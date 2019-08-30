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 Морпіх 36-ї бригади Сергій Савінов загинув під обстрілом російських найманців у районі Водяного (оновлено)

Український боєць Сергій Савінов загинув під час обстрілу з боку терористів РФ на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення, не сумісне з життям. З метою з'ясування обставин на місці події працює робоча група. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого", - відзначили в прес-службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як стало відомо пізніше, загиблим є Сергій Васильвич Савінов, молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти.

"Сьогодні, близько 9 ранку, поблизу населеного пункту Водяне, під ворожим обстрілом позицій наших захисників дістав несумісне з життям поранення наш побратим - молодший сержант Савінов Сергій Валерійович", - йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП.

Про дату і час похорону буде повідомлено додатково.

Морпіх 36-ї бригади Сергій Савінов загинув під обстрілом російських найманців у районі Водяного (оновлено) 01

Морпіх 36-ї бригади Сергій Савінов загинув під обстрілом російських найманців у районі Водяного (оновлено) 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145545
 
 
 Топ коментарі
 
Якби Пристайко такого не допускав, то не був би у команді стидливого капітулянта, ой, вибачте, миротворця Зєлєнского.
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Загиблому Герою - Вічна Пам'ять і Вічна Слава у Чертогах Вальхалли.
...
Свинособакам - смерть і ганьба.

Воїн ЗСУ загинув під обстрілом російських найманців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 8850
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Пристайко допустив амністію і зняття блокади у разі прогресу по Донбасу
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Якби Пристайко такого не допускав, то не був би у команді стидливого капітулянта, ой, вибачте, миротворця Зєлєнского.
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а вот еще из сегодняшнего сепарского скулежа:
Морпіх 36-ї бригади Сергій Савінов загинув під обстрілом російських найманців у районі Водяного (оновлено) - Цензор.НЕТ 3459
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Сам не читаю і вам не раджу. Читайте українські повідомлення і дивіться канал 1+1.
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і таки вивернулись: не загинув, а отримав поранення несумісні з життям
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Загиблому Герою - Вічна Пам'ять і Вічна Слава у Чертогах Вальхалли.
...
Свинособакам - смерть і ганьба.

Воїн ЗСУ загинув під обстрілом російських найманців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 8850
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вместо ответного огня создали рабочую группу
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пусть суки в окопах группу работают. оставьте ордло, поднимайте экономику, займитесь УЖЕ страной страдальцы херовы! берите пример с Японии как нужно свои территории отбирать! земля пухом защитникам УКРАИНЫ!
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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А что разве еще обстоятельства и ситуация не ясная? Безнаказанность и миролюбство уничтожает Украину и украинцев.
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Царство Небесне загиблому! Усім кацапським кацапам - горіти у Пеклі...
Чому так багато загиблих під час "перемир'я, хто пояснить?
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Ганьба капітулянту Зю та його Зю-команді. Мир шляхом компромісів, *****...
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