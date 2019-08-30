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 Політика України
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Все про:Кабмін (3041) перепис населення (16) Гончарук_Олексій (27)

 Кабмін вивчає можливість проведення перепису населення цього року, - прем'єр-міністр Гончарук

Кабінет міністрів України вивчає можливість проведення перепису населення, раніше запланованого на грудень 2020 року, вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Він (перепис. - Ред.) вже ініційований, запланований на грудень наступного року. Був. Але ми вивчаємо можливість провести його цього року", - сказав Гончарук журналістам у Києві в п'ятницю.

За його словами, плани провести перепис в кінці 2020 року були пов'язані з тим, що в Україні восени 2019-го мали відбутися чергові парламентські вибори.

"Виборів тепер не буде, принаймні, парламентських точно", - сказав він.

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На уточнювальне питання про можливість проведення місцевих виборів восени цього року Гончарук відповів: "Я не знаю. Я думаю, що ні, але рішення не я приймаю ... Ведеться дискусія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145544
 
 
 Топ коментарі
 
надо провести инвентаризацию, чтобы понимать потенциальную прибыль
Кабмин изучает возможность проведения переписи населения в текущем году, - премьер-министр Гончарук - Цензор.НЕТ 8655
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Сельское население исправно переписывается каждый год,остальных можно посчитать по паспортной базе МВД и облэнерго с облгазами. Проблема ни о чем..А выехавших посчитают погранцы. Век компьютеров однако.. Кабмін вивчає можливість проведення перепису населення цього року, - прем'єр-міністр Гончарук - Цензор.НЕТ 764
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надо провести инвентаризацию, чтобы понимать потенциальную прибыль
Кабмин изучает возможность проведения переписи населения в текущем году, - премьер-министр Гончарук - Цензор.НЕТ 8655
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Обязательно и первоочередное. И ещё полный аудит страны, начиная с министерств.
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И главное - на территориях где не будет переписи (лугандон и Крым) - нет населения Украины! А "потенциальные" граждане!
Что бы заткнуть рот всяким "гуманным" пустобрехам типа грымзы и Ко!
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пора давно НО ВОПРОС как сосчитают а потом ЧТО расскажут.. ведь главное не что считать А КАК сосчитать... 1. сколько нас реально в Украине живых на день переписи..хотя перепись ведется прмиерно недели 2-4 точно... второе сколько нас числится в Украине а сколько в европах по миру и России.. 3. сколько на заработках сколько на учебе сколько выехало на ПМЖ... сколько у нас с видом на жительство иностранцев туристов.гостей и мигрантов скрытых.. возрастные категории... социальные... образовательный уровень..знание иностранного языка...доходы.. можно параллельно задействовать Рестры ПФУ, ресстры местных органов власти соцзащита, учет бездомных детей сирот и неполных семей, учт матерей одиночек учет брачующихся ЗАГС учет умершгих ЗАГК морги... военные МО МВД СБУ.. сколько выехало Пограничники и в итоге с погрешностью 1-2 % выйти на более менее реальные цифири... также родной язык или языки занание и как иностранных языков.. сколько у тебя номеров телефона и какие операторы есть ли интернет Национальная служба здоровья пог Договорам с семейными врачами педиатрами..1 звено... МВД владельев автомобилей по всем категориям..свой Реестре Нотариусы и Минюст реестры недвиижимости и Реестры прав на юрлица.. Налоговая сколько ФОПов...какие зарплаты в бюджете могут дать все местные структуры сельсоветы, РГА ОГА мэрии поссоветы, ОТГ.. стипендиии пособия Миносвиты... размер Пнсий и пособий ПФУ... остается все правильно сделать сводную таблицу по гарфам и вносить туда все сведения..за 2-3 месяца реально получить 99,9 % все картинку в стране да банки могли бы не расскрывая данные дать картинку по вкладам от минимум до максимум на карточных счетах на счетах и депозитариях... а также указать минимальную сумму транзакции и максимальную транзакции по стране и по банкам...
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Тут інше запитання - скільки в кишеню покладуть? Бо напишуть те, що їм вигідно і так, як вигідно, щоб потім виборами маніпулювати. Тому і хочуть закінчити в цьому році, до місцевих виборів. Плюс півроку на обробку і маніпуляції з результатами. Все більше переконуюсь після побаченого вчора, що до влади дорвалися шулери і наперсточники.
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"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно"Источник: https://censor.net.ua/n3145544
не торопился бы ты малый, с такими заявлениями... при желании можно провести и президентские и парламентские...
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Проведение переписи населения до конца года под большим вопросом. А вот провести перепись чиновников и майна, которым эти чиновники пользуются и управляют вполне по силам. Начните с себя, а потом считайте нас.
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Вот и посмотрим, сколько украинцев циничных бандерiвцiв сбежало от пэдрота.
А то порохососы-ольгинцы орут *запроданцi*. Хорошо ещё, что нынешняя влада собирается создать условия для возвращения мигрантов!
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Сельское население исправно переписывается каждый год,остальных можно посчитать по паспортной базе МВД и облэнерго с облгазами. Проблема ни о чем..А выехавших посчитают погранцы. Век компьютеров однако.. Кабмін вивчає можливість проведення перепису населення цього року, - прем'єр-міністр Гончарук - Цензор.НЕТ 764
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Можете сильно не торопиться. Пусть все, кто хотят, сперва уедут.
Из моих оставшихся знакомых около 20% уже лыжи мажут.
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К сожалению, у нас уже нет кадров, имеющих опыт переписи населения. Процедура непростая. Вот ссылка на ресурс по переписи 2001, где можно увидеть перечень организационных действий http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/organization/. Есть еще такое понятие, как пробная перепись. Распорядженням КМУ від 9 квітня 2008 р. N 581-р https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/581-2008-р перепись должна была пройти в 2011 году, а пробная перепись в 2010 году. Но как видно из текста распоряжения, сроки переносились при режиме Януковича три раза. Первый раз в июле 2010 года, как раз после Харьковских Угод. Третий раз в сентябре 2013 дату перенесли аж на 2016 год. (И это в то время, когда правительство должно было усиленно готовиться к ассоциации с ЕС. Ни одного документа, посвященного в этому я не нашла. Говорили одно, делали другое.) Я объясняю это тем, что проведение переписи до запланированной Харковскими Угодами передачи Крыма России было нежелательно для Кремля. Они не хотели, чтобы появились данные о национальном составе в Крыму накануне. Вот почему они быстро провели перепись населения в Крыму уже осенью 2014 года, хотя очередная перепись в России должна состояться только в 2020 году. Как видим, перепись населения это далеко не социальный проект, но и политический. Об важности для экономики я уже и не говорю. Об этом все сказано в принципах и рекомендациях ООН по проведению переписей населения.
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