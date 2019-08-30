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 Політика України
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Все про:Коломойський (524) США (5324) Джуліані (26)

 Конфлікт із пов'язаними з Джуліані Фурманом і Парнасом вичерпаний і завершиться мировою угодою, - Коломойський про кримінальну справу в США

Фурману і Парнасу потрібен бувзв'язок із Зеленським. Вони прийшли до мене помилково: "А можна зустріч із Зеленським?" Я: "Ви помилилися адресою". Вони засмутилися, образилися, поїхали скаржитися.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Ми не знаємо, що в голові у американських чиновників, у Нуланд, у Байдена і іже з ними, але вигадали в мені велику загрозу - чи то те, що я "ходив під Укрнафтою", чи то те, що у мене були великі "приватні армії" (в лапках кажу), чи то була небезпека, що я зроблю "Дніпропетровську народну республіку". А може їм хтось розповідав погане. А сказали хто - могли Пінчук, Льовочкін, Ахметов, Яценюк, Порошенко. Нахріна їм Коломойський. Навіщо їм посилений Коломойський? Уявляєте, адже зараз я ще сильніший, ніж тоді - що ж вони вже чешуть зараз тим американцям? Ну, все пиздець, зараз Україна відокремиться і приєднається до Росії, як брехали на виборах. Їм треба послабити Коломойського, і конкретні люди давали цей посил посольству США. Яценюк і Порошенко прямо Нуланд це говорили", - заявив він.

"Ну, мені зрозуміло яку логіку вони просували - раз прибрали Фірташа, то приберімо ще і Коломойського. Ось вони це все і затіяли. Потім знайшли привід як це все розіграти - "Транснафта" плюс "Укрнафта", - додав він.

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"Мені не потрібні ніякі контакти з Америкою, я не люблю далеко літати - це далеко. Я Америку поважаю, це світоч демократії, це опора світу. Якщо вибирати з усіх світових держав, то я все одно виберу Америку, хоч у нас з ними останнім час особисті взаємини і не складаються. Але вони мені більш симпатичні, ніж Російська Федерація або Китай, чи інші диктаторські країни", - зазначив Коломойський.

Коментуючи заяви адвоката Трампа Джуліані щодо нього, Коломойський заявив: "А коли ви чули востаннє від Джуліані, що він щось говорив? Три місяці, два тому".

"Я приїхав з Ізраїлю в Україну. Якісь дві людини, які були якимось чином пов'язані з Джуліані, в суд на мене подали заяву про кримінальну справу, але я подав зустрічний позов, щоб вони вже не зіскочили. Думаю, причина в тому, що прийшли до Джуліані якісь американці і сказали - ось в тому, до чого ми прагнемо, нам перешкоджає якийсь олігарх. Ну, Джуліані щось там і сказав", - виклав Коломойський свою версію подій.

"Ну, ви ж знаєте, що їм треба було. Їм потрібкн був зв'язок із Зеленським. Вони прийшли до мене помилково, їм сказали, що я можу забезпечити. Порошенко ж казав, що Зеленський чиясь маріонетка. Ну вони послухалися цю маячню і прибігли до мене: "А можна зустріч із Зеленським?" Я: "Ви помилилися адресою". Вони засмутилися, образилися, поїхали скаржитися", - додав він.

"По-перше, конфлікт з Фурманом і Парнасом вичерпаний і завершиться мировою угодою. По-друге, якби мене треба було "збити", то треба було б робити все навпаки - сидіти тихо, нічого не заявляти, ніяких заборон не висувати, і переконати мене, що в світі нічого проти немає, щоб я собі спокійно виїхав до Європи, і там без шуму затримати, як Фірташа. Але через ці чутки тепер найближчими роками взагалі ніс не висуну за кордон, поки не розберуся з усіма небезпеками уявними і справжніми. Щоб і шансу ні у кого не було. Ну, і треба воно їм, щоб я сидів в Україні і морочив голову? Беремо таку велику країну, яка раптом перейнялася такою жалюгідною нікчемною людиною, як Коломойський - логіка подій яка має бути? Мене ж їм треба відірвати від України, по ідеї? Тому я вважаю, що все це конспірологія, реальних претензій до мене після зміни влади на Заході немає", - резюмував Коломойський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським:  "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний"  читайте тут.

Нагадаємо, в травні 2019 року особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив: "Зеленський повинен очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших". Пізніше Джуліані повідомив про погрози Коломойського американським громадянам Фурману і Парнасу: "Чи буде він заарештований?". У підсумку, клієнти Джуліані Фурман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145546
 
   
 Топ коментарі
 
я тоже сначала возмущался...., а сейчас уже нет...
Цензор не дает забыть кто у нас реальный президент...
так что читайте...
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Так він і є президент, Зє!біли його обрали!
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Та дайте вже нарешті Коломойському сала!
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Кривляка і хам. Для мене він не Президент.
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- Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло !(с)
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Этот жест единения после голосования за отмену депутатской неприкосновенности в 360 голосов, а до голосования ПЕСы , заЖопу да и внефракционная группа визжали о "тонком подходе в таком вопросе".
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Каломойша и его калотроли врут как дышат
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я от не розумію, а що нам цього жида в новинах кожен день нав'язують! Прямо міждународний експерт по всіх питаннях. Чи скоро об'являть що він президент , а не шмаркля?!
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я тоже сначала возмущался...., а сейчас уже нет...
Цензор не дает забыть кто у нас реальный президент...
так что читайте...
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Так він і є президент, Зє!біли його обрали!
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он круче президента! Он его хозяин!
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Тут і так ясно - коли Укрнафта ходила під Коломойським - інвестори дивідентів не отримували, Коломойський на них просто клав. Тепер, якщо Україна ходить під Коломойським - по аналогії - це велика небезпека.
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Шура! Запускайтє Бєрлагу!
З "обміном" лажа, Зєєєлю кинули як лоха.
Який шкандаль! Алярм! Аврал! Всіх не верх!
Треба шкандаль інформаційно перебити і тут уже не Шура, а Славік Гєнадійович запускає Коломойського! Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США - Цензор.НЕТ 6622
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Очень благородно прощать своих врагов... Игорь Валерьевич видать чувствует, что клован долго не протянет, и надо со всеми дружить.
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Не новое, но всегда актуально:
В Севастополе установили памятник большеголовому пучеглазому узкоплечему длиннорукому дыбильному рептилоиду в наморднике с укороченными дистрофическими ногами и автоматом в руках. Судя по надписи на постаменте, он благодарит кого-то, что не кит. На него в тихом **** взирает кот

Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США - Цензор.НЕТ 2072
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Це ви ще Петра І в Кадирбурзі на бачили😂
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Та яка разніца, шо то анпіратор, шо етот.
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я не про анпіраторів, в про поганий художній смак писала. Хоча може в них зір, як після літру бояри
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Кофеек все забористей, а беня говорливей...
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не много ли коломойши в Цензоре?ау,Юрик.! да и врет он все,юда.Неужели ему можно верить?!Врет,конечно.Тогда вопрос - зачем разгонять брехню бени по интернету?!
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Да ,да.Сказочки для лохтората зели.У них не бывает мирового соглашения за отмывание незаконных денег и тем более за неуплату налогов в особо крупных размерах +мошенничество. Признание вины с уплатой всех налогов,тогда сокращение срока со 100 лет тюрьмы до 25,выйдет через 10.
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если не и ни в чем - чего бояться?
ты же смелый еврей - не та шмаркля, шо при слове военкомат хлоп и в обморок...
так ждать?
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такі паработал вашінгтонскій абком с ігарь валєрічєм но он нє гаваріт в слух главнава і ета правільно а зачєм Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США - Цензор.НЕТ 4009
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эх бэня , бэня - тебе уже пулю отлили (с) Мага
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А "конфликт" с МинФином США и вопрос отмывания десятков миллиардов тоже исчерпаны, Беня?

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А є посилання на американські джерела про припинення кримінальної справи?
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вор и ссыкун - никак не пойму причем тут Украина,
но она и етих двух нашла....
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И все у Бени в ажуре. Наверное в этом и есть "еврейское счастье". И с американцами уже помирился, и Порошенко "история Украины" и вообще хороший парень, и Путину намекнул про "гражданскую войну на Донбассе" В общем как всегда подтверждается народная мудрость " ворон ворону глаз не выклюет". На картинку будут вешать народу лапшу из года в год, рассказывать о политических "противоречиях", даже морды друг другу бить для пущей наглядности. А потом распивать коньячок и смеяться над лохами ( народом) Взять другой пример Порошенко аля Медведчук и компани, жили душа в душу все 5 лет и продолжат. Но для собственных избирателей будут дули друг другу крутить. Так что не волнуйтесь не за прошлую, ни за позапрошлую, не последующие власти. Все у них будет в ажуре, при бабле и на свободе в своей политической нише и при корыте в виде Украины.
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"Бенинские чтения" теперь каждый день будут нас сопровождать? Конспектировать цитаты Ким Чен Коломойского не будут хоть студентов заставлять?
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Ну так он же хозяин Украины теперь. Как в Туркмении.
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Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
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Беня, вы жалкая, ничтожная личность. В США. А в Украине вы слуга слуги народа )
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Порошенко уничтожал Коломойского, личного врага Путина. Совпадение? Не думаю
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Странно то, что так считает только Беня.

В США и Великобритании уголовных дел против него никто не закрывал и следствие идет полным ходом.
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