 Сенцов перебуває у спецблоці Бутирського ізолятора, - джерело російського "Интерфаксу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило "Интерфаксу" (Interrfax.ru) джерело, знайоме із ситуацією.
"Його ще вчора помістили в спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і він, як і раніше, перебуває там", - сказав співрозмовник агентства.
Щодо плутанини і суперечливих відомостей про місце перебування однієї з головних фігур обміну утримуваних осіб між Росією та Україною, зокрема інформації про те, що він перебуває в СІЗО "Лефортово", джерело пояснило: "По-перше, ця інформація суворо конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його виявити, оскільки його поміщено у спецблок Бутирської в'язниці, який практично не доступний для інших".
Під час першої телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, що відбулася з ініціативи української сторони 12 липня, лідери України та Росії обговорювали ситуацію в Донбасі та обмін полоненими, перспективи переговорів у "нормандському форматі".
У середині липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова обмінялася з уповноваженим з прав людини в Росії Тетяною Москальковою списками ув'язнених у Росії та Україні, домовилися про допомогу їм. У списку від українського омбудсмена значилося 150 осіб, у списку російського омбудсмена - 34.
Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за підготовку теракту. До останнього часу не йшлося про включення його до обміну ув'язненими між РФ та України, але 29 серпня стало відомо, що Сенцова доправили в Москву і помістили в СІЗО-2.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Мде... І втруге за останній тиждень констатую, тепер і повідомленням "офіційних осіб" довіряти неможна
Рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на батьківщину в рамках обміну ув'язненими, повертаються додому, не доїхавши до Києва.
Про це вони повідомили Крим.Реалії.
«Ми просто піддалися емоціям і рвонули на Київ. Нам сказали в офісі українського омбудсмена, і не тільки там, чекати офіційного дзвінка», - на умовах анонімності пояснив батько одного з моряків.
Крим. Реалії намагаються отримати офіційний коментар в українського омбудсмена щодо подробиць обміну.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
Уже говорят о том что благодаря поднявшейся шумихи обмен был сорван.
А хто ж підняв "шуміху", чи не зебіли при владі?
Генпрокурор Рябошапка репостнул сообщение об освобождении украинских заложников в России (исправлено)
Репост непроверенной инфы вброшенной дурой из ВР это не преступление, тем более на тот момент он еще не был генпрокурором.
Скажи
а обсераться он только начал!
Это вам было насрать на Украину когда вы ее променяли на Голобородька!
а обсераться он только начал!
Чого ж тільки почав? Просто продовжує це робити активніше...
Ну Зеленский просто по другому не смог договориться
кацахол
Виручив РФ. Був вирок трибуналу- повернути моряків без жодних умов.
30.08.2019 07:41
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Ферштейн?
Кацапські СМІ наших журналюг тролять, а ті ведуться...
Сподіваюсь, всі розуміють, що будь-хто з українського боку, хто констатує "Обмін не відбувся", вигрібе негативу по самі вуха???
Зе должег изгнать коломойшу с украины в места его подготовленного для вставания на лыжи схрона