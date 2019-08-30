 Організатори схеми реалізації фальсифікованого алкоголю, вартістю 20 млн грн, постануть перед судом на Вінниччині

У межах розслідування кримінального провадження в грудні минулого року було встановлено ​​організовану злочинну групу у складі 4 осіб, які купували на території області незаконно виготовлені алкогольні напої і реалізовували їх кінцевим покупцям через низку спеціалізованих сайтів, спеціально створених у мережі інтернет. При цьому алкоголь, підроблений під відомі іноземні марки, продавали в упаковках bag-in-box, а операції з реалізації не відображали в бухгалтерському та податковому обліку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином, протягом 2016-2018 років унаслідок злочинної діяльності фігуранти отримали від реалізації продукції кошти в розмірі понад 20 млн грн, які легалізували і використовували, зокрема, для подальшого вчинення злочинів.

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Усім членам організованої групи оголошено підозри за ч.1 ст.204, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 та ч.3 ст.209 КК України і загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.