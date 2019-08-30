EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  4113  90
Матеріали за темою:
Все про:Коломойський (524) Порошенко (9609) Приватбанк (289)

 Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський

Ігор Коломойський зустрічався після виборів з експрезидентом Петром Порошенком.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Коломойський розповів, що після президентських виборів у нього була з Порошенком одна особиста зустріч: "Ми з ним ні про що не домовлялися, нічого не тойво. Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він себе почуває в ролі не президента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає. Звичайно, скажімо, в останні роки його правління, у нас були не сильно сонячні взаємини ... Але перший рік був таким, що запам'ятовується, тож більш-менш було нічого".

Також олігарх відкинув тезу про утиски на нього з боку Порошенка: "Так він же мене не ганяв. В цьому ж і питання. Не було ж гонінь. Не було проти мене висунуто жодних звинувачень, не було підозр. Так, були фактові кримінальні справи. Нічого особистого. Це ж була передвиборча агітація. Вже ж вибори закінчилися, після цього ви бачили, щоб він щось погане сказав? Після 21 квітня?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коломойський виступив на захист Гладковських: "Може, їх треба було нагороджувати, а не шельмувати"

"Порошенко - це частина історії України. Він наш п'ятий президент. Ми з ним прожили якесь трохи щасливе, а більшою мірою нещасливе життя. Він зробив мені трохи хорошого, але це трохи - дуже цінне. Порошенко втримав країну у найтяжчі часи. Можна і потрібно говорити як, з якими жертвами, з якими помилками, можна йти в суд. Усе це на його совісті. Я не суддя. Коли ми переможемо, наші нащадки будуть пишатися нами або проклинати - всіх разом, незалежно від того, як ми конфліктували. Історики колись напишуть, хто з нас у чому мав більше рації. Але я ніколи не забуду заслуги всіх, зокрема Порошенка і його досягнення, у той небезпечний час. Був ризик, і кожен себе проявив, і поки хтось тихо сховався і гудів, чекав, чим закінчиться, хтось сміливо говорив і діяв, і ми разом захищали нашу Батьківщину. Тоді дуже небагато людей дуже багато вирішили для України. Прийдіть тепер нові, спробуйте зробити краще, адже хтось зробив головне - що в Києві, Харкові, Дніпрі зараз не проходить лінія фронту" , - розповів він.

"Ми не обговорювали з Порошенком питання, пов'язані з проблемами його правління і тим, що відбувалося. Він, коли щось робив чи не робив, мав розуміти наслідки. Те, що стосується Портнова, я вважаю, там досить серйозні речі. Не знаю, може, хтось там сприймає це як жарт, але це тимчасово. Сьогодні тільки наявність Юрія Віталійовича на останньому рубежі оборони не дозволяє позовам Портнова вилитися в якісь конкретні безмежні рішення. Але скоро все зміниться", - зазначив Коломойський.

"Ви знаєте, що Порошенко підписав угоду про купівлю "плюсів"? Ну, не сам підписав особисто, а домовився про купівлю у Суркіса 25% "плюсів". А потім мав якось зі мною домовлятися про інші 25%, і в принципі, воно вже було на виході, вони з Суркісами руки потиснули, оформляли на інших людей, тому що він був президент. Тобто Порошенко не тільки "5-й канал" не продав, він ще "Плюси" намагався купити. Це був лютий, початок березня 16-го. А потім Гонтарева сказала типу: "А нахріна тобі це треба, ми заберемо банк і отримаєш все безкоштовно". Все, він кинувся у цьому напрямку, тут жадібність у Петра Олексійовича спрацювала. А я думаю, що якби Порошенко встиг укласти операцію з придбання частки в "плюсах", так і націоналізації "Приватбанку", напевно б, не було, і ніякі стейкхолдери не натиснули б на нього", - зазначив олігарх.

Також читайте: Для України перемога - це не провести наш парад на Красній площі, а не дати Путіну провести свій парад на Хрещатику, - Коломойський

Також Коломойський висловив сумніви в тому, що ініціатором і головним промоутером націоналізації "Приватбанку" виступав саме Порошенко.

"Я знаю, хто конкретно забирав "Приватбанк", хто були ці "герої", і які спонукання були. Я вважаю, що Гонтарева, може навіть не зовсім з матеріальних. Ті, хто за нею стояли - Пасенюки всякі, ICU, там був матеріальний інтерес. Ще там було кілька, поки їх не буду називати, радничків... була придумана горезвісна "червона кнопка", яка нібито є у менеджменту або у Коломойського в Женеві, типу на неї хтось натискає і фінансова система зупиняється! Гонтарева ці страшилки засилала західникам, МВФ, Світовому банку, в американське посольство. Вона (Гонтарева. - Ред.) приходила до нього, каже: "А заберімо "ПриватБанк"". А він каже: "Ти що, взагалі з глузду з'їхала?" А Гонтарева засилала інформацію американцям, і говорила, що Петя проти, щоб вони чинили на Петю тиск", - розповів Коломойський, додавши. - Загалом, вони тиснули на Петю, він пручався. Потім, коли Гонтарева сказала, що там ще "плюси" можна забрати ... А коли ще щось можна і собі відкусити - все, він вже не зміг встояти".

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Економічна стратегія Зеленського - повернути Донбас, щоб підняти ВВП, і повернути українців на роботу в країну, знизивши ціни", читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145529
 
 
 Топ коментарі
 
Парашенко это целый кусок дерьма в истории Украины.
 показати весь коментар
 
Зебобики)) ой, я просто рыдаю со смеху, кому опять поводили по губам?
 показати весь коментар
 
я даже не знаю,как цензурно назвать то,что зебилы сегодня жрут Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 6357
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта", - рассказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3145529
 показати весь коментар
 
 
Зебобики)) ой, я просто рыдаю со смеху, кому опять поводили по губам?
 показати весь коментар
 
 
стесняешься пока, да? Да ты привыкай... если ты не сепар или русня для тебя еще многое уготовано впереди. Вы сделали это вместе...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
озвучь временные рамки,баба-ванга.что там у вас по списку гривня обвалиться путен нападе...
Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1627
 показати весь коментар
 
 
Какие рамки зебобик... вчера собакина - любителя рюкзаков оставили у корыта. Вчера все рамки вышли.
 показати весь коментар
 
 
Аваков это хоть какойто балланс против коломойши его кабмина и рады
 показати весь коментар
 
Ахаха)))) собакин это баланс, омг как же это уныло... значит грабить украинскую армию это баланс? Молодец, показал кто ты есть.
 показати весь коментар
 
Я вот вдумался что ты накалякал... это ж просто аут. Анука расскажи каким образом он будет балансом, если рада его может снять в любой момент?
 показати весь коментар
 
а чому петін "незележний" суд з кумом прокурором не посадили авакова за рюкзаки?
бо петя головний "рюкзак"
у нього випробувальний термін хай проводить реформу поліції подивимось
 показати весь коментар
 
Так ты у суда спрашивай, порошенко судами не управлял в отличии от Зеклоуна и его кореша портнова.
 показати весь коментар
 
а пам'ятаеш цього хлопця якого з-за корупції прокурорів видали рашці
УКРАИНА ПО ЗАПРОСУ ФСБ ВЫДАЛА РОССИИ ИНГУША, КОТОРЫЙ ВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порохоскоту. Он же волал, шо Беня идёт мстить. Забыла, соя?
 показати весь коментар
 
 
Шо Петро вже відлистав Коломою бабло ? Чого це раптом так заспівав ...

Шо там методичка каже в порохоботів і зелів ? Дружба-жвачка ?
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли. Чтобы Педя хоть копейку отдал....шутите вы наверное.
 показати весь коментар
 
 
он не дал,а взял вместе с беней с привата.
 показати весь коментар
 
 
Помоему она у них и была.А приватбак - классический развод для лохов,т.е. нас
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Каже что зебилам славно проделали уринотерапию на лицо. Начиная от собакина и заканчивая вот этим.. и это только начало.
 показати весь коментар
 
 
И даже после этого мнение по поводу зебилов у нас не поменялось, малоросы они.
 показати весь коментар
 
 
Президент Один Спамс‏ @odinspam

Классичнский рейдерский захват: следующим этапом после получения контроля над активом нужно срочно изменить правовой статус актива (сменить адрес, продать, разделить земельный участок на несколько и присоединить к другим участкам). Усложнить процесс восстановления контроля.
 показати весь коментар
 
 
Бенина "няшность" это няшность улыбающейся акулы. Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1421
 показати весь коментар
 
 
Пэдроты даже не поняли как няшно Беня смешал ПоПА с гуано.
 показати весь коментар
 
Оттож. Днепропетровский деловой стиль общения т.с. Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський - Цензор.НЕТ 8082
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Парашенко это целый кусок дерьма в истории Украины.
 показати весь коментар
 
 
как и коломойский. Обе гниды на теле общества.
 показати весь коментар
 
 
Где же ольгинские???

Где же гонения на "порохоботов"???

Где же толпы ватных инфантильных имбецилов в камментах????

Дебилы, ***!
 показати весь коментар
 
 
в смысле? начальник Зе президент порохоботов? да ладно?)
 показати весь коментар
 
Впечатление от прочитанного: Это какой-то пи"дец. Бред сивой кобылы.
 показати весь коментар
 
 
Вот чем бредовее смотрится - тем больше похоже на правду. Мы не знаем какие терки идут в верхах. Беня т.с. приоткрыл занавес. Да и то на чуток. Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8666
 показати весь коментар
 
 
Вот это поворот.
Вот что суд боготворящий в Делавэре делает.
 показати весь коментар
 
 
и чем ближе к итогам процесса тем больше Беня будет похож на няшку)
 показати весь коментар
 
 
ну вот поладили....
Зе-команда! - снимайте охрану с аэропортов..., Петр Лексеевич остается и будет баллотироваться в президенты на следующих выборах... Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 8080
 показати весь коментар
 
 
Я долго програботал в Днепропетровской области. Эта обтекаемая фраза:
"Мы не обсуждали с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления и тем, что происходило. Он, когда что-то делал или не делал, должен был понимать последствия."
Там оччччень о многом и неприятном говорит.
А как Вам еще такой посыл:
"Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести."
Так что Порошенко рано булки расслаблять. Вопрос не стоит что он ответит и пострадает. Вопрос может только стоять на сколько.
 показати весь коментар
 
 
Не ну ти подивись, шо воно робиться)))
 показати весь коментар
 
Читайте между строк. Коломойский как очень хитрый и умный еврей заранее дистанцируется от уголовного преследования Пети, чтобы это не называли заказом или политическим преследованием.
 показати весь коментар
 
 
Беня, ты же прежде чем такое ляпать, проинструктируй своих комментаторов, а то они тут на говно исходят, так Петра ненавидят.
 показати весь коментар
 
 
Та зрозуміло.
Одна, внутрішня інформація: «мародьор, вальцман, соя !» - для вати, і зовнішня, для адекватних людей, які самі знають дійсний стан справ в Україні.
 показати весь коментар
 
Расстроились почитатели секты Зе?Шо скажет коломойша,то лиш потвердит клоун,свои кореша,а вы мародер он должен сидеть в тюрьме, как говорил один шептун санрэмовский-узбагойтесь,беня своих не кидает
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи, раз Петро і Бєня тепер братья навек, то ви повинні хвалити Бєню і підтримувати Зе. Замість слів "зєбіли" і "зєбеня" пропоную використовувати "зєбратушки" і "зєнебеня".
 показати весь коментар
 
 
Правильнее "пебены" - петя+беня=любовь. Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9698
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи не вийопуйтесь а то Пепо премії не дасть. Скаже любити Зєлю - будете любити. Скаже відсмоктати у Зєлі - відсмокчете.
 показати весь коментар
 
 
нда ,вот не могу не похвалить за это беню - так тебя,зебила ,одним интервью ,в дерьме извалять,шо ты даже вдохнуть не можешь - это пять,конечно Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9480
 показати весь коментар
 
бедный Коломойский, забрали банк оказывается у него, который уже дефолтный был и падал тупо в бездну... ай-йя-йяй. А че ж не сказал заодно, что банк бы и упал бы если б МВФ не потребовал от руководства страны спасти банк, национализировать его в обмен на новый транш?
ну хоть признал, что Порох отстоял страну в 14-15гг, а то большинство думает до сих пор, что он и войну сам начал против мокшан
 показати весь коментар
 
 
Колойша, ты нихера не понял, ты токсичен как и петя и твой звездешь надоел.
 показати весь коментар
 
 
Игокович
Колойша, ты нихера не понял, ты токсичен как и петя и твой звездешь надоел.
Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9251

 показати весь коментар
 
 
Удел изгоев хвалить себя, потому что они никому не нужны.

Пецеботам выборы не нужны как и демократия. Ваша цель - украинское ху.ло.
 показати весь коментар
 
грубя Коломойскому ты грубишь сразу и Зе и Богдану, подумай Те
 показати весь коментар
 
 
Петебот, не перекладывай своё холопство.
 показати весь коментар
 
Беня не понял?
Очень смешно...😀
Шо-шо, а понималка у бени потолще, чем у всей Зе-манды...
 показати весь коментар
 
Эвон как...
Зеленчуки, звоните Баканову, из Бени крамола прет...😁
 показати весь коментар
 
 
я даже не знаю,как цензурно назвать то,что зебилы сегодня жрут
 показати весь коментар
 
 
гуано они каждый деть едят)сегодня все намного хуже
 показати весь коментар
 
так може будете правити відкрито, Ігор Валєріч?
нашо та зелена шмаркля?
 показати весь коментар
 
 
вот как бывает...)))) серый кардинал-кукловод брехать не будет)))
 показати весь коментар
 
а как же он тогда кукловодить будет? Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9892почитай сказку про буратину
 показати весь коментар
 
 
а кнутом... и пряником... и Дуримар ))) ему в помощь ))))
 показати весь коментар
 
шота он путается в показаниях...то сначала плюсы забирали,а потом гонтарева отговорила,сказала лучше приват отобрать
а в последнем абзаце уже наоборот... Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 1380

...приходила к нему, говорит: "Давайте "ПриватБанк" заберем". А он говорит: "Ты что, вообще с ума сошла?" А Гонтарева засылала информацию американцам, и говорила, что Петя против, чтобы они оказывали на Петю давление", - рассказал Коломойский, добавив. - В общем, они давили на Петю, он сопротивлялся. Потом, когда Гонтарева сказала, что там еще "плюсы" можно забрать…Источник: https://censor.net.ua/n3145529
 показати весь коментар
 
 
Оце так. ну шо зебіли. відчуваєте цей смак гівна яким вас нагодував Беня?))
 показати весь коментар
 
 
у зебобов сейчас случится разрыв шаблона Порошенко - это часть истории Украины. Я никогда не забуду его заслуги. А по национализации "Приватбанка" на него давили, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4205
 показати весь коментар
 
 
Зебобіки,
поки Супрун не звільнили, біжіть до сімейних лікарів і просіть проносне, закріпне, блювотне і протиблювотне в одному пакеті. Може комусь пощастить отримати на халяву, як інвалідам розумової праці. О, ще свічки ректальні, щоби пердаки не боліли.
 показати весь коментар
 
 
О коля народу явился! Коля уураина теперь будет самой нищей не только в европе но и африке?

Где новые аны? Новые танки и новое пво
 показати весь коментар
 
Ворон ворону в глаз -не, а в гнездо нагадит!!!
🤗
 показати весь коментар
 
еще за януковича забыл! что то вдруг стало много и везде КОЛОМОЙСКОГО!? бутусов ещё та б...ь, при все не утонет!
 показати весь коментар
 
 
По сравнению с ПОПой, который хитрый и жадный, Беня очень умный и хитрый еврей, и без выгоды никогда и ничего не говорит. К тому же ничего никому не прощает. Примерно через пол года аукнется пэте этот разговор.
 показати весь коментар
 
У коломойши отсудствует верхний предел по разворовыванию украины. Запасной аеродром с ис. паспортом давно готов. Если бы не крал так много с его монополиями по перевозкам он бы его не делал
 показати весь коментар
 
ПОП - хитрый, беня - хитрый еврей, а мойша - просто еврей, зато комментатор. Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3737
 показати весь коментар
 
"Экономическая стратегия Зеленского - вернуть Донбасс, чтобы поднять ВВП, и вернуть украинцев на работу в страну, снизив цены." - зелохи, вы за низкие цены голосовали? А Пэтро зарплаты хотел подымать.
 показати весь коментар
 
 
Хозяин Неньки сказал, амнистия Петрухе выпала, сидеть не будет ни при каких обстоятельствах!
С чем нас и поздравляю!
Слава Украине! а фуле...
 показати весь коментар
 
Отжеж фігня яка, а з Г+Г зебобікам розказували, шо Порошенко днями котли організовував, а ночами склади взривав.

"Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко и его достижения в то опасное время. Был риск, и каждый себя проявил, и пока кто-то тихо спрятался и гудел, ждал, чем закончится, кто-то смело говорил и действовал, и мы вместе защищали нашу Родину. В то время очень немногие очень многое решили для Украины. Придите теперь новые, попробуйте сделать лучше, ведь кто-то сделал главное - что в Киеве, Харькове, Днепре сейчас не проходит линия фронта" Источник: https://censor.net.ua/n3145529
 показати весь коментар
 
МВФ не дасть бабла ЗЄ?Якщо ***** вивезе знову мільярди по рішенню свого окружного,то в Україні буде інфляція,тобто Зє здрисне.Тому ***** робить такі реверанси Порошенку.
 показати весь коментар
 
Пусть спросит у лживого, украина когда окачурится от дефолта. Месяц,полгода,год?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору