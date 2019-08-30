 Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Відповідаючи на запитання, чому курс гривні зараз почав рости без будь-яких кредитів, Коломойський заявив: "А це контрреволюція. Нацбанк за вказівкою Петра Олексійовича і Гонтаревої зараз рубає курс долара, штучно зміцнює гривню. При тому, що сальдо зовнішньої торгівлі негативне. Вони закладають під вересень-жовтень бомбу уповільненої дії. Коли курс стрибне до 30, то це буде винен новий уряд. Сальдо зовнішньої торгівлі негативне. Минулого року було мінус 10 мільярдів, цього року буде не менше. Як за такого сальдо можна підвищувати курс національної валюти? Питання в тому, що валюти немає, а ти знижуєш її курс. Вони в такий спосіб закладають бомбу під новий уряд, якого ще немає. І думають, що всі навколо дурні і не розуміють чим вони займаються. За це доведеться сидіти у в'язниці".

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"Гонтарева керує цим з Лондона. Це робиться для того, щоб ефект вибуху був максимальним", - додав Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.