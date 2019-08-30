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 Політика України, Економіка
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Все про:асоціація (267) СОТ (17) Коломойський (524) торгівля (237)

 Коломойський про економіку: Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Нас може чекати жорстке валютне регулювання та повне обмеження імпорту

Від вступу до СОТ і Асоціації з Євросоюзом Україна взагалі нічого не отримала.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Я не бачу, як підняти сьогодні зарплати в Україні - крім волюнтаристських шляхів. Просто тупо взяв, підняв і все, тому що потім все інше теж зупиниться через це. Як підняти доходи, не піднявши ВВП, ми не знаємо. А підняти ВВП можна, повернувши Донбас. Тоді виходить, що сам по собі Донбас дає ВВП, ще й синергія з ним дає ВВП. У Зеленського уряд має заточитися лише на одне: зниження цін і тарифів та перезапуск економіки, те, що робили на Заході під час останньої кризи 2008-2009 років. Що говорив тоді глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспейн? Що бувають такі часи, коли гроші треба розкидати з вертольота. Облікова ставка вниз, грошей, скільки хочеш, виробництво треба запустити, виробляти товари та працювати на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі", - розповів Коломойський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України перемога - це не провести наш парад на Красній площі, а не дати Путіну провести свій парад на Хрещатику, - Коломойський

"Якщо сальдо зовнішньої торгівлі залишатиметься на негативному рівні, ми стоятимемо перед необхідністю значно скоротити імпорт. Яка нахрін СОТ, яка Асоціація? Ми не отримали від них взагалі нічого. Треба буде виходити, значить, із СОТ, якщо ніде взяти гроші. За два роки нам треба віддати 30 мільярдів за кредитами, плюс покрити негативне дворічне сальдо торгівлі - 20 мільярдів. Якщо вам завтра ніде взяти гроші і ви не розраховуєтесь - це дефолт", - додав олігарх.

"Для зовнішнього світу - ми всі, країна, це одиниця, матеріальна точка. І результат нашої діяльності - мінус 10 мільярдів на рік. Нас може чекати валютне регулювання, жорстке. Концентрація експорту в одній зовнішньоторговельної компанії. Навіть приватного експорту. Обмеження повне імпорту до критичного. До того ж реального критичного з назвою 5 або 10 позицій. Дефолт - це чесна заява про свою неплатоспроможність, перший етап очищення та одужання. Після цього відбувається реструктуризація. Ми за Арсенія Петровича (Яценюка. - Ред.) були фактично в дефолті. Він сказав, що ми віддати борги не можемо, і йому МВФ сказав: "Іди до Франкліна Темплтона, домовляйся, роби haircut". Так, дефолт, якщо у тебе немає чим віддавати, не треба лякатися цього. У нас мільйони наших громадян у дефолті, вони змушені їхати з країни, щоб заробити там десь, бо тут доходи не ростуть", - констатував Коломойський.

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"Я вважаю, що має бути для початку доктрина. Ситуація, в яку ми потрапили - важка, ми на дні. Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Складність для Зеленського - в ризиках політичної ситуації. Але план перемог прорахувати легко, тому що легко вибудувати лінійну модель виходу з кризи. Потрібно параметри поставити. Я хочу, щоб метою стала кількість українців, які повернулися із заробітків жити і працювати у свою країну. Поставити завдання треба прикордоннику Дейнеку, він щодня має давати зведення: стільки повернулося, стільки виїхало. Кожен день бери просто сальдо тих, хто виїхав і приїхав. Ось ти стежиш за цим і розумієш, правильно ти робиш чи ні, це об'єктивний показник. Донбас при цьому - ключ до успіху. Без Донбасу ми доходи різко не піднімемо, але навіть без Донбасу ми можемо значно знизити витрати", - резюмував він.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Економічна стратегія Зеленського - повернути Донбас, щоб підняти ВВП, і повернути українців на роботу в країну, знизивши ціни", читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145534
 
 
 Топ коментарі
 
и не говори.. помнится шмаркля совсем недавно орала в Канаде о "стабильных успехах и росте последние 30 месяцев".. при Порохе..
но тут зебилы выбрали шмарклю и за 100 дней экономика начала пробивать дно Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта - Цензор.НЕТ 8729
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"Мы не получили от них вообще ничего." - так это Коломойский лично себя имел в виду.

Ну да, ему и не надо.
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Вот наконец Коломойский начинает рулить страной......
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Что там у хохлов, да, кіргіз? Вам вже пуйло дозволив кізяки збирати?
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Спасительный Донбасс - это что то новое,Бенька бредит.
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руками самих украинцев идет зачистка украины под изветных хитрых людишек
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Так это сразу было понятно, что экономическая часть Ассоциации Украине не выгодна. Что мы можем предложить Европе и с чем выйти на евро рынок? С голой ж..й разве что. Ну так и получилось - зерно, руда и трудовой ресурс.
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Ну приїдьте на любу західну митницю і подивіться з чим йдуть фури, сотнями кожен день, руди і зерна там нема.
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руду та зерно фурами не перевозять....
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Бєня почав співати про те, шо Данбаз корміт всю Україну! Оце так поворот, продає Україну путіну і нечервоніє!
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Щось я не зрозумів. Юлі аудит робили півтора роки. А владі Порошенка хтось збирається робити аудит?
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А нащо, всі ж знають що він барига і мародер, так посадять, навіть без вироку.
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полюбасу..но сначала,по древней народной традиции будет сажание свинарчука.. Коломойський про економіку: Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Нас може чекати жорстке валютне регулювання та повне обмеження імпорту - Цензор.НЕТ 9024
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Та ні, так не підходить. Треба, щоб все було по закону. Бутафорні вироки оскаржуються.
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Добре, зешмарклі приймуть закон про посадку Пороха без вироку, так нормально?
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Навіть такий закон можна оскаржити в Європейському суді і держава буде платити пану компенсацію. Вибіркове законодавство є політичне переслідування.
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Поки в Україні правлять бал такі як цей Коломойський, Ахметов, Пінчук і їх посіпаки, порядку в Україні небуде! Крапка !
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Це каже той, хто обрав водинтур олігарха Порошенка
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Цієї осені настає час сплачувати тіло + % за попередньо отримані кредити, якщо попередники справлялися з цім завданням, то младоолігархи звикли розраховуватися за кредити і їх похідні виключно новоотриманими кредитами. До того всім відоме висловлювання Бені "борги віддають лише слабаки". Нічого особистого, просто піду куплю чергову порцію попкорну і зроблю ставку: МВФ-Зе
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Больше всего насешило « количество вернувшихся с зароботков», тут скоро последние поуезжают ( и правильно сделают). Это я говорю как человек предпенсионного возраста, а уж на месте молодых я бы уже давно была подальше.
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Херьня полная. Тоже, ***, возомнил себя классиком украинской экономики - безграмотный треп зажиревшего еврея. Про ВТОР - скажи спасибо придурку Ющенко - который втянул страну в эту организацию безграмотно имея штат тупоголовых советников и экономистов вместе с Пиньзеником и Данилишиным - если страна не имеет конкурентных преимуществ тогда в ВТО делать ей нехрен - ее просто разорят. Это известно любому студенту по экономике. Что и получилось в остатке. Насчёт ставок и отрицательного сальдо торговли - за это отвечает и управляет этим НБУ, а не Зеленский. Понизят ставки - вырастет инфляция, будет девальвация и дальше обнищание - это тоже экономическая наука. Сейчас отрицательное сальдо по причине того же НБУ, который ревальвировать гривну - импорт стал дешевле, ставки по облигациям высокие - местный производитель умирает, потому что не конкурентен - вот и вся цепочка. Про Донбасс - Коломойский снова хочет нажиться на войне - ВВП Донбасс не увеличит! Потому, что он разрушен и разграблен, и люди оттуда свалили. Но Беня может набить при этом себе карман из бюджета - якобы отстраивая Донбасс. Вот и вся мораль - мораль хапуги. Продолжать можно бесконечно - не стоит слушать старого жадного еврея, у которого отобрали собственность.
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Перекрийте торгівлю з ерефією і небуде проблем з ВТО. Раха єдина країна, яка домінує на Українському ринку. Навіть Китай сюди потрапляє через кацапстан, я маю на увазі китайські товари з кацапськими лейбами. Така блокада полегшить конкуренцію Українському ринку і зменшить прибутки мацквабада.
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Коломойский об экономике: Мы не просто достигли дна - мы его пробиваем. Нас может ожидать жесткое валютное регулирование и полное ограничение импорта"

Что нужно делать в такой ситуации?
Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский
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Ця пісня стара як світ. Це по його словах треба відмінити ВСЕ ,що йому заважає отримувати надприбутки. А це лоукости, (щоб знову літало одне мау), вернути рабів з заробітків,(і платити їм 2000грн/місяць), відмінити безвізовий,(щоб ці раби знову не повтікали на нормальні зарплати) от тоді у нього настане рай, як колись.....
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ВТО та Асоціація і не обіцяли ніяких грошей це, просто вихід на зовнішні ринки, якщо є з чим виходити. Пропозиція замурувати двері мало що дасть крім додаткових витрат.
Фінансово-економічна проблема України не в Асоціації, ВТО чи Донбасі. Хіба Україна процвітала коли не було ВТО і Асоціації? Хіба Україна не мала тих самих проблем до війни? Хіба не було Революції на граніті і двох Майданів? Можна подумати що ми мали успішну економіку за часів Кучми чи Януковича. Це, зараз нам ті часи здаються успішними бо, ми досягли чергового дна і дивимося на них знизу. А це дно, результат того що було раніше. Ну, був період коли валюта надходила в Україну бо, в світі був будівельний бум і всі скупали арматуру та металопрофіль. Але в результаті цього буму впала світова економіка і залізо втратило попит. От тоді ми і відчули дно. Бо, економіка України виявилася нездатною запропонувати щось, крім заліза, сонячникової олії, цукру, деревини та зерна. Тільки пов'язані з цим малють якийсь прибуток. Решта економіки не працює, навіть капці та труси ми завозимо з Туреччини чи Китаю; побутову техніку з Росії та Китаю. Що виробляється в Україні для внутрішнього споживання, я вже не кажу про експорт? Ну, повернуть Донбас, а що це дасть для внутрішньої економіки? Вуголь і ливарні, а що з ними робити далі? Вкладати гроші в виплавку слябів? Де тут висока додатня вартість? За експорт лісу треба забути взагалі і запускати програму висадки лісів бо, для внутрішнього попиту не залишиться.
Проблема в неофеодальній системі суспільних відносин, яку успадкували від совка. Коли барин вирішує що холопи можуть робити і який у нього в цьому інтерес. Продаж землі виіршить питання на одну каденцію, великим агрохолдингам потрібна оптимізація витрат і роботу отримають декілька сот механізаторів, а решта отримає геморой. На виснажені кукурузою, соняшником та рапсом поля потрібні будуть десятки тисяч тон мінеральних добрив і хімікатів, які Україна не в змозі забезпечити отже їх будуть ввозити з за кордону. Продукція агрохолдингів не для внутрішнього попиту, а для експорту і основна частина додаваної вартості піде за кордон але для цього ми за свої гроші маємо забезпечити їм дешеві послуги залізниці. Отже, і там не буде великого зиску, якщо не збиток. Така мега індустріалізація сільського господарства приведе тільки до поглиблення кризи. Це ми проходили за часів Совка з радгоспами. Вирощували мільйони тон, а жерти не було чого.
Доки економіка України не матиме тисячі ферм і промисловості, яка забезпечить їх сільгосптехнікою та переробними потужностями основи розвитку економіки не буде. Це, базис, який забеспечує існування населення і створює попит для решти виробництва. Доки в Україні не буде промислових потужностей, які споживають метал для тієї самої сільгосп техніки і потужностей для переробки с/х продуктів, Ахметову вигідніше буде продавати за кордон руду. Ми будемо вимушені згорнути імпорт до мінімуму бо, купляти його вже немає за що. Особливо з 2020 року, коли почнуться виплати репарацій за кредити. Отже потрібно буде розвивати легку промисловість аби мати хоч труси на голу задницю.
Але все це неможливо в неофеодальному суспільстві де править чиновник, який намагається максимально з усього отримати свій зиск. Доки не буде зламана бюрократична система ніякі проекти не запрацюють і Україна продовжить, як і до цього сповзати глибше в дупу.
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Так ты один из тех, кто довел экономику до дна.
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