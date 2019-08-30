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 Політика України
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Все про:гривня (74) Коломойський (524) НБУ (475) Порошенко (9609) Гонтарева (283)

 Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський

У такий спосіб закладають бомбу під новий уряд.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Відповідаючи на запитання, чому курс гривні зараз почав рости без будь-яких кредитів, Коломойський заявив: "А це контрреволюція. Нацбанк за вказівкою Петра Олексійовича і Гонтаревої зараз рубає курс долара, штучно зміцнює гривню. При тому, що сальдо зовнішньої торгівлі негативне. Вони закладають під вересень-жовтень бомбу уповільненої дії. Коли курс стрибне до 30, то це буде винен новий уряд. Сальдо зовнішньої торгівлі негативне. Минулого року було мінус 10 мільярдів, цього року буде не менше. Як за такого сальдо можна підвищувати курс національної валюти? Питання в тому, що валюти немає, а ти знижуєш її курс. Вони в такий спосіб закладають бомбу під новий уряд, якого ще немає. І думають, що всі навколо дурні і не розуміють чим вони займаються. За це доведеться сидіти у в'язниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла, - Коломойський

"Гонтарева керує цим з Лондона. Це робиться для того, щоб ефект вибуху був максимальним", - додав Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145563
 
   
 Топ коментарі
 
Афігєть!
І тут Гонтерєва винна? Курс упав - Порох з гонтарєвою винні, зростає - знов вони винні! Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6555
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Ага. Гонтарева прямо из Лондона дает указания. И Порошенко, который давно уже не президент - ногой открывает в Нацбанк дверь и раздает приказы.
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зеб, ти щось пропустив. бєня казав що Порошенко не поганий, навіть трохи хороший Нацбанк по указанию Порошенко и Гонтаревой рубит курс доллара: закладывают бомбу замедленного действия, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8326
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bubuka777
Нацбанк по-прежнему выполняет распоряжения Порошенко?
Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський - Цензор.НЕТ 891

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нє понял гдє наші інтєлєктуали от зе на цензарє ? кромє пєтро марадьор і барига болшє нє чєво мнє стидна за нас вона парахаботи хоть шото вразумітєльноє строчат а ми грьобаний іспанскій стид
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самое забавное, что зебилы схавают этот бред. Потому что НБУ сейчас ВЫКУПАЕТ валюту. тоесть даже немного тормозит укрепление гривны. Тоесть все строго наоборот того. что говрит это бородатое брепло. И это легко проверить - нбу отчитывпаеться день, сколько он продал валюты или купил.
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Кто такой Коломойский что он так пережывает за нас с вами?Или опять хотят все украсть а обвал свалить на попередников?
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За вас, росіян, Коломойський не турбується. Він турбується за Україну. Бо вже один раз у 2014му він врятував її від вас, росіян
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Кто такой Коломойский что он так пережывает за нас с вами?Или опять хотят все украсть а обвал свалить на попередников?
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беня чует попой, что гривна скоро рухнет. вот и "стелит соломку"...
попередники виноуваты))))))))))
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"Попою" чує тільки стецьок, що прийдеться віддавати всі зароблені на брехні гроші у десятиразовому розмірі з розрахунком на індексацію
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Не питаю,чи не забагато експерта з усіх питань Коломойського на Цензорі. Пану редактору видніше,значить так треба Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський - Цензор.НЕТ 5412 .
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Зелебобики, Беня обещал вам дефолт? Вот и будет дефолт с инфляцией, но кто в этом виноват вам правильно обьяснят по 1+1
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Дефолт буде без обзіру на Бєню. Порошенко з Гонтарєвою і Яценюком та Гройсманом зробили все для цього.
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Так правду каже, я вже давно пишу що, без розвитку економіки фінанси можуть тільки падати.
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Якби все це було правдою, то долара вже давно не було б ні в банках, ні в обмінниках. Зараз це схоже на відмазку і підготовку. Щось бдуть мутити з грошовою політикою черз НБУ, а нас з вами просто готують до цього
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Борги віддавати треба буде не гривнею, а доларом. Ось і піде весь наявний бакс на виплати по кредитам.
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а бєня за допомогою привата нагоняв курс долара
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мы тут с новымилицами вам сейчас звр разворуем и курс обвалим, но вы не бойтесь, это все порошенко и гонтарева виноваты.
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самое смешное, что зебобики и в это поверят, еще с большим остервенением будут ругать пороха, а мы вас предупреждали, что жопа будет, если проголосуете за пустое место без реальной программы.
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Беня бухает опять?
Так пепа герой украины а свинарчуки сверхполезные хапуги рисковавшие собой.... или нет?
Беня меня запутал свосем. В принципе мне насрать на беню.
Беня - экспортёр. Ему нужна дешёвая гривна. Дорогая гривна экспортёру - хомут на шее.
Но насрать на беню. Нужно отдавать долги дорогой гривней и это правильно.
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"Нужно отдавать долги дорогой гривней и это правильно." Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8803 Вы чего это??? МВФ будет принимать долги гривней, а не долларом??? Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8803 Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8803 Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8803 Вы там обпились, или обкурились?
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Мда.... кому я пишу...
Конечно, дорогой друг, МВФ и другие кредиторы ждут валюту. Эту валюту на межбанке покупает НБУ и накупил её за два месяца на 1.5 миллиарда долларов за дорогую гривну по курсу 25-26 а не 28-29. Так понятней? Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9289
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Именно потому, что Нацбанк за два месяца накупил валюту всего на 1,5 миллиард, а не на большее количество, курс гривни и поднялся. Вы не понимаете сути, что как раз курс гривни к доллару и зависит от объемом покупки и продажи Нацбанком этого самого доллара. Как вы правильно сами написали: "Дорогая гривна экспортёру - хомут на шее". А экспортер - это основной поставщик валюты в Украину, будет ему плохо, будет всей экономике плохо, кроме того, что стране будет меньше валюты.
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Нацбанк обладает неограниченным резервом гривни, и для него нет разницы, по какой цене покупать доллар, по 25 или по 28. Задача Нацбанка обеспечить стабильность гривни по отношению к корзине валют, чего он, как раз сейчас не делает.
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Дорогая гривна экспортёру - хомут на шее.)))
З цього місця можна розлогіше?
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На жаль, все так, як каже Коломойський, нинішній курс гривні штучний, і скоро долар стрибне.
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Сколько времени гонтарёва не работает в госбанка , пару лет ? и что до сих пор руководит банком? Какая-то херня .
Беня ещё тот юморист. История из жизни . Как-то Беня захотел прикупить ТНК - Украина , дочка рашенской ТНК ( тюменская нефтяная компания). Ну и начал давить на киевское руководство в котором все VIP били из раши и дальнего зарубежья , было это лет 13 тому , естественно нечего ему продавать не собирались , и решил беня хоть как-то нагадить , а до этого были друзья . Беня за один вечер снимает в аренду фойе здания где находилась ТНК ( Владимирская 12 ,, Миллениум ") , регистрирует компанию ТНК ,но читается как -траурная национальная компания . И представьте себе картину , утром народ идёт на работу , заходит в фойе ,а там , полумрак , всё в красно-черных траурных лентах , винках , гробах причём не дешовых и тихой траурной музыкой . Так народ ходил на роботу несколько дней.
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1. Так в нацбанку сидить гонтаревський смолій. Не знав?
2. Ще Бєня в 2014му завісив Дніпро бігбордами, де обіцяв по 10 тис. дол. за кожного іхтамнета навіть, якщо він у двох мішках. В суд за підбурювання до вбивства на Бєню ніхто не подав, але ефект від цих бігбордів був неперевершений. Весь Донбас почув про 10 штук за жмура і цапи на Донбасі почали розуміти, що в них є часу жити стільки, щоб тільки добігти до кордону з Рашою. Тоді вони всі і ломанулись назад в Рашу. Хто пам'ятає в новинах були епізоди, коли обвішані іхтамнєтами камази розстрілювали російські погранці, коли вони проривались в Рашу з українського Донбасу. Ну а про свіже гарматне м'ясо з Раші в Лугандон годі було і казати.
Коли до влади прийшов російський шпигун Порошенко, то все це припинилось і росіяни почули себе в Донбасі знову в небезпеці, як хозяєва.
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Не все так просто..

ГОнтарєва "здриснула",коли її тримати на Посту перед виборами Барига (а ще щоб приховати декі кіці у воду)більше не міг..
Але її люди залишились..
Наприклад,Рожкова...
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Беня тупо і нагло пре хупцу. Ну потрібно йому довести державу до повної задниці, до дефолту. Ціль в нього така, щоб за безцінь прихопити. От він і готує зелену біомасу, привчає до думки, що то невідворотнє "Порошенко винен).
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Давно уже видно куда к чему он нас клонит.

После грабежа Приватбанка и Укрнафты у Бени в офшорах скопилось много миллиардов долларов...и его план состоит в том, чтобы обвалить курс гривны (в идеале Украина должна обьявить дефолт)...а потом скупить государственные активы по дешевке.
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Дибильные люди никогда не любили и не уважали ни одного президента страны. Если и в этот раз вас киданут, то так вам и надо. Дибильность и слабоумие наказуемо самой природой.
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А хай Зе-клоун поміняє голову НБУ,можна Бєню поставить
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А то Бєня не знає чому курс росте ))) Тому що беруться кредити, продаються облігації держзайму. Під 17%, чим закриваються дірки в бюджеті, які з'явились після того як Зеля "провів перемовини" з МВФ, і ті призупинили програму кредитування. От і маємо, кредитувались під 3.5%. Тепер під 17%. Тільки винний у цьому не Порошенко, чи Гонтарєва, а теперішній Уряд (Гройсмана), вже під керівництвом Зєлі.
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Порада.


НЕ слухати Бєню у питаннях кредитів,банків,позик,фінансів,курсу,активів,депозитів...

НАЇ..Е.

Долги отдают только трусы" (С) Коломойский.
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