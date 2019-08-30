 "Укрзалізницю" потрібно розділити на три частини, одну з них залишили в державній власності, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Особисто моя позиція: чим менше держави в економіці, тим краще. Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними - та сама "Укрзалізниця". Там є частина, яка не може бути приватизована - залізничне полотно", - повідомив Гончарук.
За його словами, УЗ потрібно розділити на три частини і лише одну з них залишити в державній власності.
"Є модель, коли підприємство ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема і дуже складна історія. Те, що може бути і є природною монополією, де не може бути конкурентного ринку, можна залишити державі. І то, я б заводив туди приватний капітал", - повідомив Гончарук.
Там есть часть, которая не может быть приватизирована - (железнодорожное, - ред.) полотно"Источник:https://biz.censor.net.ua/n3145557 которое не дает никакой прибыли,а висит на шее государства и постоянно требует капиталовложений, потому как безопасность движения все таки.
остальное делим на три: вокзалы,грузовые перевозки с тяговым составом и пасажирские,которые останутся у государства потому как не прибыльные.
отлично!вопрос только,а в чем выгода государства?
Дамочка что вы несёте? Одна треть это филькина грамота, право на получение (если будет) прибыли (можете не сомневаться, не будет!) Коломойский зуб Укрнафты дать готов!..
https://delo.ua/business/mitingi-spravedlivyh-cen-pochemu-zavody-kolomojs-356591/
А может лучше разрешить на рельсах Укрзалізниці использовать частные вагоны и локомотивы? А там дальше пусть конкурируют.
Хто більше дасть тому і зелена вулиця, хто бульше дасть того у графік руху на краще місце поставлять.
Началась распродажа...
Так, записываем - Гончарук хочет ослабить и обезоружить Украину перед возможной агрессией максимально быстро...
Гончарук диверсант и подонок..., или подонок и диверсант...
>>Почему ВВП страны 120 млрд.дол.США, а в 2013 было 180
Ты совсем дибил или в пещере жил?
Экономика была меньше румынской из-за дибильной кланово-олигархической экономики с избыточным государственным регулированием и как результат монополиями, отсутствием независимой судебной системы(как результат отсутствие инвестиций), паразитированием на госпредприятиях и полным отствием конкуренции. Это известно всем кто не конченый идиот.
Т.е. насыпь, шпалы и костыли этот поц тоже Бене отдаст?
FrecciaRossa делает 587 км/час.Государственная. Наоборот, частные в сравнении с гос. - задрипанные!