 Через дії "Укрзалізниці" українська економіка сповільнить зростання, - Каленков

Про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметаллугпром" Олександр Каленков, передає 24.

"Якщо підвищувати в одному році витрати вантажовідправників на 30-35 відсотків (2018 рік – Ред.), а в цьому році орієнтуватися на 25-30 відсотків, то вони мають розуміти, що частина вантажів просто не поїде. Економіка сповільнить своє зростання, українська економіка. Хоча і так зростання невелике. Наші товари втратять конкурентоспроможність на зовнішніх ринках", – заявив Каленков.

При цьому падіння економіки відчує не тільки промисловість, але і всі українці. Зокрема, буде чинитися тиск і на курс національної валюти. Крім того, попри постійне підвищення вартості тарифів на вантажні перевезення УЗ не справляється зі своєчасною доставкою вантажів.

Це відчують усі. Часом не тільки промисловість. Це станеться за рахунок того, що ми возимо промислові вантажі переважно "Укрзалізницею", а споживачами цих промислових вантажів є виробники товарів народного споживання. Ми перевозимо вантажі, відправляємо їх на експорт. Це все безпосередньо впливає на валютну виручку", - заявив Каленков.

Як повідомлялося раніше, ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів, на думку експертів, порушує антимонопольне законодавство України.

"Укрметалургпром" вже звернувся в АМКУ із закликом розглянути ситуацію.

"Цього тижня Антимонопольний комітет зареєстрував заяву від асоціації, яку я представляю, – "Укрметалургпром". Я думаю, що й інші вантажовідправники, асоціації будуть теж подавати в Антимонопольний комітет, тому що тут явне порушення антимонопольного законодавства", – наголосив Каленков.