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 Кабмін планує домогтися укладення довгострокового контракту щодо транзиту газу, - Гончарук

Україна має намір домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Нам, звісно, необхідно домогтися довгострокового контракту щодо транзиту. Для цього потрібно добре попрацювати", - сказав він журналістам у Києві в п'ятницю.

За словами прем'єра, уряд у рамках підготовки до тристоронніх переговорів готує позицію української сторони.

"Ми глибоко розуміємо поточну ситуацію. Готуємося до переговорів. Формуємо позицію на переговорах. Тому я наразі не хочу коментувати це публічно", - зазначив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може продовжити чинний контракт із Росією щодо транзиту газу, - секретар РНБО Данилюк

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt повідомив, що переговори за участю представників України, ЄС та Росії щодо укладення майбутнього контракту про транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему відбудуться 16 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145556
 
 
 Топ коментарі
 
Кіндер-сюрприз. Був на раші теж такий, - херово кончив...
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Ага, а "дефолт даже полезний"(с)
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та шо вы говорите! какова цена вопроса? Крымваш или сразу и вся Украина в залог раССее уйдет?
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Кіндер-сюрприз. Був на раші теж такий, - херово кончив...
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Да не сказать бы, что херово, насколько я слышал, он чуть ли не АП возглавляет.
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Транзит російського газу в ЄС потрібно прив'язати до транзиту туркменського газу в Україну, тільки так є сенс домовлятись, щоб ми не купляли газ у путіна а купляли газ в Туркменістані і пускали його транзитом в ЄС, щоб забрати в путіна європейський ринок газу! Наша головна мета це знищення путіна та скорочення доходів росії, а цього можна досягнути тільки якщо забрати в путіна монопольну можливість постачати газ в ЄС! Ми маємо позбавити путіна фінансового ресурсу вести війну проти України, гроші європейських споживачів мають йти не путіну а в Туркменістан та в Україну! Отримання можливості транспортувати туркменський газ в ЄС дозволить нам будувати з Туркменістаном спільні проекти по розробці туркменських газових родовищ, в чому у України є величезний потенціал і досвід! За рахунок співпраці з Туркменістаном ми отримаємо шалене збільшення експорту своїх товарів та послуг, якими ми будемо розраховуватись за туркменський газ, як це було до того як росія припинила транзит туркменського газу! Україна покращить свій зовнішній торгівельний баланс і суттєво збільшить своє ВВП. Сьогодні новий глава МЗС має терміново летіти в Туркменістан домовлятись з Бердимухамедовим про поставку туркменського газу в Україну і через Україну в інші країни ЄС, потрібно негайно готувати візит Зеленського в Туркменістан, який зараз потребує продуктової допомоги - в Туркменістані голод, немає борошна, а ми в цьому плані можемо допомогти Туркменістану - надати допомогу борошном і започаткувати нові партнерські відносини між Туркменістаном та Україною! Туркменістан витрачає шалені гроші на оборну і тут наші оборонні заводи можуть отримати мільярдні оборонні замовлення по модернізації туркменських танків та бронемашин, по системам залпового вогню, по зенітним системам, по модернізації гелікоптерів, по модернізації ГТС Туркменістану! Сьогодні Туркменістан це ключова країна, яка може істотно вплинути на геополітичну ситуацію в Європі, надавши свій газ для України та ЄС і вибивши путіна з європейського ринку газу! Якщо нам вдасться примусити путіна прокачувати туркменський газ, то проект Північний потік-2 стане економічно безглуздим, бо через Україну буде йти газ більш дешевий і в більших обсягах!
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Супер правильно, только **** Путлер никогда транзитом туркменский газ через Рашен ********* не пустит.
По сути он в Европу не столько свой газ гонит, сколько туркменский.
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А тут путін сам себе заганяє в капкан! Україна може не пустити російський транзит газу в ЄС поки путін не пустить туркменський газ в Україну! Це буде абсолютно нормальною вимогою зі сторони України і ЄС її підтримає! Без газу Україна якось перезимує, а от путін недоотримає шалені гроші від скорочення обсягу продажів газу і прийдеться той газ кудись дівати - будуть знову спалювати факелами по всій росії! Україна зараз отримує унікальну можливість відновити закупки туркменського газу і перепродувати його в ЄС і заробляти на цьому!
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та шо вы говорите! какова цена вопроса? Крымваш или сразу и вся Украина в залог раССее уйдет?
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Он сказал "Для этого нужно хорошо поработать". Видимо список работ днинный и толстый и наколенниками запастись придётся.
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Для долгосрочного нужно отказаться от претензий на 4 миллирда долл., за которые Кобель уже получил 8 миллионов зеленых.
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Не хочешь платить профи миллионы заплатишь миллиарды...
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Ох, Гончарук, влипнешь ты в историю, с этими кацапами...Ищи альтернативных поставщиков, это получше будет.
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А ты заплатишь за "альтернативный" газ готов платить в 2 раза больше?
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Про смартфоны еще не забудь, что на смартфонах будет приложение чтобы смотреть транзит газа.
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Консорциум с Европой, непосредственными потребителями и заинтересованными сторонами в надёжности и непрерывности поставки газа. Один на один с рашей...******!
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шо, зюзя вже нателефонував в хмуйла за "гдє-то пасєрєдінє"?
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