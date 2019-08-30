 Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха, - Бутусов

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Справа в тому, що Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". Цемаха викрали українські спецслужби зі Сніжного. З величезним ризиком для життя викрали, провезли через блокпости російських спецслужб, тому що він був визначений як важливий свідок розслідування, який раніше в інтерв'ю заявляв, що причетний до знищення літака. Цемах є однією з найголовніших цілей прокуратури Нідерландів. Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених. Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес щодо "Боїнга", який почнеться в Нідерландах в 2020-му році", - повідомив журналіст.
"Суду потрібні не тільки висновки експертів, а й свідки. І Цемах може заговорити, якщо буде вивезений у Нідерланди й отримає гарантії притулку. Його видача в Нідерланди має для слідчих принциповий характер, саме тому він такий важливий для Росії, щоб завдати удар по розслідуванню і перекласти відповідальність на Україну. Якщо Україна звільняє Цемаха - ми отримаємо претензії Нідерландів, що з нашої вини зірвано ключове розслідування, і Україна допомагає РФ уникнути відповідальності. Понад те - санкції ЄС були введені після того, як РФ збила "Боїнг". І в наших інтересах, щоб ці санкції були переговорною позицією під час обговорення нової редакції Мінський угод. Санкції ЄС - це потужний важіль, щоб змушувати Путіна, в принципі, про що-небудь з нами домовлятися надалі. Йдуть багаторівневі переговори. Не в наших інтересах зараз піднімати інформаційну хвилю. Ціна питання дуже висока", - резюмував Бутусов.
Раніше 9 серпня представниця угруповання "ДНР" в ТКГ Дар'я Морозова заявила, що українська сторона підтвердила включення в список на обмін полоненими Цемаха.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
________(подпись врача)
Проколовсь ти, цапе. Це кожен українець знає.
С одной стороны московиты яйца ему крутят, а с другой амеры пальцы ему в двери зажимают.
Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться.
Про це повідомили Укрінформу у пресцентрі СБУ.
"Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає", - сказали у пресцентрі СБУ.
Нагадаємо, вночі 30 серпня колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив про те, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною та РФ. Згодом новопризначений генеральний прокурор України та ексзаступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка репостнув допис працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною та РФ розпочався.
по вине Нидерландов построен незаконный мост в Крым
Мост строили в тч и голландские фирмы
у россйских рукожопов нет ни умения ни технологий
Поязычился, народ ждет и теперь любые ******* хотелки надо выполнять.
От шо за .........................
Пряма мова: "Подейкують, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців.
Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на юридичну справу MH17.
Наскільки нам відомо, Цемах - український громадянин, а не російський, тож прагнення Росії вивести його з-під варти в Україні дещо говорить. Ще більше ознак очевидної провини Росії у справі MH17". Ради рейтинга президент мог и согласиться...
переговоры только идут... торгуются рашеские и шантажируют.. юлят
а ребят привезли из тюрем...(но не на Украину) только для усиления пресса и снижения сопротивляемости наших переговорщиков - мол вот они...ваши...только руку протянуть и дома...но...НО...а это "но" все ставит с ног на голову и более ранние договоренности теряют смысл...ибо захотелось еще...и еще!.... и так всегда с рашей...
никогда! НИКОГДА с па-рашей нельзя быть уверенным, что все будет как договаривались !!!!!