 АРМА розірвало договір із фірмою, що керує "Межигір'ям", директор якої пов'язаний з ексрегіоналом Мураєвим

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", підставою стало порушення низки умов, передбачених договором.

Зокрема, новий керівник не застрахувався від можливих ризиків у разі невиконання умов договору - протягом десяти днів "Скомпані" мала укласти договір зі страховою компанією на певну суму, яка б компенсувала пов'язані з цим збитки.

В АРМА також незадоволені і тим, що "Скомпані" не відкрила окремий рахунок для здійснення розрахунків, пов'язаних з управлінням "Межигір'ям".

Крім того, компанія не подала відомостей про прийняття "Межигір'я" і не відзвітувала про виконані за місяць в резиденції роботи, як того вимагає договір.

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Фірма "Скомпані" була заснована в 2015 році. Керівником вказано Олексій Вороненко - колишній помічник народного депутата Євгена Мураєва. Громадська рада при АРМА висловлювала невдоволення вибором керуючого, який може бути пов'язаний з ексрегіоналами. Однак в АРМА заявили, що обраний ними управитель для "Межигір'я" став кращим варіантом з наявних.

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.