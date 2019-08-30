 Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.
Відповідаючи на запитання, чому курс гривні зараз почав рости без будь-яких кредитів, Коломойський заявив: "А це контрреволюція. Нацбанк за вказівкою Петра Олексійовича і Гонтаревої зараз рубає курс долара, штучно зміцнює гривню. При тому, що сальдо зовнішньої торгівлі негативне. Вони закладають під вересень-жовтень бомбу уповільненої дії. Коли курс стрибне до 30, то це буде винен новий уряд. Сальдо зовнішньої торгівлі негативне. Минулого року було мінус 10 мільярдів, цього року буде не менше. Як за такого сальдо можна підвищувати курс національної валюти? Питання в тому, що валюти немає, а ти знижуєш її курс. Вони в такий спосіб закладають бомбу під новий уряд, якого ще немає. І думають, що всі навколо дурні і не розуміють чим вони займаються. За це доведеться сидіти у в'язниці".
"Гонтарева керує цим з Лондона. Це робиться для того, щоб ефект вибуху був максимальним", - додав Коломойський.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.
Нацбанк по-прежнему выполняет распоряжения Порошенко?
попередники виноуваты))))))))))
Так пепа герой украины а свинарчуки сверхполезные хапуги рисковавшие собой.... или нет?
Беня меня запутал свосем. В принципе мне насрать на беню.
Беня - экспортёр. Ему нужна дешёвая гривна. Дорогая гривна экспортёру - хомут на шее.
Но насрать на беню. Нужно отдавать долги дорогой гривней и это правильно.
Конечно, дорогой друг, МВФ и другие кредиторы ждут валюту. Эту валюту на межбанке покупает НБУ и накупил её за два месяца на 1.5 миллиарда долларов за дорогую гривну по курсу 25-26 а не 28-29. Так понятней?
З цього місця можна розлогіше?
Беня ещё тот юморист. История из жизни . Как-то Беня захотел прикупить ТНК - Украина , дочка рашенской ТНК ( тюменская нефтяная компания). Ну и начал давить на киевское руководство в котором все VIP били из раши и дальнего зарубежья , было это лет 13 тому , естественно нечего ему продавать не собирались , и решил беня хоть как-то нагадить , а до этого были друзья . Беня за один вечер снимает в аренду фойе здания где находилась ТНК ( Владимирская 12 ,, Миллениум ") , регистрирует компанию ТНК ,но читается как -траурная национальная компания . И представьте себе картину , утром народ идёт на работу , заходит в фойе ,а там , полумрак , всё в красно-черных траурных лентах , винках , гробах причём не дешовых и тихой траурной музыкой . Так народ ходил на роботу несколько дней.
2. Ще Бєня в 2014му завісив Дніпро бігбордами, де обіцяв по 10 тис. дол. за кожного іхтамнета навіть, якщо він у двох мішках. В суд за підбурювання до вбивства на Бєню ніхто не подав, але ефект від цих бігбордів був неперевершений. Весь Донбас почув про 10 штук за жмура і цапи на Донбасі почали розуміти, що в них є часу жити стільки, щоб тільки добігти до кордону з Рашою. Тоді вони всі і ломанулись назад в Рашу. Хто пам'ятає в новинах були епізоди, коли обвішані іхтамнєтами камази розстрілювали російські погранці, коли вони проривались в Рашу з українського Донбасу. Ну а про свіже гарматне м'ясо з Раші в Лугандон годі було і казати.
Коли до влади прийшов російський шпигун Порошенко, то все це припинилось і росіяни почули себе в Донбасі знову в небезпеці, як хозяєва.
ГОнтарєва "здриснула",коли її тримати на Посту перед виборами Барига (а ще щоб приховати декі кіці у воду)більше не міг..
Але її люди залишились..
Наприклад,Рожкова...
После грабежа Приватбанка и Укрнафты у Бени в офшорах скопилось много миллиардов долларов...и его план состоит в том, чтобы обвалить курс гривны (в идеале Украина должна обьявить дефолт)...а потом скупить государственные активы по дешевке.
НЕ слухати Бєню у питаннях кредитів,банків,позик,фінансів,курсу,активів,депозитів...
НАЇ..Е.
Долги отдают только трусы" (С) Коломойский.