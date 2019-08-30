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 Політика України
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Все про:Міністерство з питань окупованих територій (361) Гаврилюк Оксана (5) Міністерство у справах вереранів (46)

 "Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів

Новопризначений міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда (Гаврилюк) заявляє, що не зовсім розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я маю розуміння ветеранських проблем та потреб, готова до дій. Але об’єднання функцій МінВету та МінТОТу для мене є неочікуваним. Я не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями з інколи протилежними потребами", - зазначено в повідомленні.

Також вона підкреслила, що для держави обидва напрямки є пріоритетними.

"У мене немає готової відповіді - як ми це зробимо. Але одне знаю точно, я - кандидат від ветеранського руху і вирішувати ми все маємо разом. Мені потрібен час на розуміння і допомога однодумців", - додала Коляда.

Серед іншого, вона зазначила, що провела розмову з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та висловила занепокоєння.

"Він готовий зустрітися з представниками ветеранської спільноти, обговорити цю та інші проблеми", - додала міністр.

Нагадаємо, вчора, 29 серпня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, а нардепи підтримали їх. Таким чином, Оксана Коляда обійняла пост міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

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Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями, - Коляда про обєднання МінТОТ і Мінветеранів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145525
 
 
 Топ коментарі
 
поясняю, зебобики намекают, что ветераны скоро станут беженцами
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"Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 2411 Pro Gamer
Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.


Яке йшло - таке й здибало "Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 5105
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Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.
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Pro Gamer
Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.


Яке йшло - таке й здибало "Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 5105
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ЗеБєня‏ @ze_benya

Ну шо "чувак" @ZelenskyyUa пора на Ростов!
Сьогодні вночі зелєпузікі разом з бандою Тимошенчіхи скасували Постанови Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» від 24.08.1991, «Про Прапор України» та «Про військові формування на Україні» від 24.08.1991. #ЗРАДА!

"Не совсем понимаю, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями", - Коляда об объединении МинВОТ и Минветеранов - Цензор.НЕТ 4684
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Фсё прапала, да?"Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів - Цензор.НЕТ 454
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как же так? хде свиносоевая справедливость? как же теперь свиношныри на госс зарплате кормиться будут? мест возле кормушки стало ровно в два раза меньше..
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К чему этот идиотский коммент про в два паза меньше мест у кормушки для "соевых"? У кормушки со вчерашнего дня соевых нет.
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"Он готов встретиться с представителями ветеранской общественности, обсудить эту и другие проблемы", - добавила министр.

А ты что будешь делать Курица, не понимающая.
министерва хренова. Сократите её нах.

А рожа.
Оранжевые привели в Алчевский исполком Романову
с такой же рожей
только вымогательством и занимается.

Источник: https://censor.net.ua/n3145525
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поясняю, зебобики намекают, что ветераны скоро станут беженцами
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ты умственно отсталый, или просто кацап под прокси?
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это ты походу умственно отсталый, тебе по губам который месяц водят "зеленым огурцом". А у тебя всё прекрасно.
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Тетя, сначала выясни у премьера и у тех, кто тебе предложил это место. Чего на ровном месте, и суток не прошло, вопить?
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Не совсем понимаю
=========
так в етом і смисл всєх Зє!лємуток - замутіть всьо, шоп там рибку ловіть
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vAnilla Love t‏ @5AllanLeVito

Весь цимес ситуации с «неизвестными» «принятыми» «законами» - мы даже не знаем, капитулировали ли мы или нет? Пошли ли мы на уступки агрессору, и, если да, то на какие?
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уже нєізвєсно на какой ми планєтє і в каком врємєні - йєслі даже члєни Зє!льоной банди не второпают шо до чого
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ее еще и на зарплату кинули, ведь зарплата будет одна, а ведомства два )) но она пока переваривает в голове , что ее кинули на два разнополярніх ведомства. Єто типично по Зеленски отвелкать от главного всякой херней, испытано на 73% населения Украины ))
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Мда. Черговий прихід більшовиків до влади в Україні , нічого доброго не сулить.
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Сюр , безумовно ще той - захисники України , разом з колаборантами і біженцями.
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Президент Один Спамс‏ @odinspam

Классичнский рейдерский захват: следующим этапом после получения контроля над активом нужно срочно изменить правовой статус актива (сменить адрес, продать, разделить земельный участок на несколько и присоединить к другим участкам). Усложнить процесс восстановления контроля.
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это из свиносоевой методички напечатанной на обертке от шыкалада петюнька- тютюнька?
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