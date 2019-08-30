 Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Коломойський розповів, що після президентських виборів у нього була з Порошенком одна особиста зустріч: "Ми з ним ні про що не домовлялися, нічого не тойво. Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він себе почуває в ролі не президента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає. Звичайно, скажімо, в останні роки його правління, у нас були не сильно сонячні взаємини ... Але перший рік був таким, що запам'ятовується, тож більш-менш було нічого".

Також олігарх відкинув тезу про утиски на нього з боку Порошенка: "Так він же мене не ганяв. В цьому ж і питання. Не було ж гонінь. Не було проти мене висунуто жодних звинувачень, не було підозр. Так, були фактові кримінальні справи. Нічого особистого. Це ж була передвиборча агітація. Вже ж вибори закінчилися, після цього ви бачили, щоб він щось погане сказав? Після 21 квітня?"

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"Порошенко - це частина історії України. Він наш п'ятий президент. Ми з ним прожили якесь трохи щасливе, а більшою мірою нещасливе життя. Він зробив мені трохи хорошого, але це трохи - дуже цінне. Порошенко втримав країну у найтяжчі часи. Можна і потрібно говорити як, з якими жертвами, з якими помилками, можна йти в суд. Усе це на його совісті. Я не суддя. Коли ми переможемо, наші нащадки будуть пишатися нами або проклинати - всіх разом, незалежно від того, як ми конфліктували. Історики колись напишуть, хто з нас у чому мав більше рації. Але я ніколи не забуду заслуги всіх, зокрема Порошенка і його досягнення, у той небезпечний час. Був ризик, і кожен себе проявив, і поки хтось тихо сховався і гудів, чекав, чим закінчиться, хтось сміливо говорив і діяв, і ми разом захищали нашу Батьківщину. Тоді дуже небагато людей дуже багато вирішили для України. Прийдіть тепер нові, спробуйте зробити краще, адже хтось зробив головне - що в Києві, Харкові, Дніпрі зараз не проходить лінія фронту" , - розповів він.

"Ми не обговорювали з Порошенком питання, пов'язані з проблемами його правління і тим, що відбувалося. Він, коли щось робив чи не робив, мав розуміти наслідки. Те, що стосується Портнова, я вважаю, там досить серйозні речі. Не знаю, може, хтось там сприймає це як жарт, але це тимчасово. Сьогодні тільки наявність Юрія Віталійовича на останньому рубежі оборони не дозволяє позовам Портнова вилитися в якісь конкретні безмежні рішення. Але скоро все зміниться", - зазначив Коломойський.

"Ви знаєте, що Порошенко підписав угоду про купівлю "плюсів"? Ну, не сам підписав особисто, а домовився про купівлю у Суркіса 25% "плюсів". А потім мав якось зі мною домовлятися про інші 25%, і в принципі, воно вже було на виході, вони з Суркісами руки потиснули, оформляли на інших людей, тому що він був президент. Тобто Порошенко не тільки "5-й канал" не продав, він ще "Плюси" намагався купити. Це був лютий, початок березня 16-го. А потім Гонтарева сказала типу: "А нахріна тобі це треба, ми заберемо банк і отримаєш все безкоштовно". Все, він кинувся у цьому напрямку, тут жадібність у Петра Олексійовича спрацювала. А я думаю, що якби Порошенко встиг укласти операцію з придбання частки в "плюсах", так і націоналізації "Приватбанку", напевно б, не було, і ніякі стейкхолдери не натиснули б на нього", - зазначив олігарх.

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Також Коломойський висловив сумніви в тому, що ініціатором і головним промоутером націоналізації "Приватбанку" виступав саме Порошенко.

"Я знаю, хто конкретно забирав "Приватбанк", хто були ці "герої", і які спонукання були. Я вважаю, що Гонтарева, може навіть не зовсім з матеріальних. Ті, хто за нею стояли - Пасенюки всякі, ICU, там був матеріальний інтерес. Ще там було кілька, поки їх не буду називати, радничків... була придумана горезвісна "червона кнопка", яка нібито є у менеджменту або у Коломойського в Женеві, типу на неї хтось натискає і фінансова система зупиняється! Гонтарева ці страшилки засилала західникам, МВФ, Світовому банку, в американське посольство. Вона (Гонтарева. - Ред.) приходила до нього, каже: "А заберімо "ПриватБанк"". А він каже: "Ти що, взагалі з глузду з'їхала?" А Гонтарева засилала інформацію американцям, і говорила, що Петя проти, щоб вони чинили на Петю тиск", - розповів Коломойський, додавши. - Загалом, вони тиснули на Петю, він пручався. Потім, коли Гонтарева сказала, що там ще "плюси" можна забрати ... А коли ще щось можна і собі відкусити - все, він вже не зміг встояти".

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Економічна стратегія Зеленського - повернути Донбас, щоб підняти ВВП, і повернути українців на роботу в країну, знизивши ціни", читайте тут.