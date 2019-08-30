 Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.
"Я не критикую взаємодію зі США. Я кажу, що ми втратили через нашу прозахідну політику і напад Росії, ймовірно, 100 мільярдів ВВП, а потім вони компенсують 3 мільярди. Ще й не просто, а в борг. Твій же долар віддати тобі під відсотки. Відносини зі США треба поставити в рамки нормального повноцінного співробітництва. Рівноправного - це голосно сказано, але більш-менш шанобливого хоча б. Повага - це отримувати адекватну взаємодопомогу за ті дії, які ми здійснюємо не тільки заради себе, а й заради глобального геополітичного впливу Заходу. Якщо США і ЄС хочуть, щоб російські танки стояли біля Донецька, а не біля Львова, то це коштує грошей. Згадаймо історію, як спроба умиротворення судетських німців, аншлюс Австрії, призвели до вторгнення в Польщу, до глобальної війни. Якщо ми не зупинимо Путіна зараз, то далі буде дорожче", - акцентував Коломойський.
"У нас через війну пів ВВП вкрали - 100 мільярдів доларів! То, може, вони нам мають 200 мільярдів дати взамін? Та яка нахрін підтримка Заходу? Підтримка Заходу була моральна і політична, сиділи і, як зазвичай, дивилися, чим закінчиться. Санкції реально ввели після того, як Росія збила "Боїнг". Я бачу значення санкцій для Росії - їй погано. А нам краще? Зупинила цю агресію рішучість українського народу і страх Путіна і російського суспільства перед великими жертвами. Повірте мені - жодна Америка їх ніколи не лякала. Америка - це другий фронт, тушонка. Без тушонки неможливо воювати, але це не автомат Калашникова і не набої. Скільки ми людей поклали, щоб зупинити росіян, хіба серед загиблих були американці? МВФ дав 15 мільярдів, а назад забрали 13 - вони чисті мироїди і кровопивці. Їх Україна як така не цікавить. Більше того, у них геополітика абсолютно розділена з бізнес-інтересами. Найчастіше бізнес-інтереси превалюють", - додав він.
Водночас Коломойський зазначив, що не боїться процесів проти його власності в США: "Ні, не боюся, та й мені байдуже. Як прийшло, так і пішло. У мене і в Росії були величезні активи, а тепер немає нічого. Голова є, ноги-руки є, документи є, гроші в кишені на хліб з маслом є. Я морально готовий з усім розстатися - але не без боротьби".
"Щодо "Приватбанку" американці вже кажуть - зробіть, що хочете, ми підтримаємо будь-яке ваше рішення. Зеленський став президентом не тому, що Трамп сказав, що він бажає йому найкращого. Зеленського обрав український народ. Нехай він в українського народу і питає, куди нам іти. Чим нам американці допомогли? "Джавеліни" дали? Санкції? Але цього замало, нам потрібен план Маршалла", - резюмував Коломойський.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.
желательно с подарками для детей - девчонка 5+ и мальчишка 2+
красную рожу запудрю, колпак за мной.
будет тырить - отметелю.
дед.
God bless America!
Наступний крок: а може, давайте мишобрататися з вялікоросами - і в Тайожний Сполучник? Нафіг нам та демократія? Зате буде порядок! І вялічіє! І мовна та аматорська ковбаса по 2.20! Та й з радіоактивними харчами вибуху реактора легше впораємось: більше народу - менше рентген!
ЄС і США тут ні до чого. Аслабанітєлі приходять туди, де верещать **********.
Мало того, не был еще упомянут Будапештский меморандум, которым благополучно подтерли жопу. Цинично заявив, что мы вам ничего не обещали, у нас там по другому эти слова трактуются.
Вообще по нормальному надо восстановить ядерное оружие и ****** им и по США и по параше. Чтобы не повадно было.
...
Сестро! Пацієнтові ЗОВСІМ зуйово! Заштрик негайно!
Так, так. Саме США.
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
(которое петя-пирожок так и не ввел,надо-ж конфетой торговать и роттердам+ втухивать)
маршалл, мля, подследственный....
друззззя....
Из сказанного есть намёк,что если что ,то вернемся в рабство.
- При этом Муженко и Гелетей скорее выполняли роль послушных статистов потакавших прихоти своего главнокомандующего, - написал Корбан.
- Накануне операции стало ясно что войск просто нет. Основные военные силы были размазаны тонким слоем в секторе Д и несли регулярные потери личного состава. Логистика отсутствовала, а снабжение осуществляли волонтеры как могли.
Именно тогда Муженко и принял решение перебросить батальоны территориальной обороны созданные в Днепре , а также батальоны МВД в качестве штурмовых войск в направлении Иловайска. Он просто боялся доложить Порошенко о том что некем и нечем проводить эту операцию, - рассказывает экс-замгубернатора.
Как пишет дальше Корбан, в начале сентября его пригласил к себе Порошенко.
- Президента не интересовали человеческие потери и количество попавших солдат в плен противника. Он не уточнял детали вторжения российских регулярных войск. Его не интересовали мои предложения по организации эшелонированной обороны и формированию сил специальных операций способных делать рейды в тыл противника. Лицо Порошенко было озадаченно лишь одной мыслью :- как пострадает его политический рейтинг, кого сделать крайним в этой трагедии и на кого переложить ответственность за гибель сотен людей, за пропавших в безвестие, за тысячи пленённых.
Здоров'я , наснаги та успіхів шановному пану Генадію Олеговичу .
понимаю доню, тут не сокращать-пересматривать нада, а тупо прекращать.
- Семен.. я вам принесла старый, но как почти новый, костюм моего покойного Изи..
- отот в ромбик.. троечку и галстук-бабочкой?
- та да! мой Изя вас так уважал...так уважал...
- ай бросьте!
- он сказал - отнеси мой любимый парадный почти новый костюм Семену...
- золотой был человек.. ах какой был...
- он сказал мине - только Семен... один... сможет оценить...
- оценить? то есть вы мадам принесли мне его ..оценить?
- с вами так тяжело говорить... вы все сводите к деньгам... а мой дарагой Изя сказал..
- да мне плевать, что вам сказал этот идиёт - мине интересует...вы приперли отэто барахло чтоб я его оценил...или все таки принесли мине этот шикарный костюм... у подарок?
- та шо вы заводитесь, как керогаз... у подарок...у подарок... он сказал, что только такой человек как Семен сможет оценить и ткань и пошив и сам бесценный подарок ..
- та ша, мадам! все понял...а галстук-бабочка игде???
Про приватизацію Привату Коломойським рішенням Київського окружного апеляційного суду поговоримо пізніше..
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить --- это о Коломойском и Зеленском, если кто то еще сомневается!
идиотамдетям половозрелым в руки деньги не дают (и технологии е дают тоже, они их Китаюрусским отдадут).
73% ЗЕбобиков показали всему миру такую "Кузькину мать", что теперь любые инвестиции будут только целевые, под определенные проекты и определенным людям.
План маршала Кварталу- *-мое.
Пусть сами "маршируют", а будут плохо маршировать им быстро объяснят, как нужно (по мягкому месту)
А стоп, що це я, воно ж так і є )))
Оборона України перш за все потрібна тим, кому є що втрачати. Ну, звичайно, вони намагаються мінімізувати свої витрати, або сховатися за патріотизмом аби інші захищали. Але хто втратить більше всього від війни? Спитайте у Ахмєтова, скільки йому приходиться витрачати на можливість працювати за лінією розмежування? Спитайте у кримських бізнесменів, скільки вони заплатили за можливість "жить в Расєє"?
Так що, американцям потрібно дякувати скільки б вони не допомогли. Тим більше що, західний бізнес втрачає від ембарго набагато більше ніж український. Бо, там обсяги торгівлі були більші.