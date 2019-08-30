 Зеленського просять ініціювати повторну експертизу для впізнання останків 13 загиблих під Іловайськом воїнів. СПИСОК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний лист Тинченка.

Він зазначає, що попри проведену ще в 2014 році експертизу ДНК, збігів щодо цих тіл із сім'ями зниклих безвісти не виявлено. При цьому він додає, що ця експертиза проводилася за недосконалими методиками, які не дозволяли виявити мутацію генів, насамперед - серед оплавлених вогнем залишків.

"Звертаємося до Вас із проханням віддати наказ начальнику Служби безпеки України, щоб слідчі, в розпорядженні яких перебувають справи неідентифікованих загиблих, винесли постанови про призначення додаткової судово-молекулярної генетичної експертизи зі встановленням генетичних ознак загиблих за системою 24 str локусів з використанням набору реагентів для ампліфікації globalfailer і Y-хромосоми", - йдеться в листі Тинченка.

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Він додає, що в разі, якщо генетичні зразки від тіл бійців виявляться непридатними, Генеральній прокуратурі необхідно винести постанову про дозвіл на проведення ексгумації тіл загиблих для повторного відбору зразків ДНК.

"Просимо Вас, щоб начальник Служби безпеки України взяв під свій особистий контроль справу ідентифікації загиблих у 2014-2015 рр. захисників України, імена яких поки не встановлено", - наголошує Тинченко у зверненні.

Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські військові та правоохоронці. За офіційними даними, тоді загинули 366 бійців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.