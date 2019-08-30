 Я дуже довіряю Нефьодову і сподіваюся, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Контрабанда - це також історія, яку ми маємо перемогти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже довіряю і вважаю, що він дуже сильний менеджер, чесна людина. І я дуже сподіваюся на те, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле", - наголосив Гончарук на зустрічі з журналістами в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що для цього Україна має все необхідне - потрібно лише кілька місяців на налагодження роботи системи.

"Для цього є все - є СБУ, є Прикордонслужба з новим менеджером, є Макс Нефьодов на митниці. Йому потрібно пару місяців для того, щоб зробити систему керованою, тому що зараз це швидше "мозок без рук і ніг", - зазначив прем'єр-міністр.

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Водночас він наголосив, що побудова такої великої державної машини потребує часу, але вона у будь-якому разі має почати повноцінно функціонувати, і це має бути зроблено до кінця року.

"За різними оцінками, обсяг контрабанди оцінюється в мільярди доларів", - зазначив Гончарук.

За його словами, перемога над контрабандою також дасть змогу залучити додаткові ресурси до бюджету, що допоможе уряду у виконанні завдання президента "подолати бідність".