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 Політика України
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 Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха, - Бутусов

Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну.

Про це на сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Справа в тому, що Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17". Цемаха викрали українські спецслужби зі Сніжного. З величезним ризиком для життя викрали, провезли через блокпости російських спецслужб, тому що він був визначений як важливий свідок розслідування, який раніше в інтерв'ю заявляв, що причетний до знищення літака. Цемах є однією з найголовніших цілей прокуратури Нідерландів. Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених. Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес щодо "Боїнга", який почнеться в Нідерландах в 2020-му році", - повідомив журналіст.

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"Суду потрібні не тільки висновки експертів, а й свідки. І Цемах може заговорити, якщо буде вивезений у Нідерланди й отримає гарантії притулку. Його видача в Нідерланди має для слідчих принциповий характер, саме тому він такий важливий для Росії, щоб завдати удар по розслідуванню і перекласти відповідальність на Україну. Якщо Україна звільняє Цемаха - ми отримаємо претензії Нідерландів, що з нашої вини зірвано ключове розслідування, і Україна допомагає РФ уникнути відповідальності. Понад те - санкції ЄС були введені після того, як РФ збила "Боїнг". І в наших інтересах, щоб ці санкції були переговорною позицією під час обговорення нової редакції Мінський угод. Санкції ЄС - це потужний важіль, щоб змушувати Путіна, в принципі, про що-небудь з нами домовлятися надалі. Йдуть багаторівневі переговори. Не в наших інтересах зараз піднімати інформаційну хвилю. Ціна питання дуже висока", - резюмував Бутусов.

Раніше 9 серпня представниця угруповання "ДНР" в ТКГ Дар'я Морозова заявила, що українська сторона підтвердила включення в список на обмін полоненими Цемаха.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145524
 
 
 Топ коментарі
 
Кемску волость? Забирайте! Государство не обеднеет... правда зебилы? Хрен на тот МН17
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вова думав шо він з пуйлом домовиться...наївний...зрештою як і 73% що його вибрали
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Где ПОСАДКА СВИНАРЧУКА. Этварь продожает втюхивать лукашенковские мазы под видом богданов-имитаций на пару с полтораком. Откаты все еще идут в минобороны теперь подут новому хмырю коломойши. КРАСТЬ при зе в поставки в армию будут скорее всего еще больше
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Може замість Цемаха цапи на мертветчука погодяться? В мішку? Зав'язати і катити ногами до Лугандону.
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почему это животное еще малазийскую баланду не жрет???
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Но теперь хоть прояснилось почему русские, котрьіе всегда бросают своих, согласились на обмен.
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Могу сделать вывод: зебил
________(подпись врача)
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Цемаха ни какого отношения к "буку" не имеет, он руководил ПВО сепаров, в котором на вооружении были зсу 23-2 и ручные ПЗРК
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Дурило! Призвище "Цемах" відмінюється за відмінками!
Проколовсь ти, цапе. Це кожен українець знає.
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Вова,та не корчи з себе якесь цабе ,не ріж нам хвіст шматочками,все одно ж зробиш так як Х..о скаже.І ми про це знаємо
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нам не покажут списки віданіх мокше, будут кичится только забранными у них....
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Еще путин требует чтобы оставили министром мвд Авакова, пять килограмм сала и самолет до тайги.
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Та не, велисапед, до канадской границы ,и баночку ботокса, усё
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А где Цемах был предыдущие год-два? Почему его не перевели в Нидерланды? А сейчас вдруг вспомнили о нем
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потрапила Ненька, як кур у щі ... с этим новоросом КривоРожским!

С одной стороны московиты яйца ему крутят, а с другой амеры пальцы ему в двери зажимают.
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Ну он же опять будет рассказывать про "парня из Снежного".
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Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1245
Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться.
Про це повідомили Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"Офіційно обмін полоненими між Україною і Росією в пʼятницю не відбудеться. Кінцевої дати поки що немає", - сказали у пресцентрі СБУ.
Нагадаємо, вночі 30 серпня колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив про те, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною та РФ. Згодом новопризначений генеральний прокурор України та ексзаступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка репостнув допис працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною та РФ розпочався.
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а что Нидерланды готовы заканчивать дело или может Европа готова спрятать концы в воду в деле Боинга ?скорее второе и уж лучшенаверное спасти своих людей из кремлевской банды
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Цемаха наверное уже восемь раз от страха обосрался, узнав что кацапы требуют его обменять. Его же сразу там шлепнут
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Я відчував що цей обмін відбувається саме через Цемаха. З такими козирями на руках треба грати з позиції сили. Зелений його віддасть, і тим самим допоможе ***** уникнути відповідальності.
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Обмен пленными - это мышиная возня. Главное - суд в Нидерландах по Боингу. Сдадим Цемаха - насрем на работу своих спецслужб и ляжем под тварь путина.
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Тут это... самолётик мертветчука полетел на росию кого-то перевозить. Уже приземлился во "внуково"
Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6201
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Пєця весь в сльозах і соплях скаржитись пуйлу на Вовіка полетів?
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Нуну, Україну твій зеля здає повним ходом, щоб вам чергову кістку кинути, а тебе все Порох болить, що за цей обмін полоненими вратить Україна,суверенітет, стане губернією малороською, про західний курс я вже й мовчу
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Обмен пленными состоится скорее в течение месяца к 30 сентябрюно и это под вопросом а пока власти Украины выполнили условия в одностороннем порядке освободив 35 человека а самолет одного из украинских политиков доставил сегодня утром в Россию ...
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Вот и цена вопроса прояснилась. Гэбэшный окурок разведёт Зюзю, как котёнка. Все остальные из окружения Зе просто наделают в штанишки перед ху#лом.
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Подлый Богдан помог посадить Тимошенко и выиграть России суд против Украины
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мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование

по вине Нидерландов построен незаконный мост в Крым
Мост строили в тч и голландские фирмы
у россйских рукожопов нет ни умения ни технологий


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Красиво цапы поставили зюзю в позу.
Поязычился, народ ждет и теперь любые ******* хотелки надо выполнять.
От шо за .........................
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в этом мире ничего не утаишь... пишет УП... "Засновник британського розслідувального видання "Bellingcat" Еліот Гіґґінс припускає, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українців-політв'язнів.
Пряма мова: "Подейкують, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців.
Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на юридичну справу MH17.
Наскільки нам відомо, Цемах - український громадянин, а не російський, тож прагнення Росії вивести його з-під варти в Україні дещо говорить. Ще більше ознак очевидної провини Росії у справі MH17". Ради рейтинга президент мог и согласиться...
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ооо! уже пошла волна...что окончательных итогов переговоров про обмен еще нет!!! НЕТ !!!
переговоры только идут... торгуются рашеские и шантажируют.. юлят
а ребят привезли из тюрем...(но не на Украину) только для усиления пресса и снижения сопротивляемости наших переговорщиков - мол вот они...ваши...только руку протянуть и дома...но...НО...а это "но" все ставит с ног на голову и более ранние договоренности теряют смысл...ибо захотелось еще...и еще!.... и так всегда с рашей...
никогда! НИКОГДА с па-рашей нельзя быть уверенным, что все будет как договаривались !!!!!
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Якщо Зе віддасть Цемаха Нідерланди нам цього не пробачать. І ми залишимось самі 1 на 1 проти **********. Санкції відповідно також знімуть.
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Тепер 100% треба щоб Нідерланди тайно спи%%ли цього дибіла і таємно вивезли з України бо курва зильють його Пуйлу як пить дать !!!!!
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Ну, що і слідувало очікувати. І я не здивуюся, якщо зебіл його віддасть
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Один Цемах стоит всех пленных, увы, это так. Но его нельзя отдавать.
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МНЕ КАЖЕТСЯ ПУЙЛО КИНУЛО ЗЕЛЮ! ОНО ОТДАЛО 35 ТЕЛ А В ОБМЕН ПУЙЛО СКАЗАЛ ДАВАЙТЕ ЦЕМАХА ИНАЧЕ НЕ ОТДАДИМ ВАШИХ! В ИТОГЕ ПРОСТО ТАК ОТДАЛ 35 ТЕЛ И ТЕПЕРЬ ОН В ДЕРЬМЕ ИЛИ ОТДАВАТЬ ЦЕМАХА ИЛИ ПРИЗНАТЬ ЧТО ОН ЛОХАНУЛСЯ И НЕ ДОГОВОРИЛЯ И ОБОСРАЛСЯ!
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это типичный х#йловский прийом...так и есть
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если этот конченый алкаш приблизил обмен и сговорчивость х#йла, то пускай забирают его к чертовой матери..строить суд на нём как на самом ключевом свидетеле слишком много чести для него, я думаю у Запада помимо этого есть куча 100% доказательств, тут уже зависит от воли, хотят ли они наказать обмылка энкэвэдэшного? также остаётся надеется, что всё таки среди возвращаемых Украине людей нет агентов КГБ ...или очень малое количество...бо х#уйло это очень изощренное, я ничему не удивлюсь
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