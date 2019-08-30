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Все про:Укрзалізниця (794) Гончарук_Олексій (27)

 "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук

Новий уряд планує розділити "Укрзалізницю" на три компанії і продати її частину приватним інвесторам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними - та сама "Укрзалізниця". Там є частина, яка не може бути приватизована - залізничне полотно", - повідомив Гончарук.

За його словами, УЗ потрібно розділити на три частини і лише одну з них залишити в державній власності.

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"Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема і дуже складна історія. Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку, можна залишити державі. І то, я б заводив туди приватний капітал", - повідомив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145560
 
 
 Топ коментарі
 
атличньій план. Убьіточное оставить государству а че пожирнее хай с ним беня мучится.
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взять всьо і падєліть а мнє нравітца етат чювак "Укрзализныцю" нужно разделить на три части, одну из них оставить в государственной собственности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 920
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взять всьо і падєліть а мнє нравітца етат чювак
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атличньій план. Убьіточное оставить государству а че пожирнее хай с ним беня мучится.
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всьо должно сконцєтріроватца в одніх руках і аднаво хазяйствєніка только тода вазможно процвєтаніє і ета нєабсуждаєтца
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Точно. Предлагаю начать с супермаркета. Приватизировать приносящие бабло кассьі а про складьі и полки хай государство заботится...
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а єслі жє у нас нє палучітца всьо раздєліть па справєдлівасті то у нас єсть зємля сказана жє било "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3136
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Досвід приватизації залізниці в Прибалтиці виявився повністю провальним! Оператори заробляли гроші на перевезеннях і доконали залізницю до ручки, тепер уряди будуть викупляти залізниці назад і відновлювати все те що розвалили приватники! Залізниця це не тільки монополія це ще й величезний комплекс систем управління рухом, безпеки руху, енергозабезпечення, колійного господарства, мости, переходи, переїзди! Все це нереально утримувати державі, якщо прибуткова частина УЗ відійде приватним компаніям! Прибалтика вже пройшла цей шлях і тепер дійшла до катастрофічного стану залізниць! Погляньте на те що сталось з підприємствами які вийшли зі складу УЗ і були продані приватним компаніям - всі вони знищені або збиткові! В жодному разі не можна ділити Укразалізницю на частини, бо це призведе до катастроф та людських жертв! Якщо корпоратизувати УЗ то всю разом і держава має мати 51% і не може бути жодних блокуючих пакетів у приватних інвесторів! Держава має право приймати навіть збиткові рішення якщо це потрібно для безпеки або оборони! Взагалі то зараз гратись в ігри з УЗ не варто бо це точно не буде успішною реформою, потрібно піднімати вантажні тарифи і виводити УЗ в прибутки 1-2 млрд євро на рік!
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красавчик.
Там есть часть, которая не может быть приватизирована - (железнодорожное, - ред.) полотно"Источник:https://biz.censor.net.ua/n3145557 которое не дает никакой прибыли,а висит на шее государства и постоянно требует капиталовложений, потому как безопасность движения все таки.
остальное делим на три: вокзалы,грузовые перевозки с тяговым составом и пасажирские,которые останутся у государства потому как не прибыльные.
отлично!вопрос только,а в чем выгода государства?
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первый раз за все угрюмые 28 лет слышу здравое суждение о том, что в базовых отраслях экономики должна быть хотя бы 3-я часть в управлении государства для создания адекватной конкуренции остальм двум третям! Так же должно быть и во всех стратегических направлениях энергетики!
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Куплю 1\3 Хмельницької АЕС в кредит, взятий в державному банку, конкуренція буде ого го.
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А чё там ЗАЗ у ЫфЫктивнЫх часных собственников "эфективно" фурычит? А нефтеперерабатывающие заводы чё порожняк после "приватизации" уже не гонят? И МоторСич китайцам уже не продаем?
Дамочка что вы несёте? Одна треть это филькина грамота, право на получение (если будет) прибыли (можете не сомневаться, не будет!) Коломойский зуб Укрнафты дать готов!.. "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6783
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пример энергетики. оператор электросетей Укрэнерго государственный,затраты на поддержание сетей и подстанций ложится на плечи государства и за счет него Коломой снизил тарифы на электроэнергию для своих предприятий,а ТЭЦ Ахметкины и получают прибыль в чистом виде. И никто касками возле офиса ДТЭКа не стучал требуя снижения цены,а выдавливали скидки у государства.
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да уж аэропорты подлелили из 60 осталось дюжитина ЧМП портофлоты порты поделили осталась жмнька и тарифы США +_ Гондурас +++++++ теперь шпалы рельсы поделим и пойдем пешком по Украине атводорог как и транспорта нема... "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7826
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А ГиперЛуп??? А как же придурь Омелян? Уже ходит на допросы в ДБР?
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Гіперлуп трошки переміщається , в майбутнє, як не твоє, то твоїх онуків, але і це не точно
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одна частина державна, а дві - президенту України Коломойському!
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Началась распродажа.

А может лучше разрешить на рельсах Укрзалізниці использовать частные вагоны и локомотивы? А там дальше пусть конкурируют.
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Не вийде конкуренції вийде мегакорупція.
Хто більше дасть тому і зелена вулиця, хто бульше дасть того у графік руху на краще місце поставлять.
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Они уже разрешены с арендой вагонов, да только это все лишь ухудшает ситуацию потому как они забрали у укрзализныци самые прибыльные направления а убытки оставили.
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Вагони вже використовують, при чому дуже давно. Тяги також при підтягуванні до магістральних ліній. Проблема в іншому. Всі грузові перевезення йдуть або в короткому графіку, або взагалі поза графіком і кількість вагонів у таких перевезеннях як правило 40-70. Тобто геморою для клієнтів які не можуть, сформувати такий потяг збільшиться у рази. А це 99% клієнтів.
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Как это Петя до такого не додумался... Разделить на три части, рельсы, контактная сеть, и подвижной состав, и продать пусть работают. Интересно что оставят государству?
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Державі оставлять частину де робити інвестиції чи отримувати збитки.
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Опять суцка государственная собственность! одну сисю всетаки оставим!
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"Укрзализныцю" нужно разделить на три части, одну из них оставить в государственной собственности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7040...и две из єтих частей отдать "бабушке"...так будет честно... "Укрзализныцю" нужно разделить на три части, одну из них оставить в государственной собственности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7040
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Самый важный стратегический объект в частные руки..?
Так, записываем - Гончарук хочет ослабить и обезоружить Украину перед возможной агрессией максимально быстро...
Гончарук диверсант и подонок..., или подонок и диверсант...
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Шось мало українських шарікових в коментах, треба більше. Дайош всє заводи гасударству, что б прібиль била і в бюджет шла для людєй!!!
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Ти погодь, не тужься. Когда китайцам отдадут за фантики МоторСич- вот тогда можешь смело изливать свои умозаключения. А начиналось все примерно по такой же схеме.
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Та это вы тужитесь уже 28 лет с госпредприятиями, на выходе только корупция и руины. Тебе ж написано, что железные дороги остаются в собственности государства, как стратегический обьект, остальное под приватизацию, но тебе ж только поныть бы в комментах.
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В Украине государственной собственности меньше 10 процентов - все было приватизировано и где эти эффективные собственники? Почему ВВП страны 120 млрд.дол.США, а в 2013 было 180 - меньше, чем в Румынии, где население 20 млн.
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Как ты эти 10% считал, умник? От количества? От оборота? От капитализации? Ссылочку пожалуйста, а не бла-бла-бла.

>>Почему ВВП страны 120 млрд.дол.США, а в 2013 было 180
Ты совсем дибил или в пещере жил?
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а сколько сейчас государственной собственности?120 и 180 - говорит о том, что даже 2013 году, когда не было войны экономика Украины была меньше румынской.. Ты совсем дебил или в пещере жил?..
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Ты не сьезжай балаболка, откуда инфа про 10 процентов и как они высчитывались?

Экономика была меньше румынской из-за дибильной кланово-олигархической экономики с избыточным государственным регулированием и как результат монополиями, отсутствием независимой судебной системы(как результат отсутствие инвестиций), паразитированием на госпредприятиях и полным отствием конкуренции. Это известно всем кто не конченый идиот.
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Заводи хоч усі приватизуйте, мова йде про стратегічний напрямок, укрзалізниця це не тільки паровози з вагонами, це купа землі.
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Ты бы, реформатор, сперва закончил с отделением газотранспортной сети!
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"Там есть часть, которая не может быть приватизирована - железнодорожное полотно".

Т.е. насыпь, шпалы и костыли этот поц тоже Бене отдаст?
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МАУ у Бени уже есть. Теперь будет еще и Укрзализиниця. Вот для кого конец эпохи бедности настал!
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Шановні інвестори, нагадую вам що термін володіння державним майном, придбаним в 2019-2023 роках, обмежується 2024 роком.
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а Гончарук, хоть что-то пытался ПОСТРОИТЬ, а не продавать наследство СССР?
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В Италии вля ж/д служба государственная , TrenItalia. https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovie_dello_Stato_Italiane, за искл. неск. небольших линий электричек, типа Circumvesuviana - вокруг Везувия.
FrecciaRossa делает 587 км/час.Государственная. Наоборот, частные в сравнении с гос. - задрипанные!
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Может есть проблемы важнее с которых надо бы начать?Или у них аж зудит что то побыстрее украсть
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тут ще й борги повертати треба, уже в цьому році.
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Сама затратна частина це підтримка полотна, її ніхто не хоче і це ляже на плечі держави. Чому у нас не звільняють та не саджають корумпованих директорів держ підприємств, а говорять про продаж підприємства? Можна подумати що часний бізнес показав ахвігітельну продуктивність на приватизованих підприємствах. Хтось проводив аудит, скільки приватизованих підприємств залишилося в роботі, а скільки порізали на металобрухт? Наче держава сама не могла їх порізати і здати.
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