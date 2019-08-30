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 Політика України
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Все про:Межигір'я (90) АРМА (13)

 АРМА розірвало договір із фірмою, що керує "Межигір'ям", директор якої пов'язаний з ексрегіоналом Мураєвим

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів 7 серпня розірвало договір з ТОВ "Скомпані", яке навесні виграло конкурс на управління резиденцією "Межигір'я".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", підставою стало порушення низки умов, передбачених договором.

Зокрема, новий керівник не застрахувався від можливих ризиків у разі невиконання умов договору - протягом десяти днів "Скомпані" мала укласти договір зі страховою компанією на певну суму, яка б компенсувала пов'язані з цим збитки.

В АРМА також незадоволені і тим, що "Скомпані" не відкрила окремий рахунок для здійснення розрахунків, пов'язаних з управлінням "Межигір'ям".

Крім того, компанія не подала відомостей про прийняття "Межигір'я" і не відзвітувала про виконані за місяць в резиденції роботи, як того вимагає договір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про золотий батон з Межигір'я давно закрито, тому що не було ніякого батона, а якщо і був - точно не із золота, - прокурор Тедеєв

Фірма "Скомпані" була заснована в 2015 році. Керівником вказано Олексій Вороненко - колишній помічник народного депутата Євгена Мураєва. Громадська рада при АРМА висловлювала невдоволення вибором керуючого, який може бути пов'язаний з ексрегіоналами. Однак в АРМА заявили, що обраний ними управитель для "Межигір'я" став кращим варіантом з наявних.

АРМА розірвало договір із фірмою, що керує Межигірям, директор якої повязаний з ексрегіоналом Мураєвим 01

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145517
 
   
 Топ коментарі
 
разве сывочолый гетьман не разорвал януковской гидре пасть???
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перекрывают кормушки пятой колонны а при пети такого не було АРМА разорвало договор с управляющей "Межигорьем" фирмой, директор которой связан с экс-регионалом Мураевым - Цензор.НЕТ 5825
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Пеппофани, це вже репресії..?
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перекрывают кормушки пятой колонны а при пети такого не було
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разве сывочолый гетьман не разорвал януковской гидре пасть???
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Як би жопаблок не пролетів на виборах, то все б і залишилось як є.
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А никому не казалось, что он ее еще и подкармливал?
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Ну так і кажи, а я вже подумав шо ти голодний.)))
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Голодному мясо нужно,а батон так - к чаю с маслом.
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у Рябошапки спроси...
а вообще курьез... янукович... батоно... рябоШАПКА!
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Хоть рябая шапка,хоть кривой член лишь бы посадил потроха - министра януковичской экономики.
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а что разве мурлай малалай не попал в верховную раду?
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еще нет. но свинят ждет мыролюбное реформирование.
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именно мыролюбное, с особым цинизмом.
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Прошло 6 лет, Карл!!! АРМА розірвало договір із фірмою, що керує "Межигір'ям", директор якої пов'язаний з ексрегіоналом Мураєвим - Цензор.НЕТ 8099 Петя видать надеялся что Януковощ вернется и сохранил все его имущество и схемы.
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