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 Політика України, Суспільство
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 Обмін полоненими між Україною та РФ сьогодні не відбудеться, - СБУ

Офіційно обмін полоненими між Україною та Росією в п'ятницю не відбудеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Укрінформу" в пресцентрі СБУ.

"Офіційно обмін полоненими між Україною та Росією в п'ятницю не відбудеться. Остаточної дати поки що немає", - сказали в пресцентрі СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває": в ОП назвали фейком інформацію про завершення обміну

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145535
 
 
 Топ коментарі
 
Цемаха требуют
как еще отмазаться Хуйлу от Боинга ???
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Эт точно
сейчас Скобеева будет волать
что жыдобендеровцы не забрали Сенцова и моряков
кто только самолеты гонял под посадку
если ничего не ясно еще?

Складывается впечатление, что кто-то хотел на арапа проскочить.
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І шум з обміном дивним чином співпав по часі після нічного штампування пустих законопроектів. Щоб відволікти увагу?
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки шуфричі новінські гепи з допами.....
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похоже єтот "обмен" светошумовая граната чтоб отвлечь внимание от вчерашних факапов зебилов в Раде.
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нє, в парлямєнтє тоже муткі для отвлєчєнія вніманія от чєго-то ну очччєнь важного
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Algor

@Carcenoid

·24 авг.

Новость от 22.08.2019. Международный суд по морскому праву начал процесс фиксации невыполнения Рашей решения о захвате укр судов и моряков. Процесс займёт 2 недели. После этого - закрытие портов международного мореплавания для судов РФ. 22+14=6 сентября.
Отпустят в любом случае.
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анєхдот в тєму:
звонок в двєрь, жена открівайєт - на порогє сосєд прєдлагайєт сто баксов шоп она показала йєму сіські. Та показивайєт, забірайєт сотку і вєртайєца в комнату, а муж йєйо спрашивайєт:
- хто там?
- сосєд
- он там долг вєрнуть обєщал - сто баксофф
- (((!!!!!
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зеленский не допустит закрытие портов для рф, заберет моряков по обмену, а вот остальные как, ведь кремлем все это затеяно ради цемаха.
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тоість Зє!біл отдал сєпаров за так, а ***** вєрнул би моряков полюбому і бєз сєпароффф!!!
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може даси і сцилку на оф сайт Международный суд по морскому праву?
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+100500

Моряков отпустит. Или всем рашкиным корытам флажки сменит.

По всем не морякам - будут нервы. Это ж *****.
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Зебил почему поста в фейсбуке нет,видео который ты клепал ролики оперативно за один день до выборов,требуй,давай 24 часа пуйлу,как сам говорил-робiть що небудь,сделай пуйла разом
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а что турборежим здесь не сработал, во как бывает, оказывается дно всегда под ногами.
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Усе, хлопці, жопа як завжди
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6823748
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а мы уши развесили и ждем от крелёвского шуллера честной игры.....
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Никто не ждет, Цензор, любители сенсаций, дают не подтвержденную инфу.
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Цю інфу перші вкинули твою Зекоманда, зокрема, Рябошапка.
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Никто не ждет от шулера честной игры, но пробовать все же надо. Ну не оставлять же людей на произвол судьбы.
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так вроде бы путин требует включить в список того хрена который бук прятал .
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Питання в іншому. Може хто знає, може хто не знає як був доставлений в Україну цей чувак. В результаті спецоперації СБУ, а такі спецоперації проводяться не однією людиною в тому числі із тих хто проживає в лугандонії. Видавши цього ц кацапам, він відразу ж розповість все що пам'ятає і розкриється багато цікавого, вірніше життя тих людей які допомагали а може і зараз допомагають буде під загрозою.
А ще питання - чи включили в обмін наших вояків, які зараз в полоні в лугандонії і про яких тамтешня п.здобратія розказує що іх там нєт.
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Российские СМИ начали накачку, а украинские их поддержали.
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Макрон ручной пес лижащий руку путе должен утроить санкции. Вы должны понимать что жабы побегут при 5 раненых с поля боя. Франция это не страна,это сброт биомусора.почему ***** еще не забрал у них рено и аербас. И почему такое дерьмо как макрон,которому в париже с его паспортом давали только старухи
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Я не удивлюсь, если Цемах уже давно в Голландии
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Їм (СБУ) потрібно було відразу так і зробити, тобто віддати голандцям, і тоді б не було сьогоднішнього шпагату і всіх цих фейкових новин.
Але, можливо, кацапи дуже швидко після затримання Цемаха поставили ЗЕ ультиматум щодо невидачі голандцям...
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Это все предположения.
В случае с Цемахом можно было всегда отморозиться: какой Цемах? Никакого Цемаха у нас нет. Докажите. А вообще, если глобально, нехер было трещать на весь мир, а нужно было делать свое дело, как в моссаде. Бомбят иранцев, те орут, а эти дальше бомбят. Так и нужно работать...
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самое главное никто не заметил, что ******** полетел в москвабад и сразу же обмен "сорвался". Прищемите яйца в двери этому ****** с его говно партией и обмен сразу же пойдёт
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Обмен предрешён, но нужно сделать так, что это благодаря *********.
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пленных не меняют.
убитый/е есть, раненные есть - "перемирие"?
может 100 дней дауну достаточно?
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некоторым или многим журналистам не терпится создать "сенсацию" и вот имеем как всегда печальный результат : огромное кол-во разочарованных граждан Украины, не говоря уже про
родственников заложников креМля
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***** чекає на Цемаха, а ЗЕ з Бакановим думають, як так зробити, щоб і Цемаха кацапам віддати, і голандців не дуже образити, і якісь правові підстави вигадати (бо Цемах - укр. громадянин, і видача його кацапстану виглядатиме дуже дивно, м'яко кажучи).
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Як тільки придумають, то обмін і відбудеться.
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У Вышинского тоже гражданство Украины...
Сейчас ему оформляют загран паспорт
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Вишинський дав згоду на обмін.Цемах,якщо в нього є хоч крапля мізків і він хоче ще хоч трохи пожити,на таке не піде
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Вышинский не давал согласие! К тому же, его не освободили, а только смягчили меру пресечения, а это означает, что следствие по нему еще продолжается и юридически его могут в любой момент опять закрыть!
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Та заголовок и содержимое текста чуток различается...

За словами Сарган, зміна запобіжного заходу Вишинського відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського.
При цьому вона зазначила, що Вишинський відмовлявся від можливого обміну на утримуваних у РФ українських громадян і в середу на виході з зали суду також заявив про свою невинуватість і про те, що "в таких серйозних речах своєї думки не змінюють".
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порох тим, що виловив і притягнув в Київ Цемаха дуже здорово підставив діючу владу
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Вот ларчик обменов и открылся:
""Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха "
Усекли?
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А может требует выдачи Голландия! Кстати, а почему его не выдали туда 3 года назад? Может, он не такой уже и важный?
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Во первых причём тут Голландия к рос-укр обмену? А во вторых его только этим летом повязали.
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Я перепутал его с другим, признаю, но это сути не меняет! Просто удивляет, почему важного свидетеля по сбитому авиалайнеру два месяца Голландия не требовала выдать по намечающемуся трибуналу?
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90% шо вброс і мокші наібали і ніякого обміну не буде.
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Зеленський - Слуга Народу

@zel_prezident

Ситуація з обміном прояснилась: Медведчук зірвав процес! Він ще вчора в день не знав, що планується, і говорив про це в кулуарах ВРУ. А коли вночі пішли інсайди, що розпочався процес обміну, він тут же рано вранці вилетів у Москву і вмовив Путіна зупинити процес.




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Укр777 ретвитнул(а)









Зеленський - Слуга Народу

@zel_prezident

Ціль проста: «примазати» себе до обміну і покращити свої позиції перед Сурковим, з яким вони ведуть боротьбу у Кремлі за звання «любимой жены Царя». І от так 5 років і відбувалось... Ось чому Зеленський відразу виступив проти Медведчука, як посередника... Чекаємо далі...
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я так понимаю, Зельц с нашей стороны 35 террористов уже выпустил...
А Путлер без Цемаха наших теперь не отдаёт.
В любом случае гидрант опять в дерьме - или за то, что односторонне отпустил бандитов. Или за то, что передал Рашке дополнительно ключевого свидетеля по "Боингу", кстати гражданина Украины.
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Россия создает лидеров мнений для контроля маргинальных группировок, как Шарий, как из партии регионов Медведчук должен играть роль с захваченными СМИ и продвигать интересы врага, Рабинович, и т.д. и т.п. И это все обсуждается в РФ экспертами в клубе Волдай. Где Украинские спецслужбы??? почему агентов влияния врага не арестовывают и не забирают у них СМИ, которые уже не средства массовой информации, а они превратили в средства массовой манипуляции! У нас воюющая страна! Такое сложно представить, чтобы любая страна мира во время войны такое допускала, что враг управляет телеканалами, имеет газеты, радио, интернет СМИ и влогеров и блогеров, и т.д. и т.п. Может в конце концов сменили предателей и власть нормальная сможет наконец победить агентуру вражескую во время войны! даже статью подскажу - это статья 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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