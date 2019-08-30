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Все про:перевезення (187) Укрзалізниця (794)

 Постійне зростання тарифів на послуги УЗ - "бездарність" її керівників, - міжнародний експерт

Бізнес знову змушують платити більше за перевезення вантажів.

"Укрзалізниця" планує ввести зміни в систему розрахунків за користування вагонами, пише 24. Тобто, крім погодинної оплати, монополіст хоче ввести своєрідний штраф за перенесення наступної вантажної операції. Сума санкцій буде визначатися як теоретично недоотриманий дохід. За підрахунками вантажоперевізників чергова ініціатива монополіста обійдеться їм в майже три мільярди гривень збитків в рік. Це може негативно відзначитися і на економіці країни в цілому, впевнені експерти.

За словами опитаних експертів, це далеко вже не перше підвищення тарифів на вантажні перевезення, зростання цін на цей вид послуг відбувається не перший рік і є результатом нездатності управлінців налагодити ефективну роботу державного монополіста якимось іншим способом крім як перекладання проблем на плечі клієнтів. Тільки за останні півтора року тарифи на вантажоперевезення вже виросли майже наполовину.

"Цей постійний "плач Ярославни", який від пана Кравцова і керівництва української залізниці лунає щодо необхідності підняття то тарифів на вантажоперевезення, то тарифів на пасажирські перевезення, насправді ні що інше, як бездарністю в його особистій роботі і його команди назвати неможливо. Це таке зростання, яке ні до чого не призводить. Це зростання, призводить тільки до одного: до збільшення темпів інфляції в нашому суспільстві", – заявив міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук.

Крім того, експерти заявили, що постійно піднімаючи тарифи на перевезення "Укрзалізниця" зловживає монопольним становищем.

"Власну неефективність монополіст намагається перекрити за рахунок тиску на бізнес, переконані власники вантажів. А будь-які пропозиції домовитися відкидає. Щоб захистити свої права і не допустити порушень законодавства про економічну конкуренцію, підприємці звернулися в Антимонопольний комітет", – повідомляється в матеріалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145564
 
 
 Топ коментарі
 
Зростання тарифів УЗ це в першу чергу результат індексації цін та зростання ціни електрики та дизпалива! Долар в 2013 році був 8 грн, а зараз 25грн, отже ціна УЗ має піднятись до доларової ціни 2013 року і цей процес абсолютно прозорий та ринковий. А міжнародний експерт це просто куплена олігархами шавка!
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Це не бездарність, а злочин проти держави. Вантажі почали перевозити фурами які розбивають дороги по всій Україні.
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Ти о чем, свиноватный дегенерат? Постійне зростання тарифів на послуги УЗ - "бездарність" її керівників, - міжнародний експерт - Цензор.НЕТ 2464
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А с чего прокладки и директора будут кормиться ?
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Зростання тарифів УЗ це в першу чергу результат індексації цін та зростання ціни електрики та дизпалива! Долар в 2013 році був 8 грн, а зараз 25грн, отже ціна УЗ має піднятись до доларової ціни 2013 року і цей процес абсолютно прозорий та ринковий. А міжнародний експерт це просто куплена олігархами шавка!
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інфляція має місце але і корупцію ніхто не відміняв. Я не думаю що, керівництво збідніло від інфляції.
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Да нет, что бы так безбожно грабить компанию не доводя ее до банкротства, тут талант нужен.
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Бездарность с зарплатой 10 лямов в год?.........А что же тогда таланливые, образованные , успешные должны получать?
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Це не бездарність, а злочин проти держави. Вантажі почали перевозити фурами які розбивають дороги по всій Україні.
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Але ж ви, пороховата, всі ці злочини захищаєте.
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Конечно проще перегруженными в 2 раза фурами гонять и в хлам убивать дороги. Запретить этот беспредел и олигархам тарифы Укрзализницы покажутся очень сладкими!
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Можно и на дорогах поставить какого-нибудь свиноватного гиперлупного Омеляна, чтобы сделал такие тарифы, как на УЗ. Тогда товары будут на руках переносить, только цену этих перевозок все равно ты оплачивать будешь, так как она включена в стоимость товара.
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непосильные задачи бабушка ставит перед зелебеней Постійне зростання тарифів на послуги УЗ - "бездарність" її керівників, - міжнародний експерт - Цензор.НЕТ 3950.надорвется тот...или это и есть основная цель?и тогда шо?
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у нього просто істерика, як у партійного керівництва при Хрущові.
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