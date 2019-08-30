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Все про:діти (1648) смерть (3516) кір (188)

 Від ускладнень кору помер 5-річний малюк з протипоказанням до щеплення, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я України повідомив про новий летальний випадок кору - 5-річний хлопчик, який не був вакцинований через протипоказання, не зміг подолати хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Повідомляється, що в родині загиблого спочатку захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав ніяких протипоказань.

"ЦГЗ висловлює співчуття рідним та нагадує про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани", - сказано в повідомленні.

У відомстві також нагадали, що з початку спалаху кір забрав життя 40 осіб, всього в Україні від цього захворювання перехворіло понад 115 000 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допускаючи в школу дітей без щеплень, чиновники і директори беруть на себе відповідальність за можливі спалахи захворювань, - Гриневич

ЦГЗ закликає регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору. Триває підготовка щодо координації таких заходів.

"Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145541
 
 
 Топ коментарі
 
Да. Они не привили старшего сына, у которого не было противопоказаний. А он заболел первым.
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Але чому був невакцинований старший син, котрий і захворів першим?
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Старший син, котрий і захворів першим, теж був нещеплений. А протипокази зараз дуже легко робляться за сотню баксів.
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вот беда...
если противопоказания по прививке...значит ослабленный иммунитет не перенес бы прививки и тем более не сумел справиться с самой болезнью... вот горе!!!
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Старший син, котрий і захворів першим, теж був нещеплений. А протипокази зараз дуже легко робляться за сотню баксів.
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Да. Они не привили старшего сына, у которого не было противопоказаний. А он заболел первым.
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рекомендую детально изучить вопрос перед формированием подобных выводов.

Ни одна прививка не защищает от болезни, так что информация подана манипулятивно.
Более того, подобные "сенсационные" новости в Украине возникают каждый раз, когда подходит к концу срока годности очередная партия вакцин, которые согласно правилам очень сложно утилизировать, поэтому самое простое это вколоть их кому-нибудь.

Проблема вакцинации не так проста как кажеться, во многих случаях после вакцинации имеют место даже летальные исходы или инвалидность вакцинируемого.
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пруфы, филипович, пруфы наше всё.
сколько умерло, сколько стали инвалидами?
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Вакциновпариватели эту информацию не публикуют, а прячут, так как боятся еще большего обвала доверия к своей бодяге. Они все смертельные случаи и инвалидности списывют на "случайные" совпадения. Единственный относительно достоверный источник, это статистика VAERS ( но и там фиксируются только единицы процентов случаев) и судебные процессы в штатах с выплатой пострадавшим миллиардов долларов.
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"А протипокази зараз дуже легко робляться за сотню баксів."
Вы распространяете вредную информацию. Вольно или невольно Вы работаете на повышение размеров взяток и убеждаете людей в необходимости их платить, вместо того, чтобы промолчать или агитировать за вакцинацию людей, реально не имеющих противопоказаний.
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Та мені до лампочки. У нас одна мамочка-антищеплениця стала палкою прихильницею ******** медицини. Після того як середня донька померла від правця. А помирала дуже важко. У неї вже є онучка і дитина щеплена. А якщо за відсутності вакцини порушуються строки вакцинації- тут же строчить скарги.
Ото провчило.
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Опять свои примитивные страшилки для запугивания неграмотных обывателей распространяете?
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Шурік, я тобі вже казав- щеплення тобі протипоказані. Пий свою урінотерапію і лікуйся у бабок-шептух. Не чіпляйся до людей.
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эти долбанные прививочники умалчивают, что проблемы начались с 2014 -15 годов, когда нормальные бельгийские вакцины вдруг заменили на какие-то малопонятные,- то температура, то ногу тянет у ребенка, то вообще на 1-5 день помер - и НИКТО НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ! А нормальные вакцины оказались платными от 800 грн!
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2014-15??
Алоо, проблеми почались коли я ще в школу ходив в 2000-х. Добре пам"ятаю, було декілька випадків, коли діти після щеплень померли і почалась "долбаная антипрививочная" істерія.
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Сколько умирает детей от гриппа? Который косит всех в школах десятками тысяч по 2-3 раза за сезон? и всем пох... Падлы
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а на дорогах гибнет вроде как 15-25 чел в сутки!!! почему не решается ЭТА - действительно проблема!!! А стоимость химиотерпии по раку - от 8 тыс грн !! то же всем пофигам, главное - првивки!
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ваши посты на тему "а вы госдолг сша видели?" каким боком к кори и вакцинации?
расскажите еще сколько умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, только к чему.
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Видимо, к тому, что бороться нужно с действительно смертельными болезнями и ситуациями, а не с несмертельными, для которых пропагандируется вакцинация, которая вовсе не панацея, а всемирный лохотрон.
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Ну, расскажите родителям этого ребенка, что корь это несмертельная болезнь и вообще, в детском возрасте она переносится легко и без последствий.
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Що ж... Тут вини батьків немає. Лишається лише поспівчувати їхньому горю.
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Але чому був невакцинований старший син, котрий і захворів першим?
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Скоріш за все батьки цих дітей - антипрививочники. Просто після проблем з відмовами від щеплень зі старшим, вони про молодшого лікарям розповіли, що в нього дуже сильна алергічна реакція на курячий білок або інші неосновні компоненти вакцин.
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Опять свои вакциновпаривательские басни распространяете? Не заметили, что старший переболел корью и здоров? И не от кори, без сомнения, умер бедный младший ребенок, а от несвоевременных или неправильный действий врачей приведших к осложнению и смерти от него. Поэтому в сообщении и замалчивается от чего в действительности погиб малыш.
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"С 7 по 13 января 2019 года зарегистрировано восемь летальных случаев от гриппа. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, 51,8% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 20,1%, а среди детей до 17 лет - снизился на 2,4%. С начала эпидемического сезона 2018-2019 годов - 19 человек умерли (трое из них - дети до 17 лет)"
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Вы верите всему что написано анонимно?
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Цю дитину мав би захищати колективний імунітет - але він діє, якщо вакциновано щонайменше 95% населення.

(с) "так ненависна всіма овуляхами Супруниха"
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Коллективный иммунитет это фейк времен СССР. Население в современном мире слишком мобильно для этого.
Подобные басни Вам выдумывают фармакологические корпорации, чтобы использовать Вас как подопытных кроликов. В современных прививках часто содержаться вещества вызывающие бесплодие в будущем.
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"Население в современном мире слишком мобильно" - якраз тому, "піддослідні кролики" з Європи і вакцинуються, не хочуть що б заробітчани з Рівненщини їх заразили.
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Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года. И четыре европейские страны лишились статуса победивших корь. По данным ВОЗ, болезнь вернулась в Албанию, Грецию, Чехию и Великобританию. А глава Национального центра по иммунизации США Нэнси Месонье 28 августа заявила, что в ближайшее время статуса страны, победившей корь, могут лишиться и США. - CBS.
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Особенностью эпидемии в США является то, что три четверти заболевших жители нью-йоркского района Бруклин, где компактно проживают общины еврейских ортодоксов.
Корь в эти общины занесли осенью и в начале зимы гости из Израиля, при этом в общинах очень много принципиальных противников прививок.

пс: Скоро тисячі хасидів відвідають місто Умань відсвяткувати єврейський новий рік. *вірус кору єхидно посміхається*
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Не надо басни тиражировать. Причина кори в штатах только предполагаемо связана с хасидами и притянута к ним за уши. Хасиды в штатах всегда имели тесный контакт с Израилем, хасиды и в Умань ездят десятки лет, но, почему-то, ранее их никто не обвинял в распространении инфекций.
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где же антипрививочники попрятались?
чего не рассказываете, что это супрун или моз виноваты?
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Ты смотришь лишь на одну из миллионов жизней, а знаешь ли ты мой юный друг сколько историй смерти и инвалидности после вакцинаций? Их в разы больше. В болезни этих мальчиков скорее всего просто прозевали кризисный период. Антибиотики и современные лекарства способны справиться с корью на ура.
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т.е. ты такой тупой, что предлагаешь лечить вирусное заболевание антибиотиками?
ну ок, это твой выбор.
и да, если что-то утверждаешь, кидай пруфы, т.к. без них ты просто ********.
это я про статистику смертей и инвалидностей после вакцинаций.
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Почему никто не поднимает вопрос о том, наступила ли ответственность медперсонала, который сделал прививку лицу, имеющему справку о противопоказании вакцинации?
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А кому зробили таке насильне щеплення?
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Мальчику с противопоказанием к прививке. Вы статью вообще читали?
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Це ви не читали. Хлопчик був нещеплений.
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"Хлопчик був нещеплений."
Так. І що з цього витікає?
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Що йому ніхто щеплення не робив. Ні насильне, ні добровільне.
В статті ніде не сказано, що хтось хлопчику зробив щеплення.
Він помер він ускладнень кору, а не від щеплення.
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Ви праві, я не уважно прочитав. Але який сенс тоді у статті, яка розповідає про чергову, нажаль, смерть від кору людини, яка і так мала слабке здоров'я?
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он заразился от брата, который не имел противопоказаний от вакцинации, но, тем не менее привит не был.
виновны только родители.
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Як пересторога безвіповідальним батькам.
У старшого сина не було протипоказань, і він все одно був нещеплений, захворів, і заразив мешого брата.
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Стрший заболел и благополучно выздоровел. А вот врачи, которые зафиксировали его болезнь, должны были предпринять меры профилактики для младшего.
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заговор врачей, не иначе! и иллюминаты с реплоидами там по-любому в теме.
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Це відомий тут сектант-антипрививочник.
Він вважає, що Супрун всіх кором заражала, а з учорашнього дня Черненко з Радуцьким вже заражають.
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Не надо ослоты выдавать за остроты. Причина - развал алгоритма работы первичной системы здравоохранения и уничтожение СЭС.
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Из тех заболевших корью, у которых развился коревой энцефалит умирает около 25%. Три четверти, что не умерли остаются живы, но термин "благополучно выздоровели" им не очень подходит. Для мозга это бесследно не проходит и последствия сказываются всю жизнь.
И да, на сегодняшний день коревой энцефалит не лечится. Никак.
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Мы уже обсуждали эту тему подробно. Опять забыли процентные соотношения энцефалитных и других возможных осложнений и какой категории заболевших они опасны?
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"Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат."
Из этого прямо не следует, что старший брат заразил младшего, а, будь старший привит, то младший не заболел бы. Не совсем понятно, что значит "сначала заболел старший". Я в первом прочтении это понял как "в своё время раньше болел старший". В этом случае старший не заразил бы младшего недавно, младший мог заразится от третьего лица.
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Привитые, даже заболев корью, не заразны весь период болезни. Заболевший непривитый заражает 90% непривитых даже при единичном контакте. Думаете, единичный контакт между родными братьями маловероятен?
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Опять антинаучные мантры распространяете? Именно свежепривитые и являются аккумуляторами и распространителями кори, доказано многими исследованими в разных странах (ссылки Вам приводил) И именно поэтому, непривитым пытаются запретить посещение учебных заведений, где они могут заразиться от привитых. Но это вакциновпариватели упорно замалчивают.
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Вы приводили ссылки на обнаружение фрагментов вирусной РНК в биологических жидкостях привитых. Подобную хрень можно в свежекипяченой воде найти, но замахаетесь ею кого-то заразить. И на это я Вам не раз указывал. Прививок от кори за время наблюдений сделано больше миллиарда, и ни одного случая передачи заболевания корью от свежепривитых не зафиксировано.
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Чуваче...

"5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь"

"Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний"
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А где эта особа .... Бруни там или как её.... жертва вакцинации.
Вот типичный пример родителей-дебилов. Действительно прививка не приводит к абсолютной защите от инфекции, но привитый ребенок может перенести инфекцию в более легкой форме, без осложнений. А что имеем на деле? Дремучие идиоты наслушавшись таких вот советчиков, подвергают жизнь своих детей риску. В чём смысл таких действий? Трудно сказать.... по идее такие люди должны избегать мобильной связи, самолётов, автомобилей, питаться кореньями и ходить в набедренных повязках в дремучих лесах Амазонии и жить в среднем 35-40 лет. . Расскажу историю из жизни моей самой младшей дочери. Старшего сына отправили в скаутский лагерь. Лето, красота. Младшей дочке было 9 месяцев. Инфанрикса не было в наличии и сделали ей всё кроме коклюша АДС-М....... Что сказать....
Старший привитый по всем статьям. В скаутском лагере жил в палатке с мальчишкой который первые 7 дней кашлял беспрестанно приступами .... Потом его забрали родители втихаря. Старший покашливать тоже начал и в один из наших приездов благополучно заражает младшую. Что такое коклюш для 8 месячного ребёнка не могу передать словами. Ребёнок задыхался, слизь, мучения были более месяца. Нужно сказать что от коклюша у деток до 1.5 лет смертность до 50%. Скажите мне зачем рисковать жизнью детей??? Если бы пацанёнок с коклюшем был привит, он бы бациллу переходил за 4-5 дней. Если бы у него не было прививки и это проверялось организаторами лагеря, не привитый ребёнок не стал бы разносчиком инфекции. Я для себя лишний раз убедился, что вакцинация необходима. И второй пример из собственной жизни. По первой профессии я геолог, соответственно немножко поездил по миру. Перед командировкой, в обязательном порядке по схеме делались прививки ибо сдохнуть от энцефалита или жёлтой лихорадки лично мне понту не было ни какого. Я не знаю каким нужно быть идиотом, что бы отказываться от прививок, которые вообще делаются бесплатно в рамках абсолютно нормального протокола МОЗ.
Да бывают слабенькие дети, да иногда нельзя делать прививки по объективным причинам, но и родителям тогда нужно понимать, что с учётом сегодняшнего открытого мира к таким своим детям нужно относиться вообще с крайней осторожностью. Их нужно изолировать от общения потому что такая вот поездка в лагерь может просто ребёнка убить. Потому как противопоказание к прививке кори, совершенно не лишает ребёнка возможности детёнышу получить в организм не ослабленный возбудитель а вполне себе конкретный полноценный и активный. А когда не приведи Боже, будет летальный случай винить кого угодно кроме как не себя идиота.
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Убивает детей не отсутствие прививок, а пофигизм и малограмотность части врачей.
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