНАЧНО НЕТРЕЗВОМ состоянии, сколько их я хз, вопрос не интересен, не изучал
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Вчера видео выкладывали где бухой Петя спит в Раде

Позорище пьяное
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Це він спав після того, як прочитав твої коментарі Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 314
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Вчера богдан стоял за колонной и нашептывал что-то своему лопушку на ушко. Срамота!
А может и муку аргентинскую передавал, эти наркоманы такие безбашенные.
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я Раду до полвторого слушал правда больше чем смотрел) но вот как-то мародерский пятак меня мало интересовал)))) вообще впечатление - люди пришли сделать дело, а не придумывать причину почему его сделать нельзя )
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Ну так Петя уже не президент. А своего Зюзика вы вчера в Раде видели? Если даже Петя и был бухой, то Зюзик-то был под кайфом. Уж и не знаю, почему этот факт для вас не позорище.
Или вы предпочитаете кокс?
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На камертон блазень не тягне. На гальмах постійно.
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ее.. ти не гони! А з Коломойським хто звірятиме камертон?
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Какие-то ассоциации напрашиваются...Камертон...Рояль...Игра на рояле...
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С папой Беней ты будешь сверяца, ну а для любителей Г+Г то конечно с Зеленским.
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А де зараз малий Добкін? Блазні шукали заміну Зюзі у 95 кварталі. Підійде 100 відсотків!
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До чего ж противно!
Хотя, видно, музыкальная тема им обоим не чужда.
Может, даже в 4 руки играют.
Ну, или в 4 еще чего-то...
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Теперь я знаю,чем он играл на рояле,камертоном
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Камертон камертонірує маларосію. Іде він лісом.
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тонкий троллинг со стороны Гончарука...камертон штопаный, наверно имелось ввиду))))
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"Он - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать Источник: https://censor.net.ua/n3145567"
это мастер-класс.
учитесь, зебенята, ВЫЛИЗЫВАТЬ ))))))))))
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в когось є вдома, чи нароботі камертон? натягніть на нього презерватив і сфотографуйте!
буде бомбезний мемесик!
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В раші вже було таке Кірієнко в 98 році.

Його посадили в крісло ПМ за пару місяців до дефолту а потім зняли і навішали всіх собак. Це схоже такий самий "камертон"
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правильно, если зеля и гончарук будут членами бить по роялю вразнобой, то пропадёт гармония Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5058
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Сороміцьке питання: а хто і чим гратиме на гармонії?
Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4505
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Стесняюсь спросить: Интересно, а кто будет дирижёром и чем он будет размахивать? Пардон, дирижировать.
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Це називається лизнув...з вдячності за "призначення"... те пристосування яким ЗЕ грає на піаніно...
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Про "обмін"

Вночі канал ФСБ "Нєзигарь" запустив інфу, що українці вже летять до дому.
Це підхоплюють зебобікі і, увага! Новий генпрокурор.
Також родинам моряків повідомили, що вони вже в Україні, родини виїхали на Києв.
А насправді ніякого обміну немає.
ФСБ спіймало на гачок Зеленського. Генпрокурор обісрався в прямому ефірі.
Тепер рашка може виторгувати в цих недоумків все, що завгодно.
Вітаю, зеленодранці, ви зробили це разом.

P.S. ЗМІ взяли інформацію у генпрокурора.

Олександр Дедюхін
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на фестивалі жополизів гончарук зайняв би призове місце
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а якщо серйозно, то це зовсім не смішно
маємо вже диктатуру, це факт
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що зробиш, якщо 70% які мають право голосу це недалеке сіре бидло. результат закономірний
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І ви собі думаєте, що таке чмо не доведе країну до дефолту? Пілять, де ж їх стільки назбирали?
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все думают ,что владу захватили только евреи,а на деле еще и геюки...
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Зеленский - это камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, принимаемые Кабмином, - Гончарук
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Моя баба була лікар-оторинголог і перевіряла слух камертоном. Молодий Гончарук мабуть тільки чув про це, але ніколи не бачив справжнього камертону. Чому? Бо людина не може бути камертоном, особливо Зе.
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а якщо по ньому постукати "інструментом", думаєте, не звучатиме?
Схоже, Гончарук про це щось знає...
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Мы - больше команда менеджеров, нанятая для того, чтобы навести порядок в процессах Источник: https://censor.net.ua/n3145567
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пока что ускорєннойє броуновскойє двіженійє спєрматоЗёїдов наблюдайєца
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камертон блин....



Таня Бойко

@Kharkov_2019

·22 мин

Ні, це не кадр з фільму "Слуга народу". Це наша нова реальність))
Зеленський - це камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, ухвалені Кабміном, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7423
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Жизнь удалась!
Андрейка-бармалейка его уже угостил.
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знаем каким камертоном он рояль настраивал,нахер такое звучание
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