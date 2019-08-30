EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  217  5
Все про:Зеленський (2526) перемовини (1373) нормандська четвірка (538) Макрон Емманюель (292) Офіс Президента (74)

 Макрон підтвердив Зеленському намір провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом, - ОП

29 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном, яка тривала півтори години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Обговорювалися результати саміту "Групи семи", який відбувся 24-26 серпня в м. Біарріці (Франція).

Глава держави привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цього міжнародного майданчика в умовах війни на Донбасі та російської окупації Криму. При цьому Президент України висловив занепокоєння у зв’язку з нещодавнім обговоренням президентами Франції та США намірів запросити Росію на наступний саміт "Сімки" у Сполучених Штатах у 2020 році.

Також читайте: Франція і Росія у форматі "2+2" обговорять виконання мінських угод, - Макрон

Український лідер також поінформував французького колегу про безпекову ситуацію на Донбасі.

Зі свого боку Емманюель Макрон підтвердив намір провести зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145562
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не зараз, а найближчим часом, можливо... Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 7615

Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5568
 показати весь коментар
 
Тут інше питання важливе - з Зєлєнскім, чи без.
 показати весь коментар
 
это какой-то кошмар. полтора часа(!) Рада без присмотра президента. вот что они там натворили без него? теперь все проверять на выходных... Макрон подтвердил Зеленскому намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 8773
 показати весь коментар
 
Иди нах. Макроша. Как стая воронья уже кружит вокруг потирая руки от предвкушения снятия санкций с *********
 показати весь коментар
 
Макрон снова звонил Зеленскому. Кроме всего прочего, вот это фраза - "...donnez-leur ce qu'ils demandent ." "Отдайте им что они просят..." Мы не знаем о чем он. Никаких имен не называлось.(с)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору