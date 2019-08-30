 Я дуже довіряю Нефьодову і сподіваюся, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Контрабанда - це також історія, яку ми маємо перемогти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже довіряю і вважаю, що він дуже сильний менеджер, чесна людина. І я дуже сподіваюся на те, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле", - наголосив Гончарук на зустрічі з журналістами в Києві в п'ятницю.
Він зазначив, що для цього Україна має все необхідне - потрібно лише кілька місяців на налагодження роботи системи.
"Для цього є все - є СБУ, є Прикордонслужба з новим менеджером, є Макс Нефьодов на митниці. Йому потрібно пару місяців для того, щоб зробити систему керованою, тому що зараз це швидше "мозок без рук і ніг", - зазначив прем'єр-міністр.
Водночас він наголосив, що побудова такої великої державної машини потребує часу, але вона у будь-якому разі має почати повноцінно функціонувати, і це має бути зроблено до кінця року.
"За різними оцінками, обсяг контрабанди оцінюється в мільярди доларів", - зазначив Гончарук.
За його словами, перемога над контрабандою також дасть змогу залучити додаткові ресурси до бюджету, що допоможе уряду у виконанні завдання президента "подолати бідність".
а от Порошенко-ні
Если к концу года контрабанду не побореш то отрубить тебе язик с показом по ТВ)
Контрабанда уйдет а волки начнут есть морковку место мяса!!
тому треба встигнути накосити
простой но показательный пост...
NATO-OTAN
@A_Traxel
·2 ч
Мама 3-й рік безкоштовно отримує дорогий німецький інсулін який раніше можна було взяти лиш за хабарі або купляти. І ось, в людину, яка билася з фармацевтичною мафією це божевільне суспільство витерло ноги і викинуло. Усунення бидлом Уляни Супрун це вирок самому собі
Це маркер абсолютної аморальності гниючого зсередини суспільства, яке не варто тої бумажки в яку воно висралось інкогніто у кабінках для голосування. Таке закони Природи не прощають. Оплювати захисника свого здоров'я може лише самогубця або суспільство яке прагне евтаназії
Вже місяць затримують німецький інсулін і видали мамі замінник. Ми знаємо, що буде далі - далі даватимуть з перебоями а потім просто продаватимуть. І я кажу такому суспільству - здохни вже і не мучся. Не можеш в Державу - розповзайся *****, не сміши весь світ сотнями років.
переважно"підгонка фактів".
дід хотів зарізати бабку ,але добив її сокирою-це свідчить про неякісну сталь Для ножів "криворіжсталі"?
тому не прийдеться, як Чічікову заробляти собі репутацію непідкупного і деякий час не брати хабарів
+ привабливі плюшки за непорочну службу
от тоді, може, й не перемогти, але звести на нівець контрабанду - можна
це звільнення одразу
https://www.youtube.com/watch?v=5c82MlC4YOo
Там Ельцина під пісню Висоцького "Дурачина-простофіля", але згодиться і для наших клоунів.
как на него сел и понесло пургу
Контрабанда это найменьшее зло,которое на продаже сигарет заганяет валюту в отрицаткльную экономику вкраины.
Самое большое зло это рейдерство сбушников, которое душит и валит экономику под ноль. Не давая молодым росткам взойти. Потому что они секут все положительные балансы предприятий и где он немного высок там подделываются новые документы под принятыми в раде спецзаконами с дырами со спец депутатами паравозами,которые никогда не ходили в раду,предприятие рейдерится,показывая другим что нельзя развиваться иначе отожмут
Самое большое зло это рейдерство сбушников, которое душит и валит экономику под ноль. Не давая молодым росткам взойти.
м олодым росткаммолодй порослі- наступному поколінню прикордонних контрабандистів..
-