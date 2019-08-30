 Кабмін вивчає можливість проведення перепису населення цього року, - прем'єр-міністр Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Він (перепис. - Ред.) вже ініційований, запланований на грудень наступного року. Був. Але ми вивчаємо можливість провести його цього року", - сказав Гончарук журналістам у Києві в п'ятницю.
За його словами, плани провести перепис в кінці 2020 року були пов'язані з тим, що в Україні восени 2019-го мали відбутися чергові парламентські вибори.
"Виборів тепер не буде, принаймні, парламентських точно", - сказав він.
На уточнювальне питання про можливість проведення місцевих виборів восени цього року Гончарук відповів: "Я не знаю. Я думаю, що ні, але рішення не я приймаю ... Ведеться дискусія".
Что бы заткнуть рот всяким "гуманным" пустобрехам типа грымзы и Ко!
не торопился бы ты малый, с такими заявлениями... при желании можно провести и президентские и парламентские...
циничных бандерiвцiвсбежало от пэдрота.
А то порохососы-ольгинцы орут *запроданцi*. Хорошо ещё, что нынешняя влада собирается создать условия для возвращения мигрантов!
Из моих оставшихся знакомых около 20% уже лыжи мажут.