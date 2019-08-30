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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3041) податки (753) реформи (1640) Гончарук_Олексій (27)

 Ми плануємо навесні провести податкову реформу для запуску з 2021 року, - Гончарук

Кабінет Міністрів навесні планує провести "глибоку" податкову реформу, яка набуде чинності в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Наша податкова система спроєктована так, що сумлінний платник податків програє. Якщо ти чесно платиш податки, на цілому наборі ринків ти просто змушений оптимізувати. Це дуже неправильно. Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", - сказав він журналістам у Києві у п'ятницю.

Податкова реформа має набути чинності з 1 січня 2021 року, уточнив Гончарук.

"А цієї осені наше головне завдання - навести лад з адмініструванням податків. У нас для цього є пан Верланов, він дуже порядна людина. Я дуже на нього розраховую", - сказав прем'єр-міністр.

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Відповідаючи на запитання про потенційні зміни оподаткування для фізичних осіб-підприємців, він зазначив: "Я вважаю, що систему потрібно виправляти, але починати це робити не з "маленьких", це точно".

На думку Гончарука, основна проблема спрощеної системи в тому, що її використовують для "відмивання контрабанди".

"Мені наразі складно говорити про те, якою буде модель, яку ми запропонуємо. Але ми виходитимемо з того, що спрощенцями має бути вся країна. Тобто оподаткування має бути таким простим, щоб воно не було складним ні для кого", - вважає прем'єр-міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада в четвер, 29 серпня, затвердила новий склад Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145533
 
 
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Каждый раз после выборов начинают проводить реформу налоговой, а вся реформа заключается в смене названия. И ЗЕбилы опять туда же
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Эти будут грабить вдвойне, у них монополия. Спасибо зебилам.
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Мы прекрасненько живем ... за Ваш счет едим и пьем ...
на Мальдивах отдыхая, про народ не забываем ... все мы голову ломаем ... чтоб найти еще предлог ... на что выдумать налог ...
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А кожанки и револьверы когда планируете выдавать?
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David Fortman
А кожанки и револьверы когда планируете выдавать?
Вже...



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ну шо зебилы - уже все подорожало на таможне - на 4 -6 долларов - это не придел - ну нечего - зебилы в розице заплатят - а куда денуться - вот им радость та какая - кто не верить - вот -
Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, он отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких" это точно".
По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".Источник: https://censor.net.ua/n3145533
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самое обидное - шо не слова о большом бизнесе - его как видно и сейчас не тронут - как это надоело
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а то - все ФОПы и меткие ТОВки на едином налоге чисто контрабандисты! Особенно если учесть максимум оборота в 5 млн грн
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