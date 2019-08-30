 Конфлікт із пов'язаними з Джуліані Фурманом і Парнасом вичерпаний і завершиться мировою угодою, - Коломойський про кримінальну справу в США

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Ми не знаємо, що в голові у американських чиновників, у Нуланд, у Байдена і іже з ними, але вигадали в мені велику загрозу - чи то те, що я "ходив під Укрнафтою", чи то те, що у мене були великі "приватні армії" (в лапках кажу), чи то була небезпека, що я зроблю "Дніпропетровську народну республіку". А може їм хтось розповідав погане. А сказали хто - могли Пінчук, Льовочкін, Ахметов, Яценюк, Порошенко. Нахріна їм Коломойський. Навіщо їм посилений Коломойський? Уявляєте, адже зараз я ще сильніший, ніж тоді - що ж вони вже чешуть зараз тим американцям? Ну, все пиздець, зараз Україна відокремиться і приєднається до Росії, як брехали на виборах. Їм треба послабити Коломойського, і конкретні люди давали цей посил посольству США. Яценюк і Порошенко прямо Нуланд це говорили", - заявив він.

"Ну, мені зрозуміло яку логіку вони просували - раз прибрали Фірташа, то приберімо ще і Коломойського. Ось вони це все і затіяли. Потім знайшли привід як це все розіграти - "Транснафта" плюс "Укрнафта", - додав він.

Також читайте: Коломойський про економіку: Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Нас може чекати жорстке валютне регулювання та повне обмеження імпорту

"Мені не потрібні ніякі контакти з Америкою, я не люблю далеко літати - це далеко. Я Америку поважаю, це світоч демократії, це опора світу. Якщо вибирати з усіх світових держав, то я все одно виберу Америку, хоч у нас з ними останнім час особисті взаємини і не складаються. Але вони мені більш симпатичні, ніж Російська Федерація або Китай, чи інші диктаторські країни", - зазначив Коломойський.

Коментуючи заяви адвоката Трампа Джуліані щодо нього, Коломойський заявив: "А коли ви чули востаннє від Джуліані, що він щось говорив? Три місяці, два тому".

"Я приїхав з Ізраїлю в Україну. Якісь дві людини, які були якимось чином пов'язані з Джуліані, в суд на мене подали заяву про кримінальну справу, але я подав зустрічний позов, щоб вони вже не зіскочили. Думаю, причина в тому, що прийшли до Джуліані якісь американці і сказали - ось в тому, до чого ми прагнемо, нам перешкоджає якийсь олігарх. Ну, Джуліані щось там і сказав", - виклав Коломойський свою версію подій.

"Ну, ви ж знаєте, що їм треба було. Їм потрібкн був зв'язок із Зеленським. Вони прийшли до мене помилково, їм сказали, що я можу забезпечити. Порошенко ж казав, що Зеленський чиясь маріонетка. Ну вони послухалися цю маячню і прибігли до мене: "А можна зустріч із Зеленським?" Я: "Ви помилилися адресою". Вони засмутилися, образилися, поїхали скаржитися", - додав він.

"По-перше, конфлікт з Фурманом і Парнасом вичерпаний і завершиться мировою угодою. По-друге, якби мене треба було "збити", то треба було б робити все навпаки - сидіти тихо, нічого не заявляти, ніяких заборон не висувати, і переконати мене, що в світі нічого проти немає, щоб я собі спокійно виїхав до Європи, і там без шуму затримати, як Фірташа. Але через ці чутки тепер найближчими роками взагалі ніс не висуну за кордон, поки не розберуся з усіма небезпеками уявними і справжніми. Щоб і шансу ні у кого не було. Ну, і треба воно їм, щоб я сидів в Україні і морочив голову? Беремо таку велику країну, яка раптом перейнялася такою жалюгідною нікчемною людиною, як Коломойський - логіка подій яка має бути? Мене ж їм треба відірвати від України, по ідеї? Тому я вважаю, що все це конспірологія, реальних претензій до мене після зміни влади на Заході немає", - резюмував Коломойський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.

Нагадаємо, в травні 2019 року особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив: "Зеленський повинен очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших". Пізніше Джуліані повідомив про погрози Коломойського американським громадянам Фурману і Парнасу: "Чи буде він заарештований?". У підсумку, клієнти Джуліані Фурман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства.