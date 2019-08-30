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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вакцина (152) діти (1648) школа (688) Гриневич (332)

 Допускаючи в школу дітей без щеплень, чиновники і директори беруть на себе відповідальність за можливі спалахи захворювань, - Гриневич

Колишній міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що чиновники і директори школи, які приймають свідомо не прищеплену дитину до закладу освіти, беруть на себе відповідальність за можливі спалахи захворювань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Кожен чиновник і директор школи, коли приймає неприщеплену дитину і знає про це заздалегідь, має враховувати те, що він бере на себе відповідальність, що в разі спалаху захворювання це буде порушення, яке він особисто здійснив", - повідомила Гриневич.

Стосовно ситуацій, коли батьки відмовляються і від вакцинації, і від індивідуальної форми навчання дитини, Гриневич зазначила, що кожну ситуацію необхідно розглядати окремо, оскільки універсальних рецептів вирішення цієї проблеми немає.

Зокрема, вона наголосила, що нині вже немає вагомих причин, чому не робили щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакциновані діти зможуть відвідувати школи в Києві, - КМДА

"Коли була неякісна вакцина, або її взагалі не було, або вона була без дотримання холодного режиму доставки. Нині МОЗ заявляє про якісні зарубіжні вакцини з дотриманням усіх умов", - додала Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145523
 
 
 Топ коментарі
 
А допуская в маленькие классы по 35-40 детей, где по санитарным нормам нельзя, чтобы столько народу в помещении было, это Гринкевич не интересует, коль решили укрупнить классы до такого кол-ва учеников, а учителей уволить.
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санстация существовала для дачи взяток к тому же ее только подсократили к сожалению
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Она тупая? Что, директор школы имеет право не пустить ребёнка в школу без прививок? Так она же и ей подобные будут орать про нарушение права на образование и дискриминацию.
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надоело про политику и проблемы...
вот анекдот надыбал.... Допуская в школу детей без прививок, чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний, - Гриневич - Цензор.НЕТ 464



Дід Микола

@malitskiy_

·29 авг.

- єєвреї вирішили залишити на одній із ключових посад вірменина.
- діду, то ти про Ізраїль?
- ні, про Україну.
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да ладно вам....
Прикольно же...., про простой и мудрый украинский нарид так сказать... Допуская в школу детей без прививок, чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний, - Гриневич - Цензор.НЕТ 767
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А допуская в маленькие классы по 35-40 детей, где по санитарным нормам нельзя, чтобы столько народу в помещении было, это Гринкевич не интересует, коль решили укрупнить классы до такого кол-ва учеников, а учителей уволить.
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Хай Гриневич не переймається - за це будуть відповідати (якщо будуть) зебіли при владі... Допуская в школу детей без прививок, чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6976
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Нечего переживать, раньше это была индийская вакцина, а теперь индийская.
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Ни один врач в Украине не взял на себя письменной ответственности за последствия от некачественной вакцины или индивидуальное противопоказание на введение вакцины ребенку. И никто из врачей - вакцинистов не понес в суде наказание за побочные эффекты вакцинации и летальные исходы. В Украине по Конституции презумпция здоровости и пока нет пандемии или эпидемии никто не вправе принуждать к вакцинации.
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Вы против вакцинации вообще или против применения некачественных вакцин??? В Германии, примеру, почти 95% детей проходят вакцинацию, хотя там это добровольное дело.

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а у нас законы, вакцины и доктора такие же как в Германии?
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Кто вам мешал за 28 лет независимости довести медицину до уровня Германии?
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Она тупая? Что, директор школы имеет право не пустить ребёнка в школу без прививок? Так она же и ей подобные будут орать про нарушение права на образование и дискриминацию.
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Директор по закону вообще не имеет права знать информацию о том привит ребенок или нет, его это не ипет в принципе. Ответственность за развитие эпидемической ситуации несет санстанция, которую супрун разогнала.
Гриневич - тварь
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санстация существовала для дачи взяток к тому же ее только подсократили к сожалению
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почему у нас до сих пор ВР на месте? там большинство всегда - воры и коррупционеры, это намного страшней санстанции
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Та директор за все відповідає, своїми словами, щоб школа функціонувала, криша потекла, техробітниця запила, молода вчителька за добу заміж виходить і зривається з роботи, Петро з 5 класу на уроках матюкається, котел згорів у шкільній їдальні це все проблеми директора
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буває й навпаки все на заступниках,дивлячись як директро організував роботу.
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Ага, все в кінці-кінців звалили на рядового директора , а йому на кого , медсестру чи бібліотекаря чи інших батьків, ними прикриватися, по ситуації, які не хочуть щоб дітей інфікували примусово (прививали) і вони ставали розносчиками , тимчасово, хвороби ? Чи навпаки, хочуть щоб всі навкруги були з високими титрами ще до школи ? Чи не треба титри А, треба довідку, а захворієш чи ні нікого не хвилює ?
Ну а в цілому , пригадую, раніше школа не могла відмовити батькам учня в навчанні, і хабар не вимагали
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А гриневич не хочет спросить кто несет ответсвенность за то, что из класса 30 человек на протяжении месяца стабильно болеет 10-15 человек, и так по кругу осенью и весной? тварь йооб..я, дети гриппом и орви по два-три раза болеют весной и осенью и пох, по три-четыре недели дома, после ваших нововведений в законах, за детей она распереживалась... тварюка
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Есть школы, в которых в первом классе учится до 42 -45 человек))) хотя по закону положено не больше 30ти... И где ты была гриневич? Ты б своим делом занималась.
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Скажи спасіба Сіманєнкам - Вітренкам, які наводили у 90- жахи: «Бандєровци, про какіє дєтскіє садікі, школи ви гаварітє ?!!! Какіє дєті? Откуда? Советскій Союз погіб ! Жизнь закончілааааась !!!!!» Гдєтотак.
Ну, і попутно втихаря розпродували дитсадки і школи. Чим гірше, тим краще.
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