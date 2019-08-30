 Затримано іноземця, який "замінував" вокзал у Києві, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
"До чергової частини Солом'янського управління поліції зателефонував чоловік і повідомив, що в кількох приміщеннях на території Центрального залізничного вокзалу закладено вибухові пристрої", - йдеться в повідомленні.
В результаті перевірки приміщення та прилеглої території жодних підозрілих предметів і речовин правоохоронці не виявили. Під час огляду "замінованого" об'єкта були евакуйовані близько тисячі осіб.
Під час відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили псевдомінера і доставили його в управління поліції. Чоловік свій вчинок чітко пояснити не зміг. В ході поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ - мобільний телефон, з якого він здійснив виклик.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правопорушник - уродженець іншої країни, 1990 року народження, який останнім часом жив на території столиці. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
Слідчим Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.
блин, рагульйо местного разлива, откуда вы беретесь?
ХАЧ-это КРЕСТ. Хач-это не кавказец,не чёрный и тем более не армянин или, куда ещё хуже, житель Азии. Хачами азербайджанцы называли раньше армян ,потому что вторые были христианами.Т.е носили хач(в переводе крест) Таким образом,хачом, в широком смысле этого слова, можно назвать все народы,исповедующие христианствобелорусы,русские,армяне,украинцы,почти всю европу и.т.д)
Может использоваться как пренебрежительное название народов Кавказа. [2]