 Морпіх 36-ї бригади Сергій Савінов загинув під обстрілом російських найманців у районі Водяного (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення, не сумісне з життям. З метою з'ясування обставин на місці події працює робоча група. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого", - відзначили в прес-службі.

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Як стало відомо пізніше, загиблим є Сергій Васильвич Савінов, молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти.

"Сьогодні, близько 9 ранку, поблизу населеного пункту Водяне, під ворожим обстрілом позицій наших захисників дістав несумісне з життям поранення наш побратим - молодший сержант Савінов Сергій Валерійович", - йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП.

Про дату і час похорону буде повідомлено додатково.