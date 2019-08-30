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 Політика України
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Все про:контрабанда (988) Нефьодов (78) Гончарук_Олексій (27)

 Я дуже довіряю Нефьодову і сподіваюся, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив довіру новому главі Державної митної служби Максиму Нефьодову і вважає за можливе побороти контрабанду до кінця 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Контрабанда - це також історія, яку ми маємо перемогти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже довіряю і вважаю, що він дуже сильний менеджер, чесна людина. І я дуже сподіваюся на те, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле", - наголосив Гончарук на зустрічі з журналістами в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що для цього Україна має все необхідне - потрібно лише кілька місяців на налагодження роботи системи.

"Для цього є все - є СБУ, є Прикордонслужба з новим менеджером, є Макс Нефьодов на митниці. Йому потрібно пару місяців для того, щоб зробити систему керованою, тому що зараз це швидше "мозок без рук і ніг", - зазначив прем'єр-міністр.

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Водночас він наголосив, що побудова такої великої державної машини потребує часу, але вона у будь-якому разі має почати повноцінно функціонувати, і це має бути зроблено до кінця року.

"За різними оцінками, обсяг контрабанди оцінюється в мільярди доларів", - зазначив Гончарук.

За його словами, перемога над контрабандою також дасть змогу залучити додаткові ресурси до бюджету, що допоможе уряду у виконанні завдання президента "подолати бідність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145550
 
 
 Топ коментарі
 
Довіряла Галя - розставляла ноги, й виросли у неї як в корови роги.
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и это что то рассказывает про контрабанду ... Я очень доверяю Нефьодову и надеюсь, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4207 Я очень доверяю Нефьодову и надеюсь, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4558

Я очень доверяю Нефьодову и надеюсь, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7209
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А давай так.
Если к концу года контрабанду не побореш то отрубить тебе язик с показом по ТВ)
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Просто на доверии? Верится с трудом. Там "калёным железом", дёстко надо....а так нюни пуни....
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Після введення системи Прозорро відкати та хабарі нікуди не ділись, мафія просто пристосувалась до нових умов. Є підозра що Нефьодов прикриє дрібні контрабнадні канали і організує нові скриті контрабандні потоки, які будуть йти офіційно в Україну і за рахунок підробки документів в електронній системі митниці будуть розчинятись в повітрі. Попередня робота Нефьодова не дає однозначної відповіді чи працює він на мафію! Підняття цін на газ, яке відбувалось з активної підтримки Нефьодова і яке призвело до махінацій Оніщенка, коли газ на фіктивних біржах продавали самі собі за півціни, щоб зменшити виплати ренти до бюджету, а потім наварювали на цьому газу суперприбутки - лишає багато запитань! Як так сталось що цю схему фіктивних газових бірж не передбачили коли піднімали ренти та піднімали ціни на газ! Чи це спеціально було зроблено з метою організації кримінальних схем і Нефьодов причетний до цієї корупції та криміналу? Поки що ми бачимо що всі ініціативи Нефьодова мафія обходила навіть не напружуючись, двоходовими схемами - а це означає що або Нефьодов ідіот, або він свідомо це робить по завданню мафії!
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Нефьодов причетний до цієї корупції та криміналу.

а от Порошенко-ні Я дуже довіряю Нефьодову і сподіваюся, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3895
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Путин хочет выменять подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха - inforesist
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и это что то рассказывает про контрабанду ... Я очень доверяю Нефьодову и надеюсь, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4207

Я очень доверяю Нефьодову и надеюсь, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7209
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Гулагом свободу не подавить,рябошапкой контру не остановить,люди желают потреблять товары не по диким ценам после растаможки,система не сломается от желаний одного бородатого лоха,меняйте законы и тарифы.
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Уважаемый, вы в курсе принципа работы контрабанды последних лет 15 в нашей стране? Схемы, построенной под чутким руководством тов. Калетника в своё время. Нет, может где-то и остались рудименты честного и полезного контрабаса, когда импортёр идёт к таможеннику и договаривается, чтоб срезать вес, или по кодам. Но самые интересные направления давно подмяли под себя структуры, возглавляемые конторой или руководством таможни. Они внаглую загоняют растаможку под себя, снимают с получателей кэшем по полной официальной шкале, а уже потом мутят с кодами и весом, растамаживая преславутый "зелёный горошек". На контрабанде зарабатывает только криминал в погонах, и к ним приближённые.
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И что,где я не прав?только вы мыслите узко,контрабанда начинается с законов написанных взяточниками в верхзраде и постановлений кабмина,оставив без изменений законы и постановления систему не сломать.
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А давай так.
Если к концу года контрабанду не побореш то отрубить тебе язик с показом по ТВ)
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ДА ДА ДА
Контрабанда уйдет а волки начнут есть морковку место мяса!!
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Довіряла Галя - розставляла ноги, й виросли у неї як в корови роги.
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Неверю . Мне кажется шо новые сменили старых , в цели грабежа Украины .
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тільки ці - з голою сракою і тимчасово
тому треба встигнути накосити
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Те такие же были , еще и со справками с дурдома . Один " лагопед " в Раде чего стоит .
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так чтого зебілам не вистачало? що здобули, розумні мої?
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Устроил сына в музыкальную школу...Куда? По классу КОНТРАБАССА!
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Они или реально идиоты, верующие в розових единорогов, типа поменять начальника и все жулье с таможни сразу начнет работать за 6 тыщ в месяц. Или лживые подонки...
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про Супрун и лекарства....
простой но показательный пост...









NATO-OTAN

@A_Traxel

·2 ч

Мама 3-й рік безкоштовно отримує дорогий німецький інсулін який раніше можна було взяти лиш за хабарі або купляти. І ось, в людину, яка билася з фармацевтичною мафією це божевільне суспільство витерло ноги і викинуло. Усунення бидлом Уляни Супрун це вирок самому собі
Це маркер абсолютної аморальності гниючого зсередини суспільства, яке не варто тої бумажки в яку воно висралось інкогніто у кабінках для голосування. Таке закони Природи не прощають. Оплювати захисника свого здоров'я може лише самогубця або суспільство яке прагне евтаназії

Вже місяць затримують німецький інсулін і видали мамі замінник. Ми знаємо, що буде далі - далі даватимуть з перебоями а потім просто продаватимуть. І я кажу такому суспільству - здохни вже і не мучся. Не можеш в Державу - розповзайся *****, не сміши весь світ сотнями років.
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"Вже місяць затримують німецький інсулін"??? Але ж, Супрун зняли тільки вчора... Отже, виходить, що Супрун затримувала якісний інсулін для хворих? Я дуже довіряю Нефьодову і сподіваюся, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5624
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Ну да, до вчорашнього дня Супрун керувала митницею.
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показ окремих випадків не статистика.

переважно"підгонка фактів".

дід хотів зарізати бабку ,але добив її сокирою-це свідчить про неякісну сталь Для ножів "криворіжсталі"?
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вірить він нєфьодову! Та тому нєфьодову сам нєфьодофф нє вєріт!!!
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бачите: йому ВЖЕ довіряють
тому не прийдеться, як Чічікову заробляти собі репутацію непідкупного і деякий час не брати хабарів
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кантрабанду нє побєдіть даже йєслі вєсь конфіскат митарям оставлять - зачєм митарю фура цигарок? їх храніть, продавать, дєліца с транспортом і продавцамі... а так взял откат налічкой, інагда для отчьота натурой - і фсьо атлічно!
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тільки контроль за статками митників, включаючи періодичний аудит витрат (кнут)

+ привабливі плюшки за непорочну службу
от тоді, може, й не перемогти, але звести на нівець контрабанду - можна
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ага, за % мона отмить любую суму в казіно
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лучший способ победить контрабанду (коррупцию и прочее неподобство) - это ее ВОЗГЛАВИТЬ!!! чем они и займустся уже прямо вчера
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Там всі такі наївні, наївні. Скоріш за все дурні.
https://www.youtube.com/watch?v=5c82MlC4YOo

Там Ельцина під пісню Висоцького "Дурачина-простофіля", але згодиться і для наших клоунів.
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Побороть контрабанду. В Украине невозможно,ее. Можно возглавить
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Tot Totovich давай напишем рекомендательные письма , в министерство , ты обо мне я о тебе . И вперед служить на таможню .
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Тут подробней и можно в личку . Мне нужны денежные знаки. На цензоре есть личные сообщения ?
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Стар я для службы ,покой мне только снится)))
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Мне тоже не 18 далеко , а старенной тряхнуть .
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Это место у Гройсмана заворожено
как на него сел и понесло пургу
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ха ха ха контрабас как проституция вечны
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Такие ученые по книгам дураки понятия не имеют что кроме теории есть практика,а еще есть практика европейских акул,которая теорию превращает до полностью наоборот.

Контрабанда это найменьшее зло,которое на продаже сигарет заганяет валюту в отрицаткльную экономику вкраины.
Самое большое зло это рейдерство сбушников, которое душит и валит экономику под ноль. Не давая молодым росткам взойти. Потому что они секут все положительные балансы предприятий и где он немного высок там подделываются новые документы под принятыми в раде спецзаконами с дырами со спец депутатами паравозами,которые никогда не ходили в раду,предприятие рейдерится,показывая другим что нельзя развиваться иначе отожмут
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Цікаво Украіна у цьому столітті перестане бути Зімбабве(м) ...?
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Контрабанда это найменьшее зло,которое на продаже сигарет заганяет валюту в отрицаткльную экономику вкраины.
Самое большое зло это рейдерство сбушников, которое душит и валит экономику под ноль. Не давая молодым росткам взойти.

молодым росткам молодй порослі- наступному поколінню прикордонних контрабандистів.. Я дуже довіряю Нефьодову і сподіваюся, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2832

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Як воно збирається перемогти контрабас за півроку, лишивши Авакова на посаді? всі контрабандисти в принципі задоволені приходом зелених, їм обіцяли зелене світло.
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Как системное уйдет, а точечная останется! Чья интересно?
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с точєчной боротимуця, а сістємную возглавят
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Раскудахтались петушары. Верите вы, или неверите, насрать на вас гниды. Новая власть уж точно честнее мародера.
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