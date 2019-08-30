 Коломойський про економіку: Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Нас може чекати жорстке валютне регулювання та повне обмеження імпорту

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Я не бачу, як підняти сьогодні зарплати в Україні - крім волюнтаристських шляхів. Просто тупо взяв, підняв і все, тому що потім все інше теж зупиниться через це. Як підняти доходи, не піднявши ВВП, ми не знаємо. А підняти ВВП можна, повернувши Донбас. Тоді виходить, що сам по собі Донбас дає ВВП, ще й синергія з ним дає ВВП. У Зеленського уряд має заточитися лише на одне: зниження цін і тарифів та перезапуск економіки, те, що робили на Заході під час останньої кризи 2008-2009 років. Що говорив тоді глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспейн? Що бувають такі часи, коли гроші треба розкидати з вертольота. Облікова ставка вниз, грошей, скільки хочеш, виробництво треба запустити, виробляти товари та працювати на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі", - розповів Коломойський.

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"Якщо сальдо зовнішньої торгівлі залишатиметься на негативному рівні, ми стоятимемо перед необхідністю значно скоротити імпорт. Яка нахрін СОТ, яка Асоціація? Ми не отримали від них взагалі нічого. Треба буде виходити, значить, із СОТ, якщо ніде взяти гроші. За два роки нам треба віддати 30 мільярдів за кредитами, плюс покрити негативне дворічне сальдо торгівлі - 20 мільярдів. Якщо вам завтра ніде взяти гроші і ви не розраховуєтесь - це дефолт", - додав олігарх.

"Для зовнішнього світу - ми всі, країна, це одиниця, матеріальна точка. І результат нашої діяльності - мінус 10 мільярдів на рік. Нас може чекати валютне регулювання, жорстке. Концентрація експорту в одній зовнішньоторговельної компанії. Навіть приватного експорту. Обмеження повне імпорту до критичного. До того ж реального критичного з назвою 5 або 10 позицій. Дефолт - це чесна заява про свою неплатоспроможність, перший етап очищення та одужання. Після цього відбувається реструктуризація. Ми за Арсенія Петровича (Яценюка. - Ред.) були фактично в дефолті. Він сказав, що ми віддати борги не можемо, і йому МВФ сказав: "Іди до Франкліна Темплтона, домовляйся, роби haircut". Так, дефолт, якщо у тебе немає чим віддавати, не треба лякатися цього. У нас мільйони наших громадян у дефолті, вони змушені їхати з країни, щоб заробити там десь, бо тут доходи не ростуть", - констатував Коломойський.

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"Я вважаю, що має бути для початку доктрина. Ситуація, в яку ми потрапили - важка, ми на дні. Ми не просто досягли дна - ми його пробиваємо. Складність для Зеленського - в ризиках політичної ситуації. Але план перемог прорахувати легко, тому що легко вибудувати лінійну модель виходу з кризи. Потрібно параметри поставити. Я хочу, щоб метою стала кількість українців, які повернулися із заробітків жити і працювати у свою країну. Поставити завдання треба прикордоннику Дейнеку, він щодня має давати зведення: стільки повернулося, стільки виїхало. Кожен день бери просто сальдо тих, хто виїхав і приїхав. Ось ти стежиш за цим і розумієш, правильно ти робиш чи ні, це об'єктивний показник. Донбас при цьому - ключ до успіху. Без Донбасу ми доходи різко не піднімемо, але навіть без Донбасу ми можемо значно знизити витрати", - резюмував він.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Економічна стратегія Зеленського - повернути Донбас, щоб підняти ВВП, і повернути українців на роботу в країну, знизивши ціни", читайте тут.