 Коломойський про економіку: Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Нас може чекати жорстке валютне регулювання та повне обмеження імпорту

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.
"Я не бачу, як підняти сьогодні зарплати в Україні - крім волюнтаристських шляхів. Просто тупо взяв, підняв і все, тому що потім все інше теж зупиниться через це. Як підняти доходи, не піднявши ВВП, ми не знаємо. А підняти ВВП можна, повернувши Донбас. Тоді виходить, що сам по собі Донбас дає ВВП, ще й синергія з ним дає ВВП. У Зеленського уряд має заточитися лише на одне: зниження цін і тарифів та перезапуск економіки, те, що робили на Заході під час останньої кризи 2008-2009 років. Що говорив тоді глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспейн? Що бувають такі часи, коли гроші треба розкидати з вертольота. Облікова ставка вниз, грошей, скільки хочеш, виробництво треба запустити, виробляти товари та працювати на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі", - розповів Коломойський.
"Якщо сальдо зовнішньої торгівлі залишатиметься на негативному рівні, ми стоятимемо перед необхідністю значно скоротити імпорт. Яка нахрін СОТ, яка Асоціація? Ми не отримали від них взагалі нічого. Треба буде виходити, значить, із СОТ, якщо ніде взяти гроші. За два роки нам треба віддати 30 мільярдів за кредитами, плюс покрити негативне дворічне сальдо торгівлі - 20 мільярдів. Якщо вам завтра ніде взяти гроші і ви не розраховуєтесь - це дефолт", - додав олігарх.
"Для зовнішнього світу - ми всі, країна, це одиниця, матеріальна точка. І результат нашої діяльності - мінус 10 мільярдів на рік. Нас може чекати валютне регулювання, жорстке. Концентрація експорту в одній зовнішньоторговельної компанії. Навіть приватного експорту. Обмеження повне імпорту до критичного. До того ж реального критичного з назвою 5 або 10 позицій. Дефолт - це чесна заява про свою неплатоспроможність, перший етап очищення та одужання. Після цього відбувається реструктуризація. Ми за Арсенія Петровича (Яценюка. - Ред.) були фактично в дефолті. Він сказав, що ми віддати борги не можемо, і йому МВФ сказав: "Іди до Франкліна Темплтона, домовляйся, роби haircut". Так, дефолт, якщо у тебе немає чим віддавати, не треба лякатися цього. У нас мільйони наших громадян у дефолті, вони змушені їхати з країни, щоб заробити там десь, бо тут доходи не ростуть", - констатував Коломойський.
"Я вважаю, що має бути для початку доктрина. Ситуація, в яку ми потрапили - важка, ми на дні. Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Складність для Зеленського - в ризиках політичної ситуації. Але план перемог прорахувати легко, тому що легко вибудувати лінійну модель виходу з кризи. Потрібно параметри поставити. Я хочу, щоб метою стала кількість українців, які повернулися із заробітків жити і працювати у свою країну. Поставити завдання треба прикордоннику Дейнеку, він щодня має давати зведення: стільки повернулося, стільки виїхало. Кожен день бери просто сальдо тих, хто виїхав і приїхав. Ось ти стежиш за цим і розумієш, правильно ти робиш чи ні, це об'єктивний показник. Донбас при цьому - ключ до успіху. Без Донбасу ми доходи різко не піднімемо, але навіть без Донбасу ми можемо значно знизити витрати", - резюмував він.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Економічна стратегія Зеленського - повернути Донбас, щоб підняти ВВП, і повернути українців на роботу в країну, знизивши ціни", читайте тут.
Ну да, ему и не надо.
Что нужно делать в такой ситуации?
Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский
Фінансово-економічна проблема України не в Асоціації, ВТО чи Донбасі. Хіба Україна процвітала коли не було ВТО і Асоціації? Хіба Україна не мала тих самих проблем до війни? Хіба не було Революції на граніті і двох Майданів? Можна подумати що ми мали успішну економіку за часів Кучми чи Януковича. Це, зараз нам ті часи здаються успішними бо, ми досягли чергового дна і дивимося на них знизу. А це дно, результат того що було раніше. Ну, був період коли валюта надходила в Україну бо, в світі був будівельний бум і всі скупали арматуру та металопрофіль. Але в результаті цього буму впала світова економіка і залізо втратило попит. От тоді ми і відчули дно. Бо, економіка України виявилася нездатною запропонувати щось, крім заліза, сонячникової олії, цукру, деревини та зерна. Тільки пов'язані з цим малють якийсь прибуток. Решта економіки не працює, навіть капці та труси ми завозимо з Туреччини чи Китаю; побутову техніку з Росії та Китаю. Що виробляється в Україні для внутрішнього споживання, я вже не кажу про експорт? Ну, повернуть Донбас, а що це дасть для внутрішньої економіки? Вуголь і ливарні, а що з ними робити далі? Вкладати гроші в виплавку слябів? Де тут висока додатня вартість? За експорт лісу треба забути взагалі і запускати програму висадки лісів бо, для внутрішнього попиту не залишиться.
Проблема в неофеодальній системі суспільних відносин, яку успадкували від совка. Коли барин вирішує що холопи можуть робити і який у нього в цьому інтерес. Продаж землі виіршить питання на одну каденцію, великим агрохолдингам потрібна оптимізація витрат і роботу отримають декілька сот механізаторів, а решта отримає геморой. На виснажені кукурузою, соняшником та рапсом поля потрібні будуть десятки тисяч тон мінеральних добрив і хімікатів, які Україна не в змозі забезпечити отже їх будуть ввозити з за кордону. Продукція агрохолдингів не для внутрішнього попиту, а для експорту і основна частина додаваної вартості піде за кордон але для цього ми за свої гроші маємо забезпечити їм дешеві послуги залізниці. Отже, і там не буде великого зиску, якщо не збиток. Така мега індустріалізація сільського господарства приведе тільки до поглиблення кризи. Це ми проходили за часів Совка з радгоспами. Вирощували мільйони тон, а жерти не було чого.
Доки економіка України не матиме тисячі ферм і промисловості, яка забезпечить їх сільгосптехнікою та переробними потужностями основи розвитку економіки не буде. Це, базис, який забеспечує існування населення і створює попит для решти виробництва. Доки в Україні не буде промислових потужностей, які споживають метал для тієї самої сільгосп техніки і потужностей для переробки с/х продуктів, Ахметову вигідніше буде продавати за кордон руду. Ми будемо вимушені згорнути імпорт до мінімуму бо, купляти його вже немає за що. Особливо з 2020 року, коли почнуться виплати репарацій за кредити. Отже потрібно буде розвивати легку промисловість аби мати хоч труси на голу задницю.
Але все це неможливо в неофеодальному суспільстві де править чиновник, який намагається максимально з усього отримати свій зиск. Доки не буде зламана бюрократична система ніякі проекти не запрацюють і Україна продовжить, як і до цього сповзати глибше в дупу.