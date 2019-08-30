 Обмін полоненими між Україною та РФ сьогодні не відбудеться, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Укрінформу" в пресцентрі СБУ.
"Офіційно обмін полоненими між Україною та Росією в п'ятницю не відбудеться. Остаточної дати поки що немає", - сказали в пресцентрі СБУ.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
зато все пропиарились
сейчас Скобеева будет волать
что жыдобендеровцы не забрали Сенцова и моряков
кто только самолеты гонял под посадку
если ничего не ясно еще?
Складывается впечатление, что кто-то хотел на арапа проскочить.
Algor
@Carcenoid
·24 авг.
Новость от 22.08.2019. Международный суд по морскому праву начал процесс фиксации невыполнения Рашей решения о захвате укр судов и моряков. Процесс займёт 2 недели. После этого - закрытие портов международного мореплавания для судов РФ. 22+14=6 сентября.
Отпустят в любом случае.
звонок в двєрь, жена открівайєт - на порогє сосєд прєдлагайєт сто баксов шоп она показала йєму сіські. Та показивайєт, забірайєт сотку і вєртайєца в комнату, а муж йєйо спрашивайєт:
- хто там?
- сосєд
- он там долг вєрнуть обєщал - сто баксофф
- (((!!!!!
Моряков отпустит. Или всем рашкиным корытам флажки сменит.
По всем не морякам - будут нервы. Это ж *****.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6823748
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Источник: https://censor.net.ua/n3145535
А ще питання - чи включили в обмін наших вояків, які зараз в полоні в лугандонії і про яких тамтешня п.здобратія розказує що іх там нєт.
Але, можливо, кацапи дуже швидко після затримання Цемаха поставили ЗЕ ультиматум щодо невидачі голандцям...
В случае с Цемахом можно было всегда отморозиться: какой Цемах? Никакого Цемаха у нас нет. Докажите. А вообще, если глобально, нехер было трещать на весь мир, а нужно было делать свое дело, как в моссаде. Бомбят иранцев, те орут, а эти дальше бомбят. Так и нужно работать...
убитый/е есть, раненные есть - "перемирие"?
может 100 дней дауну достаточно?
родственников заложников креМля
Сейчас ему оформляют загран паспорт
За словами Сарган, зміна запобіжного заходу Вишинського відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського.
При цьому вона зазначила, що Вишинський відмовлявся від можливого обміну на утримуваних у РФ українських громадян і в середу на виході з зали суду також заявив про свою невинуватість і про те, що "в таких серйозних речах своєї думки не змінюють".
""Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха "
Усекли?
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
То яким макаром 3 роки тому його можна було видать?
Зеленський - Слуга Народу
@zel_prezident
Ситуація з обміном прояснилась: Медведчук зірвав процес! Він ще вчора в день не знав, що планується, і говорив про це в кулуарах ВРУ. А коли вночі пішли інсайди, що розпочався процес обміну, він тут же рано вранці вилетів у Москву і вмовив Путіна зупинити процес.
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Укр777 ретвитнул(а)
Зеленський - Слуга Народу
@zel_prezident
Ціль проста: «примазати» себе до обміну і покращити свої позиції перед Сурковим, з яким вони ведуть боротьбу у Кремлі за звання «любимой жены Царя». І от так 5 років і відбувалось... Ось чому Зеленський відразу виступив проти Медведчука, як посередника... Чекаємо далі...
А Путлер без Цемаха наших теперь не отдаёт.
В любом случае гидрант опять в дерьме - или за то, что односторонне отпустил бандитов. Или за то, что передал Рашке дополнительно ключевого свидетеля по "Боингу", кстати гражданина Украины.
Часть задержанных украинцев отказалась от обмена - СМИ
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.