 Від ускладнень кору помер 5-річний малюк з протипоказанням до щеплення, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Повідомляється, що в родині загиблого спочатку захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав ніяких протипоказань.
"ЦГЗ висловлює співчуття рідним та нагадує про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани", - сказано в повідомленні.
У відомстві також нагадали, що з початку спалаху кір забрав життя 40 осіб, всього в Україні від цього захворювання перехворіло понад 115 000 осіб.
ЦГЗ закликає регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору. Триває підготовка щодо координації таких заходів.
"Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.
МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію", - зазначили у відомстві.
Також повідомляється, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США.
если противопоказания по прививке...значит ослабленный иммунитет не перенес бы прививки и тем более не сумел справиться с самой болезнью... вот горе!!!
Ни одна прививка не защищает от болезни, так что информация подана манипулятивно.
Более того, подобные "сенсационные" новости в Украине возникают каждый раз, когда подходит к концу срока годности очередная партия вакцин, которые согласно правилам очень сложно утилизировать, поэтому самое простое это вколоть их кому-нибудь.
Проблема вакцинации не так проста как кажеться, во многих случаях после вакцинации имеют место даже летальные исходы или инвалидность вакцинируемого.
сколько умерло, сколько стали инвалидами?
Вы распространяете вредную информацию. Вольно или невольно Вы работаете на повышение размеров взяток и убеждаете людей в необходимости их платить, вместо того, чтобы промолчать или агитировать за вакцинацию людей, реально не имеющих противопоказаний.
Ото провчило.
Алоо, проблеми почались коли я ще в школу ходив в 2000-х. Добре пам"ятаю, було декілька випадків, коли діти після щеплень померли і почалась "долбаная антипрививочная" істерія.
расскажите еще сколько умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, только к чему.
(с) "так ненависна всіма овуляхами Супруниха"
Подобные басни Вам выдумывают фармакологические корпорации, чтобы использовать Вас как подопытных кроликов. В современных прививках часто содержаться вещества вызывающие бесплодие в будущем.
Корь в эти общины занесли осенью и в начале зимы гости из Израиля, при этом в общинах очень много принципиальных противников прививок.
пс: Скоро тисячі хасидів відвідають місто Умань відсвяткувати єврейський новий рік. *вірус кору єхидно посміхається*
чего не рассказываете, что это супрун или моз виноваты?
ну ок, это твой выбор.
и да, если что-то утверждаешь, кидай пруфы, т.к. без них ты просто ********.
это я про статистику смертей и инвалидностей после вакцинаций.
Так. І що з цього витікає?
В статті ніде не сказано, що хтось хлопчику зробив щеплення.
Він помер він ускладнень кору, а не від щеплення.
виновны только родители.
У старшого сина не було протипоказань, і він все одно був нещеплений, захворів, і заразив мешого брата.
Він вважає, що Супрун всіх кором заражала, а з учорашнього дня Черненко з Радуцьким вже заражають.
И да, на сегодняшний день коревой энцефалит не лечится. Никак.
Из этого прямо не следует, что старший брат заразил младшего, а, будь старший привит, то младший не заболел бы. Не совсем понятно, что значит "сначала заболел старший". Я в первом прочтении это понял как "в своё время раньше болел старший". В этом случае старший не заразил бы младшего недавно, младший мог заразится от третьего лица.
"5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог побороть болезнь"
"Сообщается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний"
Вот типичный пример родителей-дебилов. Действительно прививка не приводит к абсолютной защите от инфекции, но привитый ребенок может перенести инфекцию в более легкой форме, без осложнений. А что имеем на деле? Дремучие идиоты наслушавшись таких вот советчиков, подвергают жизнь своих детей риску. В чём смысл таких действий? Трудно сказать.... по идее такие люди должны избегать мобильной связи, самолётов, автомобилей, питаться кореньями и ходить в набедренных повязках в дремучих лесах Амазонии и жить в среднем 35-40 лет. . Расскажу историю из жизни моей самой младшей дочери. Старшего сына отправили в скаутский лагерь. Лето, красота. Младшей дочке было 9 месяцев. Инфанрикса не было в наличии и сделали ей всё кроме коклюша АДС-М....... Что сказать....
Старший привитый по всем статьям. В скаутском лагере жил в палатке с мальчишкой который первые 7 дней кашлял беспрестанно приступами .... Потом его забрали родители втихаря. Старший покашливать тоже начал и в один из наших приездов благополучно заражает младшую. Что такое коклюш для 8 месячного ребёнка не могу передать словами. Ребёнок задыхался, слизь, мучения были более месяца. Нужно сказать что от коклюша у деток до 1.5 лет смертность до 50%. Скажите мне зачем рисковать жизнью детей??? Если бы пацанёнок с коклюшем был привит, он бы бациллу переходил за 4-5 дней. Если бы у него не было прививки и это проверялось организаторами лагеря, не привитый ребёнок не стал бы разносчиком инфекции. Я для себя лишний раз убедился, что вакцинация необходима. И второй пример из собственной жизни. По первой профессии я геолог, соответственно немножко поездил по миру. Перед командировкой, в обязательном порядке по схеме делались прививки ибо сдохнуть от энцефалита или жёлтой лихорадки лично мне понту не было ни какого. Я не знаю каким нужно быть идиотом, что бы отказываться от прививок, которые вообще делаются бесплатно в рамках абсолютно нормального протокола МОЗ.
Да бывают слабенькие дети, да иногда нельзя делать прививки по объективным причинам, но и родителям тогда нужно понимать, что с учётом сегодняшнего открытого мира к таким своим детям нужно относиться вообще с крайней осторожностью. Их нужно изолировать от общения потому что такая вот поездка в лагерь может просто ребёнка убить. Потому как противопоказание к прививке кори, совершенно не лишает ребёнка возможности детёнышу получить в организм не ослабленный возбудитель а вполне себе конкретный полноценный и активный. А когда не приведи Боже, будет летальный случай винить кого угодно кроме как не себя идиота.