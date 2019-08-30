 Зеленський та Ердоган обговорили плани провести чергове засідання Стратегічної ради високого рівня, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес", - заявили в пресслужбі глави держави.
У розвиток домовленостей, досягнутих сторонами під час офіційного візиту Президента України до Турецької Республіки 7-8 серпня поточного року, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця поточного року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня.
Президент Туреччини поінформував про результати свого нещодавнього візиту до РФ. У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Туреччині.
Поздравляю всех наевшихся продуктами письмедеятельности Незыгаря.
Напомню всем "молившимся" хронологию. Сначала Незыгарь вкидывает про завершившийся обмен. Это несут в массы все, кому не лень, включая свежего Генпрокурора, который сослался на некую Анну Исламову, которая в свою очередь аргументировала скрином от Новикова, который написал у себя в телеге ПОСЛЕ телеги Незыгаря.
В процессе всего этого кто-то умудряется обрадовать родителей Эйдера, после чего на УНН выходит новость, что "ура, наши в Украине", мол, об этом написали в Радио Свобода Крым, а им родственники сказали, что им сказали.
Полтора часа все экзальтируют и молятся.
Потом просыпается, наконец, ОПУ и заявляет "ой, всё, переговоры всё ещё в процессе, не надо доверять непроверенным источникам". Я просто напомню, что одним из таких источников всё ещё остаётся (пока не удалил) свежий Генеральный прокурор Украины.
Отдельно хочу пожелать оздоровительного поноса тем, кто сказал родителям Эйдера как об уже свершившимся факте, что их сын в Украине.
Вот такие фишечки!
Киевляне! Что у вас там горіло-палало???
на вулиці Миколи Хвильового, 1 горить приміщення військових (!!!) складів ???