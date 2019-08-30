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 Відновлено 304 будинки, пошкоджені обстрілами терористів на Донеччині, - ДСНС. ІНФОГРАФІКА

На прифронтових територіях Донецької області співробітники ДСНС відновили 304 будинки, пошкоджені обстрілами російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Донецької області.

"Численні обстріли завдали чималої шкоди мешканцям прифронтових населених пунктів. Сотні родин залишилися без даху над головою. Рятувальники ДСНС проводять відновлювальні роботи, аби люди якомога швидше повернулися до звичного життя. Зокрема, за тиждень відновлено 4 будинки. Від початку проведення робіт відновлено 304 будинки", - йдеться в повідомленні.

Також за даними Головного управління ДСНС у Донецькій області, щодня проводяться роботи з очищення території Донецької області від вибухонебезпечних предметів. Тільки за минулий тиждень було вилучено і знищено 202 одиниці боєприпасів, а також обстежено 1777,96 га територій.

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Відновлено 304 будинки, пошкоджені обстрілами терористів на Донеччині, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145528
 
 
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