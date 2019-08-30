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 Політика України, Економіка
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Все про:Коломойський (524) Нафтогаз (576) тарифи (374) електроенергія (239) Тарифи на газ (140)

 Тариф на електроенергію цілком реально знизити до 70-80 коп. А на газ ціна має бути максимум 3 тис. грн за 1 тис. куб. м., - Коломойський

Україні потрібна енергетична доктрина. Може, краще підтримувати атомну енергетику, яка дає найдешевшу електроенергію, або, може, дотувати шахти, щоб шахтарі працювали в кращих умовах?

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Для початку порахуймо цифри - скільки коштує електроенергія, скільки коштують наші люди. Переводимо шахти державні на прямі контракти з "Центренерго", встановлюємо ціну вугілля - вона сьогодні 2500-2400 грн за тонну, а реально обґрунтована вартість - 1200-1500. Але навіть якщо по 2 000 брати, нічого страшного, це приблизно 80 доларів. З однієї тонни вугілля виходить 2290 кВт/год. Беремо 80 доларів і ділимо на 2290 кВТ/год електроенергії. Виходить 3,4 центи. Ділимо на 0,85 - це співвідношення вартості вугілля і вмісту вугілля в структурі собівартості за умови виробництва "Центренерго" близько 770 мільйонів кіловат на місяць. Собівартість кіловат/години теплової енергії буде в такому випадку 4 центи - тобто 1 грн, за ціни 80 дол. за тонну вугілля. Сьогодні люди платять 1 грн 05 копійок за кіловат при співвідношенні у нас 50% атомна генерація, 45% - теплова і 5% гідро. Треба змінити політику, зробити 55% атомну генерацію і зменшити теплову до 40%, тоді собівартість знизиться. Середня собівартість кіловата електроенергії з інвестскладовою зараз становить 59 копійок. Воднчоас все пронизано корупцією в енергетиці, від початку і до кінця, і якщо прибрати корупційну складову, і вибудувати робочу систему, тариф цілком реально знизити з 1 грн 05 копійок до 70-80 копійок", - заявив Коломойський.

"Газ. Максимум 3 тис. грн ціна повинна бути за 1000 кубів, удвічі менше, ніж зараз. Я просто розумію, скільки собівартість газу, скільки інвестиційна складова, і яка має бути ціна. Я сказав 3 тис. - це вже з інвестиційною складовою. Вітренко говорив про 200 дол. з інвестиційною складовою. Головне, що ми повинні прибрати корупційну складову, як у крючкових і кононенків", -додав олігарх.

Читайте також: Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла, - Коломойський

"Коболєв і Вітренко в порядку. Які цілі і завдання перед ними ставили, вони такі і виконували. Так, "Нафтогаз" заробив 50 млрд за рік за чинним планом. А скільки населення пограбовано новими тарифами? На яку суму? А скільки українців виїхало з країни через те, що "Нафтогаз" заробив? А скільки коштує одна людина, яка виїхала? Коли з СРСР поїхав мільйон євреїв, Радянський Союз припинив існування. У скільки оцінюємо інвестиції у виховання і освіту одного радянського єврея? У 100 тисяч оцінюємо? Значить, виїхало 100 млрд з країни, ось який збиток. Ну 100 тис. треба мінімум витратити, щоб одну людину вигодувати, виростити, дитячий сад, піонерія, комсомол, університет, завод, армія. Скрізь ж треба його годувати, одягати, взувати, все ж безкоштовно. Лікувати треба. В результаті він потім бере і їде. А скільки українців виїхало? 10 мільйонів? Українцям країни Заходу відкривають всі двері - порядні, культурні, працьовиті громадяни. У 100 тисяч давайте оцінимо виховання і навчання за кожного, скільки буде? Трильйон доларів - ось це наші тільки втрати робочої сили за 28 років, і нам це ніхто не компенсує. І ми повинні припинити втрачати людей, і наша країна повинна бути спрямована на це завдання", - акцентував Коломойський.

"З якого дива змушують бізнес платити за зелену енергетику, яку будує не держава, а великі приватні компанії, які на цьому наживаються і яким держава відшкодовує 15-16 центів за кіловат-годину? Потрібна доктрина. Може краще підтримувати атомну енергетику, яка дає найбільш дешеву електроенергію, або, може, дотувати шахти, щоб шахтарі працювали в кращих умовах? Багатьом фінансовим структурам на Заході, типу ЄБРР, Світового банку, нікуди дівати дешеві кредити, ось вони шукають куди вигідно вкласти, отримати надприбутки на тарифах, ось і ходять посли, лобіюють. Я зараз консультуюся з адвокатами з приводу подання запиту в Конституційний суд – чи справедливо, законно, що вся країна, у якій величезні економічні проблеми, скидається і дотує один з найдорожчих видів виробництва електроенергії порівняно з іншими - більш дешевими і доступними? Раніше дотували збиткові шахти, зараз повісили собі на шию ще й великі зелені електростанції. Це проблема не в екології! Якщо держава дотує - так нехай тоді держава і отримає у власність всі ці великі зелені електростанції! Але держава не запитувала громадян - а вигідно нам дотувати один з видів приватного бізнесу ціною розорення інших сфер бізнесу? І чому такі високі і вигідні ціни? 15-16 центів за кіловат-годину - це грабіж країни, за вартості теплової генерації 4 центи. Великий бізнес не просто хоче повертати свої інвестиції в зелені електростанції - вони хочуть повертати їх швидко. Так чому ми повинні це оплачувати зі своєї кишені?"- висловився Коломойський щодо зеленої енергетики.

Читайте: Ми можемо запропонувати РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас, а в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, - Коломойський

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145555
 
   
 Топ коментарі
 
Да вышооо??? Нельзя. Петя сказал Путин нападэ, если украинцам станет легче жить. А если еще растаможку сделать человеческую так Путен прямо завтра и нападьот. Потому что кто же тогда будет жигули росийские покупать как не украинцы, которые единственные остались самым большим потребителем разейского говнотовара
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все, теперь зебилы должны требовать от шмаркли новых тарифов Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 1540
помнится, вчера клоун сказал что "отвечает за кабмин"
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А зуб дав?
Якщо ніт, то "пацан слово дал, слово взял".
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коломойський продавлює рішення які йому вигідні - низькі тарифи для власних підприємств Нікопольського заводу феросплавів та інших заводів, високий курс долара для отримання набприбутків за експорт продукції Нікопольського заводу феросплавів та інших заводів! Те що каже коломойський слухати не можна, бо це не інформація - це меседжі для ідіотів, на які ідіоти мають купитись і вимагати від уряду та Президента виконання дурних обіцянок коломойського! Думку коломойського ми почули, але в уряду та Президента буде інша думка, яка буде базуватись на інтересах України а не олігархів!
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А Коломойский это кабмин Зеленского? Это первое. И второе, а что Вы будете говорить когда газ действительно до 3 тыс. снизят в цене? А это вполне реально.
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Покажи на что упала цена с момента независимости Украины в два раза...я бачу только рост
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Причем тут с момента независимости? Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 3125 Я говорю конкретно о газе. Рост цены на газ вдвое - это ресурс за счет которого прошлое правительство накапливало деньги для возврата по кредитам МВФ. Так было уговорено. Так и делали. Или Вы не знаете. Так погуглите ретроспективу по данному вопросу.
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ты кто такой что бы рассказывать что кому делать?
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ну как бы там не было, он и есть главный босс в стране ..
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нееа -неЗЯ!!! он уже давно "Мегафон Порошенко!!!))))
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Зелохи нечего не стоят, они готовы бесплатно в шахтах поработать.
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Беня, астанавись! С такими ценами на нас нападёт МВФ!
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мойша одесский
Беня, астанавись! С такими ценами на нас нападёт МВФ!
Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 9427

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Да вышооо??? Нельзя. Петя сказал Путин нападэ, если украинцам станет легче жить. А если еще растаможку сделать человеческую так Путен прямо завтра и нападьот. Потому что кто же тогда будет жигули росийские покупать как не украинцы, которые единственные остались самым большим потребителем разейского говнотовара
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кацапи, ви або признайте Беню фактичним правителем, або не треба тут його базікання сприймати, як державну програму, еге ж?
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Зебил, чтобы украинцам стало легче жить - надо перейти на рыночную можель, а не хотеть халявы. В польше сразу перешли на рынок, но подобное тебе быдло там выло еще несколько лет после этого. и сейчас виден результат.
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"Когда из СССР уехал миллион евреев, Советский Союз прекратил существование." - Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 6325 так вон оно чьо...
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так а где снижение тарфиов? имбицилам показывают сериал слуха нарОта, а они соплю зеленую пускают, загляни в платежку хромосомный
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Так в принципі і фуйло казав, лапки догори, Крим до росії, Україна плететься в фарватері Москви і буде дешевий газ, зебіли задоволені?
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Зебил, потому что попытка понизить тарифы - это значит допдачивать за них из бюджета. Это значит гарантрованная низщенская жизнь всегда. Потому что услуга должн абыть оплачена полность, а не льготно. Именно из за этого принципа в европе. сша и тд - сильная экономика.
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Вообще-то надо было не половинчатать, а сразу Коломойского выбирать - он бы сразу всё снизил!
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бо в людей достатньо розуму не коментувати маячню жадібного єврея
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Выбрали уже правительство и определились со специалистами в энергетике, а интервью берут у Коломойского.
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Когда из СССР уехал миллион евреев, Советский Союз прекратил существование.Источник: https://censor.net.ua/n3145555 -

Да.., но только евреи сначала разрушили СССР, а потом уехали....
Березовский и другие 7 евреев при Ельцине, который потом и подписал документ о роспуске СССР... - мы же помним...
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Здесь Беня все 100% правильно сказал. Если зеленая енергетика дотируется государством то она и должна стать государственной. Но нищая Украина сейчас себе не может позволить такое удовольствие как зеленая енергетика, которую даже развитые страны как Германия еле тащат. Нужно развивать Атомную дешовую енергетику чтобы вытащить економику и людей из ямы. Смысл переходить на Теслу если у нас маршрутки дырявые и в поездах до сих пор говно из туалета на рельсы выбрасывают.
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Ну это если убрать братка 90 х и свыню офшорную . А со свыней по ходу Вы договорились .
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хочешь в парить овцам бред, расскажи о присутствии коррупции.
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ну так он по таким ценам всё это и получает ..
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Вот это уже разговор,а не болтовня на ступеньках синагоги.
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А может он интервью и давал как раз на ступеньках синагоги! А в кармане фигу де'ржал...
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Петрику як серпом по яйцях. Уявляєте, порохоботи? І пукін не нападатиме ...
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да, беня что-то ляпнул а зебильчики уже комментят так, вроде уже как новые платежки получили......
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Беня, ты всё классно подсчитал, но сначала верни 150 млрд. грн сп*зженных тобой из "Привата". И уже только от этого легче стране станет. Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 3169
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Какие есть документы про 150 млрд что коломойский брал? Уже после "национализации" гройсман с порошенко выпустили кредитных бумажек на 160 ярдов. Это тоже самое что сейчас кредиты Манхеттена повесить на индейцев которые им когдато владелия, но не они же их брали.
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дакуименты 0- енто кредитные дагавара на своих подельников -
рвал приват на части в последние 2 недели правления своего - милиарды долларов ушел своим на кредиты.
все помнят очереди в приватовские автоматы в 2014. ты не помнишь??
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Просто 73% зебилов считают, что остальные 27%- дебилы, и память у них такая же короткая, как у тех 73%. Переубеждать их в этом бесполезно- это как вставшие на защиту Мавроди ограбленные им же лохи. 1:1. Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 6215
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ты тоже молчи-твой соевый тоже самое, толькуо еще у солдат крал во время войны.
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Во как. Какой агрессивный писака. Прям всем рты позатыкал и всех разбросал. Всем досталось. Справился короче. В школу то когда? В понедельник? Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 2124
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Сверни свою Ху*ловскую методичку потуже и засунь себе в ...
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Так всеже где твои доказательства что коломойский брал 150 млрд. или ты просто петух кукарекушка?
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Узнаю пи*ора пассивного. По любому вопросу ему петухов нужно вспомнить. Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 8775
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В рифме... Я зебилу ничего объяснять не собираюсь. Бесполезно.
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Вопрос простой дай ссылку на документы про 150 млрд что это взял коломойский, а со своими фантазиями иди на лавочку к бабушкам.
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Вы утверждаете, что его так называемые подельники не выполняют кредитных договоров? У Вас информация есть? Ну тогда Вам с ней в суд подавать на Коломойского нужно. А то что очереди в приватовские банкоматы были, ну так слухи и нездоровый ажиотаж банковскому делу никогда не способствовали. Ну и потом, а что Приват перестал обязательства перед вкладчиками выполнять? Заморозил вклады вкладчиков? Ну или хотя бы заявлял о том что собирается отказаться? Я такого не припомню.
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капець. Ціна на електроенергію має бути ринковою. Скільки там електрика в ЄС коштує?
Просто зарплати треба підняти щоб для людей це не було проблемою. Зробіть середню зарплату в 1000$ і ніхто не буде жалітись на тарифи.
Але цеж українці.... їм краще знизити тарифи чим зарплатню підняти
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Отож,выгоднее зарплату урезать,тогда и навара больше будет
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Рыночная цена от соевых - это когда дешевую энергию от атомных продают в Молдову-ЕС, а дорогую от солнечных станций Ахметова (дороже где-то в 8 раз) - населению. И не смей жаловаться: ответ один, а в Европе рыночные цены, иди зарабатывай больше, а не скигли.
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он лепит СВОИ шаблоны.... для дураков..))
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скока на цензарє кацапскіх троляк Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский - Цензор.НЕТ 3309 проста капєц какой то
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ну дык делай беня, сейчас вся Украина в твоих руках. Языком чесать не мешки ворочить?
или "дефолт" не так уж и плохо? (с)
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Беня, если это не просто бла-бла-бла ..., так давай покажи, что можешь,
а если еще в добавок на своих предприятиях в Украине сделаешь для работяг зарплату в 4000 баксов в месяц для оздоровления экономики Державы, то народ может тебя и потерпеть в роли хозяина.
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тупой барыга, мозги которого заточены только под накопительство денежных знаков может только бла-бла-бла,
если у человека есть стратегическое мышление и понимание основ экономики, он становится успешным бизнесменом или эффективным государственным деятелем.

"Есть одно правило для промышленника и оно в том, чтобы производить товар наилучшего качества по насколько возможной, низкой цене, платя как можно более высокую зарплату." - Генри Форд американский промышленник 1863 - 1947

Г. Форд, будучи всего лишь руководителем компании, а не профессиональным экономистом, впервые на практике выяснил, что оплата труда является главным, основным фактором в отличие от капитала, технологий, инвестиций, определяющим развитие экономики, ВВП, предприятий всех отраслей экономики через их прямые и латентные связи и всей социально-экономической системы государства.
Обратите внимание, ещё столетие назад Г. Форд открыл и доказал на практике то, что никак не могут понять экономисты либерального, монетарно-виртуального толка. Именно труд, оплата труда, внешняя и внутренняя мотивация персонала определяет монетарно-фискальную политику в государстве, а не наоборот. По его мнению, в реальной экономике роль банков, инвестиций, капитала, по сравнению с оплатой труда персонала, ничтожна. Он утверждал, что если этого не понимать, то кризисы, революции, войны неизбежны.
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А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский



в 2013 коломоский и его укрнафта продавали газ по 320 грн за 1000 м государству,
население покупало по 750 грн.

счас он сагласен по 3000!!!

там налоги1000, итаго каламоский продаст по 2000 -
в 7 раз выше, чем в 2013!!!

крутооой бизнисмен, с места не сошел, а доходы выросли в 7 раз=700%.
дааа, онсаглассен,

и ишшо и благодетель.



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Я правильно зрозумів, що це передвиборча програма Коломойського?
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Зх Беня ,Беня,как был ты олигархом,так олигархом и помрешь...
У нас таких рассказчиков аж с 1991 года мильон и все говорят,говорят ,а воз (в смысле бабки на карман) и ныне там
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я такой бред не читаю построчно. но не нашел слов "тарифы для населюков" это для бениных производств
а что касается бреда, то
выкладки типа
"Делим на 0,85 - это соотношение стоимости угля и содержания угля в структуре себестоимости Источник: https://censor.net.ua/n3145555"
фальшивка. тк этот коэффициент актуален для сегодняшних цен на уголь и электричество. а при предлагаемых беней этот коэффициент становится существенно другим...
классический развод, основанный на подмене понятий. и так все у зебенят )))))
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Развод,когда премии по 150 млн$ получают и отправляют в сша мамочке на пропитание,а население должно переплачивать хотелки нафтогаза
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ты как то не в струе.. беня считает что это МАЛЕНЬКАЯ ПРЕМИЯ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРАБОТАНА..)))
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Да вструе,не переживай...мне за державу обидно,что в стране одно ворье
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Ведь правильные вещи говорит. Но порохоботы все равно только зраду видят. Несчастные люди - сошли с ума и даже не заметили этого (
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Не для того Парашенко с Ахметовым обленерго пачками скупали чтобы тарифы им снизили.
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Беня хочетт показатьь ,чтто. Он. Доббрыый. Ссцарь
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бытовое потребление электроэнергии менее 15% от общего...
это херня для генерирующих контор. на прибыль практически не влияют
беня для своих производств старается.. ну и божья росссса для зебилов..)))
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обожаю зеленых - они верят, шо вор и клован им жизнь поправят... Тариф на електроенергію цілком реально знизити до 70-80 коп. А на газ ціна має бути максимум 3 тис. грн за 1 тис. куб. м., - Коломойський - Цензор.НЕТ 2200
може тупо на рыбалку, заодно и порыбачим?
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