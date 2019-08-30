 Макрон підтвердив Зеленському намір провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Обговорювалися результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня в м. Біарріці (Франція).

Глава держави привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму. При цьому Президент України висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у Сполучених Штатах у 2020 році.

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Український лідер також поінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі.

Зі свого боку Емманюель Макрон підтвердив намір провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.