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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Коломойський (524) США (5324) Євросоюз (2589) план Маршалла (17)

 Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла, - Коломойський

Якщо США і ЄС хочуть, щоб російські танки стояли біля Донецька, а не біля Львова, то це коштує грошей.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Я не критикую взаємодію зі США. Я кажу, що ми втратили через нашу прозахідну політику і напад Росії, ймовірно, 100 мільярдів ВВП, а потім вони компенсують 3 мільярди. Ще й не просто, а в борг. Твій же долар віддати тобі під відсотки. Відносини зі США треба поставити в рамки нормального повноцінного співробітництва. Рівноправного - це голосно сказано, але більш-менш шанобливого хоча б. Повага - це отримувати адекватну взаємодопомогу за ті дії, які ми здійснюємо не тільки заради себе, а й заради глобального геополітичного впливу Заходу. Якщо США і ЄС хочуть, щоб російські танки стояли біля Донецька, а не біля Львова, то це коштує грошей. Згадаймо історію, як спроба умиротворення судетських німців, аншлюс Австрії, призвели до вторгнення в Польщу, до глобальної війни. Якщо ми не зупинимо Путіна зараз, то далі буде дорожче", - акцентував Коломойський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "План Маршалла" для України цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований, - екс-прем'єр Литви Кубілюс. ФОТОрепортаж

"У нас через війну пів ВВП вкрали - 100 мільярдів доларів! То, може, вони нам мають 200 мільярдів дати взамін? Та яка нахрін підтримка Заходу? Підтримка Заходу була моральна і політична, сиділи і, як зазвичай, дивилися, чим закінчиться. Санкції реально ввели після того, як Росія збила "Боїнг". Я бачу значення санкцій для Росії - їй погано. А нам краще? Зупинила цю агресію рішучість українського народу і страх Путіна і російського суспільства перед великими жертвами. Повірте мені - жодна Америка їх ніколи не лякала. Америка - це другий фронт, тушонка. Без тушонки неможливо воювати, але це не автомат Калашникова і не набої. Скільки ми людей поклали, щоб зупинити росіян, хіба серед загиблих були американці? МВФ дав 15 мільярдів, а назад забрали 13 - вони чисті мироїди і кровопивці. Їх Україна як така не цікавить. Більше того, у них геополітика абсолютно розділена з бізнес-інтересами. Найчастіше бізнес-інтереси превалюють", - додав він.

Водночас Коломойський зазначив, що не боїться процесів проти його власності в США: "Ні, не боюся, та й мені байдуже. Як прийшло, так і пішло. У мене і в Росії були величезні активи, а тепер немає нічого. Голова є, ноги-руки є, документи є, гроші в кишені на хліб з маслом є. Я морально готовий з усім розстатися - але не без боротьби".

Читайте: Конфлікт із пов'язаними з Джуліані Фурманом і Парнасом вичерпаний і завершиться мировою угодою, - Коломойський про кримінальну справу в США

"Щодо "Приватбанку" американці вже кажуть - зробіть, що хочете, ми підтримаємо будь-яке ваше рішення. Зеленський став президентом не тому, що Трамп сказав, що він бажає йому найкращого. Зеленського обрав український народ. Нехай він в українського народу і питає, куди нам іти. Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла", - резюмував Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145551
 
   
 Топ коментарі
 
Да. Да. Санкции надо снимать. Джавелины продать. Только таежный союз и газ втридорога.
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И Бене пару миллиардов на лапу обязательно
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Перед планом Маршалла нужно воров и коррупционеров пересажать. Азаров тоже все кричал про инвестиции. Не дадут, если Коломойский с Порошенко и Ахметовым у корыта. Вначале с ворами-олигархами разобраться надо.
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нужен Санта через 4 месяца,
желательно с подарками для детей - девчонка 5+ и мальчишка 2+
красную рожу запудрю, колпак за мной.
будет тырить - отметелю.
дед.
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Цензор купил Коломойский?? как и всю страну,походу
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Да. Да. Санкции надо снимать. Джавелины продать. Только таежный союз и газ втридорога.
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пару десятков, проценты ж как-ни-как накапали
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Ошибаетесь. Ему нужно всё. А Украине - дефолт
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нє учітє жіть памагітє матєріальна ! (с) гєніальна
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Ну хоть сладкая пропаганда и мёд в уши типа "весь мир с нами, скоро победим, рашка развалится, парад на красной площади" закончилась и сейчас может хоть частично правду начнут говорить.
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Не, ольгинские зебилы сейчас в засаде сидят, обтекают. Им Репашапка такую шапочку сделал с нашими пленными, шо они пока не отдуплились на кого гнать и куда бежать. Но, бибисиська должна прибежать.
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А с каких херов американцы нам что-то должны? Мы что один из их штатов? Если у населения Украины нет мозгов, то причем американцы ???
God bless America!
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Так сам Коломойський говорить, що він не керує Зеленським. При цьому починає давати поради стосовно зовнішньої політики України. Чому те саме ми не чуємо від президента? Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9585
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прям со всех щелей его борода торчит, может, его известью накормить?
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бабушка беня простит денег и спецов Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский - Цензор.НЕТ 804
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пожурил союзников..... ну как бы и правильно..... трампмеркельимакрон вялые какие-то....
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Щось вже тенденція простежується. Від ґамериканців користі мало, від асоціації з ЄС - лише борошна і зубожіння... І взагалі, головне - бізнес.
Наступний крок: а може, давайте мишобрататися з вялікоросами - і в Тайожний Сполучник? Нафіг нам та демократія? Зате буде порядок! І вялічіє! І мовна та аматорська ковбаса по 2.20! Та й з радіоактивними харчами вибуху реактора легше впораємось: більше народу - менше рентген!
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Причем ґамериканці та ґейропейцi, сами толкают нас усиленно в объятья таежного союза. Типа так у них будет меньше проблем
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"Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова"
ЄС і США тут ні до чого. Аслабанітєлі приходять туди, де верещать **********.

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Це ті, що: «Чєрєз два дня будєм в Кієвє!» ?
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а вон и сбушнички на заднем плане в бус бегут твари....
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верещат там, где кацапы намазали, танки голой задницей пугать будете ?
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план Маршалла работает в цивилизованных странах, таких как Германия, Япония, Южная Корея...а вот у нас - вопрос.... никто в бездонную яму деньги кидать не будет
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В данном случае я с Коломойским абсолютно согласен, сказал так как есть.
Мало того, не был еще упомянут Будапештский меморандум, которым благополучно подтерли жопу. Цинично заявив, что мы вам ничего не обещали, у нас там по другому эти слова трактуются.
Вообще по нормальному надо восстановить ядерное оружие и ****** им и по США и по параше. Чтобы не повадно было.
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В вашем понимании восстановить ядерное оружие это как к бабушке в село съездить или как два пальца обоссать? Откуда у нас ресурсы для восстановления ядерного оружия? Мы элементарную экономику не можем создать....
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Не звертайте увагу, людина хвора, потребує допомоги...
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> восстановить ядерное оружие и ****** им и по США и по параше <

...
Сестро! Пацієнтові ЗОВСІМ зуйово! Заштрик негайно!
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А где было чмо Кучма который его лично подписывал? Почему он не кричал на весь мир. Или он такого наподписывал, что язык в жопу засунул?
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В перелічених Вами країнах, реформи проводились у режимі жорсткого зовнішнього керування.
Так, так. Саме США.
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Ну да...кто платит, тот и музыку заказывает (контролирует)..но согласитесь, что контроль проведен качественно...как раз тот случай, когда зерно легло в хорошую пашню...причем от этих реформ получили только хорошее, как доноры так и реципиенты и без потерь суверенитетов
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штой то эта жирная свинья много вякает..., осмелел, видать.
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Ну он всегда "вякал" когда хотел и сколько хотел. Достаточно посмотреть его интервью с Соней Кошкиной и Гордоном. Так что смелости ему не занимать.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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план Маршалла возможен только при введении ВП.
(которое петя-пирожок так и не ввел,надо-ж конфетой торговать и роттердам+ втухивать)
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план ли маршалла не план ли - приехать и сесть не хочешь?
маршалл, мля, подследственный....
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с нашим то еврейским счастьем ( Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8083 беней и зелей) судя по всему скоро и США рукой махнет
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Украина таки страна возможностей - международный вор и его сявка ето всем доказали ...
друззззя....
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Согласен, но ума у нас построить собственное не хватит. Воровать мы умеем...
Из сказанного есть намёк,что если что ,то вернемся в рабство.
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Пять лет помогают, дальше уже некуда.
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у меня такое ощущение. что ему дали последнее слово перед казнью. и он второй день не закрывает рот.
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на канале Г+Г просто перед ТСН включить в программу Спокойной ночи с Беней Коломойским и пусть там развлекает каждый день
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Ну всьо, тепер для Зє команди США ворог, а Расія брати, які допомагають !
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а что 1+1 не справляется с одним беней, что очень многие интересуются его мнением, он кто, ум, честь и совесть цирка "слуга народа"? мне его актеров, каждый день слышать достаточно, уже и зеленые очки одевал и нос клоуна, не помогает, тошнит.
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Известный днепровский бизнесмен и бывший замгубернатора Днепропетровщины Геннадий Корбан рассказал вFacebook о том, как происходили события в Иловайске в августе 2014 года. По словам Корбана именно Порошенко лично отдал приказ на штурм Иловайска.
- При этом Муженко и Гелетей скорее выполняли роль послушных статистов потакавших прихоти своего главнокомандующего, - написал Корбан.
- Накануне операции стало ясно что войск просто нет. Основные военные силы были размазаны тонким слоем в секторе Д и несли регулярные потери личного состава. Логистика отсутствовала, а снабжение осуществляли волонтеры как могли.
Именно тогда Муженко и принял решение перебросить батальоны территориальной обороны созданные в Днепре , а также батальоны МВД в качестве штурмовых войск в направлении Иловайска. Он просто боялся доложить Порошенко о том что некем и нечем проводить эту операцию, - рассказывает экс-замгубернатора.
Как пишет дальше Корбан, в начале сентября его пригласил к себе Порошенко.
- Президента не интересовали человеческие потери и количество попавших солдат в плен противника. Он не уточнял детали вторжения российских регулярных войск. Его не интересовали мои предложения по организации эшелонированной обороны и формированию сил специальных операций способных делать рейды в тыл противника. Лицо Порошенко было озадаченно лишь одной мыслью :- как пострадает его политический рейтинг, кого сделать крайним в этой трагедии и на кого переложить ответственность за гибель сотен людей, за пропавших в безвестие, за тысячи пленённых.
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на Цензорі в розділі "блоги" вже є .
Здоров'я , наснаги та успіхів шановному пану Генадію Олеговичу .
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Кроме рук-ног, забыл причислить к активам скомороха, 254 слуги и охотника не чертей. Все укладывается в одну строчку, но в реальности это больше, чем все активы(потерянные или нет) в России, Израиле, США. Он банально купил эту страну за бесценок. Или точнее так: ему продали эту страну за бесценок. Своими руками недалекие "хозяева" сделали самих себя.
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выползла рожа настоящего решалы по Украине...
понимаю доню, тут не сокращать-пересматривать нада, а тупо прекращать.
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***
- Семен.. я вам принесла старый, но как почти новый, костюм моего покойного Изи..
- отот в ромбик.. троечку и галстук-бабочкой?
- та да! мой Изя вас так уважал...так уважал...
- ай бросьте!
- он сказал - отнеси мой любимый парадный почти новый костюм Семену...
- золотой был человек.. ах какой был...
- он сказал мине - только Семен... один... сможет оценить...
- оценить? то есть вы мадам принесли мне его ..оценить?
- с вами так тяжело говорить... вы все сводите к деньгам... а мой дарагой Изя сказал..
- да мне плевать, что вам сказал этот идиёт - мине интересует...вы приперли отэто барахло чтоб я его оценил...или все таки принесли мине этот шикарный костюм... у подарок?
- та шо вы заводитесь, как керогаз... у подарок...у подарок... он сказал, что только такой человек как Семен сможет оценить и ткань и пошив и сам бесценный подарок ..
- та ша, мадам! все понял...а галстук-бабочка игде???
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План "Маршала" во все еще полу колонию Москвы, с коррупцией , олигархатом, нашей "элитой" которые "проглотят этот план" как и все прежние "запозичення"., а потом пойдут табуном в "таежный союз" за следующим "планом".
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То что сейчас происходит в Украине больше похоже на план Моргентау ,а не на план Маршала
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Чувака що називається "несе".Мурликанці образяться,активізують свою роботу по Бєнє і от тоді цього поца пронесе вже по-справжньому.
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Торгует страной как той самой порноактрисой. Мол зря что-ли мы Майдан устроили, америкосы, гоните 200 миллиардов долларов.
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Лучше клянчить у МВФ по 3 лярда под сумашедшие проценты,а потом трубить как о личной пэрэмоге,да?
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конечно мало, еще хотелось бы, шоб ФБР забрало у нас коломойского и посадило по самые помидоры (вместе с фирташем в одну камеру). А там дело и до ахметки дойдет.
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Тебе пархатый план Маршалла? Чтоб было распилить??? Только скажи а нафига ты американцам???
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Кошти на "План Маршала" для України краще перевести на рахунки державного банку ПРИВАТ..

Про приватизацію Привату Коломойським рішенням Київського окружного апеляційного суду поговоримо пізніше.. Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6835
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Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить --- это о Коломойском и Зеленском, если кто то еще сомневается!
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Никакого "плана Маршалла" от США для Украины не будет после этих выборов, идиотам детям половозрелым в руки деньги не дают (и технологии е дают тоже, они их Китаю русским отдадут).
73% ЗЕбобиков показали всему миру такую "Кузькину мать", что теперь любые инвестиции будут только целевые, под определенные проекты и определенным людям.
План маршала Кварталу- *-мое.
Пусть сами "маршируют", а будут плохо маршировать им быстро объяснят, как нужно (по мягкому месту)
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Украину захватила шидорва и единственный выход из этой ситуации только здоровый национализм.
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Чтобы «дали план Маршала» надо иметь нормальное руководство страны, понятное американцам, а не 95-й квартал с олигархом во главе
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Вот из-за этого жидяры и его шута Трамп теперь и подумывает о том, что лучше Украине вобще ничего не давать.
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Вас пид расов( олигархов ) потрусить , вот и будет нам план Маршалла .
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таке враження, що в нас президент не зе, а коломойський.

А стоп, що це я, воно ж так і є )))
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Оборона Україні перш за все потрібна не американцям. В Донецьку стоять кацапські танки чи у Львові для більшості американців все рівно.Вони навіть на карті не знайдуть ні Львів, ні Донецьк.
Оборона України перш за все потрібна тим, кому є що втрачати. Ну, звичайно, вони намагаються мінімізувати свої витрати, або сховатися за патріотизмом аби інші захищали. Але хто втратить більше всього від війни? Спитайте у Ахмєтова, скільки йому приходиться витрачати на можливість працювати за лінією розмежування? Спитайте у кримських бізнесменів, скільки вони заплатили за можливість "жить в Расєє"?
Так що, американцям потрібно дякувати скільки б вони не допомогли. Тим більше що, західний бізнес втрачає від ембарго набагато більше ніж український. Бо, там обсяги торгівлі були більші.
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