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Все про:СІЗО (421) Сенцов (757)

 Сенцов перебуває у спецблоці Бутирського ізолятора, - джерело російського "Интерфаксу"

Український режисер Олег Сенцов все ще перебуває в Бутирському ізоляторі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило "Интерфаксу" (Interrfax.ru) джерело, знайоме із ситуацією.

"Його ще вчора помістили в спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і він, як і раніше, перебуває там", - сказав співрозмовник агентства.

Щодо плутанини і суперечливих відомостей про місце перебування однієї з головних фігур обміну утримуваних осіб між Росією та Україною, зокрема інформації про те, що він перебуває в СІЗО "Лефортово", джерело пояснило: "По-перше, ця інформація суворо конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його виявити, оскільки його поміщено у спецблок Бутирської в'язниці, який практично не доступний для інших".

Під час першої телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, що відбулася з ініціативи української сторони 12 липня, лідери України та Росії обговорювали ситуацію в Донбасі та обмін полоненими, перспективи переговорів у "нормандському форматі".

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У середині липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова обмінялася з уповноваженим з прав людини в Росії Тетяною Москальковою списками ув'язнених у Росії та Україні, домовилися про допомогу їм. У списку від українського омбудсмена значилося 150 осіб, у списку російського омбудсмена - 34.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за підготовку теракту. До останнього часу не йшлося про включення його до обміну ув'язненими між РФ та України, але 29 серпня стало відомо, що Сенцова доправили в Москву і помістили в СІЗО-2.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145521
 
 
 Топ коментарі
 
Это вам было насрать на Украину когда вы ее променяли на Голобородька!
а обсераться он только начал!
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Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
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зебилам насрать на все, лишь бы из бох из телевизора правил
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Хатуль Мадан‏ @UA_CIbercat_ 1 час назад

Мде... І втруге за останній тиждень констатую, тепер і повідомленням "офіційних осіб" довіряти неможна

Рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на батьківщину в рамках обміну ув'язненими, повертаються додому, не доїхавши до Києва.
Про це вони повідомили Крим.Реалії.
«Ми просто піддалися емоціям і рвонули на Київ. Нам сказали в офісі українського омбудсмена, і не тільки там, чекати офіційного дзвінка», - на умовах анонімності пояснив батько одного з моряків.
Крим. Реалії намагаються отримати офіційний коментар в українського омбудсмена щодо подробиць обміну.
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Омбудсмен из бывших и ей так хотелось остаться или уйти с поднятой головой. Сенцов находится в спецблоке Бутырского изолятора, - источник российского "Интерфакса" - Цензор.НЕТ 6239
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Зєєєлю кинули як лоха.
Літак відвіз сєпарів у раху і повернувся порожнім. Тільки от оголосити про це зєльонки не наважуються.
Скандал навагаються заглушити якимось іншим скандалом. Влаштували обшуки у НТКУ.
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Брехло, адвокат россиян заявил что его подзащитные находятся на своих местах.
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Вы лично за штурвалом были?или то так, абы ляпнуть?
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Шо за бред. В таких вопросах не кидают. Сильно много большой политики замешано. Если начали обмен, то закончат. Иначе не начинали бы. И в конце концов определитесь уже или ***** выгодно наших моряков обменять или нет.
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Поменяй свой ник на Андрій Пи дун , это тебе больше подходит . Ты уже на всех новостях запостил этот бред . Чему ты радуешься олень ? Тому что пацаны пока не окажутся дома ? Вы кацапня порохоботская совсем не палитесь ! Как раз в таких ситуациях вас легче всего вычислить
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***** развел зе?
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***** развел всех, когда с Фирташем Порошенко подсунул на 5 лет
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ок, перехожу на ваш язык, ПАрашенкофилы кроме говна из всех отверстий ничего изрыгнуть не могут.
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клоун зеленоватый шо ты там коменты чистишь??? иди помойся сначала сам!
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Уже говорят о том что благодаря поднявшейся шумихи обмен был сорван.
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да ты шо и как же эта шумиха повлияла на обмен? Порохоботы видать сорвали "великую" спецоперацию от Вовки.
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Репост непроверенной инфы вброшенной дурой из ВР это не преступление, тем более на тот момент он еще не был генпрокурором.
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00-Игорь Томенко
Репост непроверенной инфы вброшенной дурой из ВР это не преступление, тем более на тот момент он еще не был генпрокурором.
Скажи

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Вы представляете на что ВАЗелин подписался чтобы путин отпустил заложников?))) я не знаю куда он будет тикать и с кем когда народ узнает детали
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уже по россии проскакивают инфосообщения что ВАЗелин пообещал реинтеграцию донбасса на условиях пуйла))) + водичку в Крым обещал пустить, так шо эта осень будет веселой
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порохоботам насрать на украинцев - лишь бы Зе обосрался...длб блт.....
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Это вам было насрать на Украину когда вы ее променяли на Голобородька!
а обсераться он только начал!
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Eugeniusz 1
Это вам было насрать на Украину когда вы ее променяли на Голобородька!
а обсераться он только начал!


Чого ж тільки почав? Просто продовжує це робити активніше...
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Точно! Он был весь в говне, аж лоснился. А зебилы решили, что он в ослепительно белом...
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зебилам насрать на все, лишь бы из бох из телевизора правил
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вы долбо бы готовы просрать Украину лишь бы ваш ЗЕ не заплакал
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То есть мы отпустили всех осужденных сепаратистов и убийц, а наших украинских заложников, нет?
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Ну Зеленский просто по другому не смог договориться
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Eugeniusz 1
Ну Зеленский просто по другому не смог договориться
Сенцов находится в спецблоке Бутырского изолятора, - источник российского "Интерфакса" - Цензор.НЕТ 7449

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Да, украинские осуждённые скорее всего ещё в тюрьме.
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как минимум ********** реабилитировал убийц в суде. Им не обязательно ехать назад на росию они могут продолжать свою подрывную деятельность здесь.
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Схоже, куйло розводив зельца... і нічого не відбувається.
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Пут считает себя и своих чекистов лучшими в мире,он даже педофилом стал специализируясь по скрытой записи копромата у педофилов для их вербовки. Он считает что украине нельзя иметь своих спецслужб, потому и не отпустил сбушников среди моряков. И садмт их по 20 лет. Где зеркальные показательные посадки путинских чекистов на 40 лет за нахождение на территории украины для ее порабрщения чекистами
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Хлопці, дайте новину, трохи запізнюєтесь, на рф сайтах вже уточнили - обмін переноситься
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Ну так, вони також відслідковують обмін. Треба ж десь інформацію і з тої сторони черпати.
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Лучше подожду что скажут менее одиозные издания.
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Так зеботи ж писали що моряки вже в Україні.
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Но ты сейчас то рад, порохоботина - как ты с утра высрал:
кацахол
Виручив РФ. Був вирок трибуналу- повернути моряків без жодних умов.
30.08.2019 07:41
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Віктар, каку тєбє парад російскіх танков в Мінскє? Панравілся?
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Віктар, па маєй сталіце російскіє вайска парадов пока нє проводят. А вот па тваєй-да. Так што смешьон і жалок жітєль Бєларусі, пішущій на українських сайтах за міску щєй.
Ферштейн?
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Действительно, у меня другие приоритеты - лучше быть порядочным человеком под оккупацией, чем шестерить порохоботским 3.14даром на службе лицемера и мародера
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Порядочний чєловєк нє станєт тянуть в окупацію і сосєднюю страну. А тепєрь брись.
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Він вже на "окупацию согласен" сцикун картофельный". Язик не повертається сказати бульбаш
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Кацапські СМІ наших журналюг тролять, а ті ведуться. Знають же з якими падлами діло мають. Він же (*****) поки не пограється як кішка з мишою нічого робити не буде. ВонО ж *****!
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Дай Бог, щоб так воно і було. Просто новини дуже суперечливі йдуть.
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Злий Грицько
Кацапські СМІ наших журналюг тролять, а ті ведуться...


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КАроче, журналюги сами вони наделают, гоняясь за жареным, а потом незнают Шо брехать, мля...
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вальцманоиды - не мешайте новой власти работать, не разгоняйте зраду и не смакуйте фейки))
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Нікіта, тепер про вальцман згадувати некошерно, часи не ті, сам розумієш!
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пороховата воняет и в паРаше, наверное, их вонь чувствуется. даже на фоне родной парашинской вони
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Євген Магда‏ @rozumaha 14 минут назад

Сподіваюсь, всі розуміють, що будь-хто з українського боку, хто констатує "Обмін не відбувся", вигрібе негативу по самі вуха???
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Так всі чекають хлопців, просто інформація різна. В нас пишуть з самого ранку, що все вже відбулось, москалі пишуть, що сьогодні обміну не буде. Тому й реакція така, всі в очікувані.
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Коломойшу есть истраильский паспорт, он его сделал чтобы было куда бежать,поьому что есть за что бежать.

Зе должег изгнать коломойшу с украины в места его подготовленного для вставания на лыжи схрона
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ТП Ісламова в СІЗО СБУ? Якщо ні то нафуя нам таке СБУ?
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