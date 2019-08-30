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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (794) Каленков Олександр (47)

 Через дії "Укрзалізниці" українська економіка сповільнить зростання, - Каленков

Пропозиція державного монополіста "Укрзалізниці" про введення нового порядку визначення вартості вагонів, яка підвищить витрати вітчизняних вантажовідправників на 3 мільярди гривень на рік, сповільнить і без того невисоке зростання економіки України.

Про це заявив глава об'єднання підприємств "Укрметаллугпром" Олександр Каленков, передає 24.

"Якщо підвищувати в одному році витрати вантажовідправників на 30-35 відсотків (2018 рік – Ред.), а в цьому році орієнтуватися на 25-30 відсотків, то вони мають розуміти, що частина вантажів просто не поїде. Економіка сповільнить своє зростання, українська економіка. Хоча і так зростання невелике. Наші товари втратять конкурентоспроможність на зовнішніх ринках", – заявив Каленков.

При цьому падіння економіки відчує не тільки промисловість, але і всі українці. Зокрема, буде чинитися тиск і на курс національної валюти. Крім того, попри постійне підвищення вартості тарифів на вантажні перевезення УЗ не справляється зі своєчасною доставкою вантажів.

Це відчують усі. Часом не тільки промисловість. Це станеться за рахунок того, що ми возимо промислові вантажі переважно "Укрзалізницею", а споживачами цих промислових вантажів є виробники товарів народного споживання. Ми перевозимо вантажі, відправляємо їх на експорт. Це все безпосередньо впливає на валютну виручку", - заявив Каленков.

Як повідомлялося раніше, ініціатива "Укрзалізниці" про новий порядок визначення вартості вагонів, на думку експертів, порушує антимонопольне законодавство України.

"Укрметалургпром" вже звернувся в АМКУ із закликом розглянути ситуацію.

"Цього тижня Антимонопольний комітет зареєстрував заяву від асоціації, яку я представляю, – "Укрметалургпром". Я думаю, що й інші вантажовідправники, асоціації будуть теж подавати в Антимонопольний комітет, тому що тут явне порушення антимонопольного законодавства", – наголосив Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145513
 
 
 Топ коментарі
 
какой-то конченный вор снова попутал сверхприбыль олигаршни с доходами Украины
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ну все) теперь все бесконечные просеры зекретина будут валить на "Укрзализницю"
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Ну да если раньше руководителю УЗ можно было закрыть рот типа какая тебе разница убыток гос предприятия 2 миллиарда или 10 все равно не твоё а нам хорошая прибыль. То теперь и чинуша из УЗ начинает очковать !
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ну все) теперь все бесконечные просеры зекретина будут валить на "Укрзализницю"
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ассоциации владельцев шпал и сборщиков металлолома плячут?
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Каленков годами рассказывает о проблемах с УЗД из-за тарифов и проседании роста экономики
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Граница с чекистаном должна быть закрыта наглухо,чтобы чекисти не шатались туда сюда как у себя дома. Вплоть до запрета показа курса обмена в обменниках
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какой-то конченный вор снова попутал сверхприбыль олигаршни с доходами Украины
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Ну да если раньше руководителю УЗ можно было закрыть рот типа какая тебе разница убыток гос предприятия 2 миллиарда или 10 все равно не твоё а нам хорошая прибыль. То теперь и чинуша из УЗ начинает очковать !
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Укрзализныцю нужно обратно нациналищировать. Монополия по перевозкам с огромными ценами
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молодая команда аматоров исландской сборной не вывезет в закрома хлеб с полей...сгубят рекордный урожай...главы обладминистраций и не думали, что этим нужно заниматься им
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потому уже загодя идет перевод стрелок на укрзализныцю...президент, дай команду
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они имеют отношение ко всем отраслям области...жныва настолько краткосезонные, что нужна мобилизация всех ресурсов...а некоторые из них думали так, как ты
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так в чём дело? вас утвердили (уже и обмыли наверное) в должности вот и рвите эту уз. пересажайте воров поставьте достойных. и делов то. зная вашу систему работы вы еще год будите на уз всё валить. они то и будут тормозить экономику! займитесь делами а не демагогией!
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в заведомо неуспешных отраслях не будет молодой смены....там нужно делать цифры и нести ответственность за них
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Оп! Вот и отмазка на следующие 5 лет готова! Во всём виновата "Укрзалізниця"!
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