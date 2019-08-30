 "Не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями", - Коляда про об'єднання МінТОТ і Мінветеранів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Я маю розуміння ветеранських проблем та потреб, готова до дій. Але об’єднання функцій МінВету та МінТОТу для мене є неочікуваним. Я не зовсім розумію, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями з інколи протилежними потребами", - зазначено в повідомленні.
Також вона підкреслила, що для держави обидва напрямки є пріоритетними.
"У мене немає готової відповіді - як ми це зробимо. Але одне знаю точно, я - кандидат від ветеранського руху і вирішувати ми все маємо разом. Мені потрібен час на розуміння і допомога однодумців", - додала Коляда.
Серед іншого, вона зазначила, що провела розмову з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та висловила занепокоєння.
"Він готовий зустрітися з представниками ветеранської спільноти, обговорити цю та інші проблеми", - додала міністр.
Нагадаємо, вчора, 29 серпня, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, а нардепи підтримали їх. Таким чином, Оксана Коляда обійняла пост міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
Министры походу сами в шоке от тех кто их назначил.
Яке йшло - таке й здибало
Ну шо "чувак" @ZelenskyyUa пора на Ростов!
Сьогодні вночі зелєпузікі разом з бандою Тимошенчіхи скасували Постанови Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» від 24.08.1991, «Про Прапор України» та «Про військові формування на Україні» від 24.08.1991. #ЗРАДА!
А ты что будешь делать Курица, не понимающая.
министерва хренова. Сократите её нах.
А рожа.
Оранжевые привели в Алчевский исполком Романову
с такой же рожей
только вымогательством и занимается.
Источник: https://censor.net.ua/n3145525
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так в етом і смисл всєх Зє!лємуток - замутіть всьо, шоп там рибку ловіть
Весь цимес ситуации с «неизвестными» «принятыми» «законами» - мы даже не знаем, капитулировали ли мы или нет? Пошли ли мы на уступки агрессору, и, если да, то на какие?
Классичнский рейдерский захват: следующим этапом после получения контроля над активом нужно срочно изменить правовой статус актива (сменить адрес, продать, разделить земельный участок на несколько и присоединить к другим участкам). Усложнить процесс восстановления контроля.