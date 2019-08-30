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 Політика України, Суспільство
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Все про:Азовське море (1172) військовополонені (321) обмін (433) полон (630) політв'язні (1005) Полозов (293)

 Адвокат Полозов про звільнення українських військовополонених моряків: Чутки і припущення не коментуємо

Адвокати військовополонених українських моряків не коментуватимуть ситуацію навколо ймовірного обміну утримуваними особами між Україною і РФ, поки не будуть підтверджені всі факти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

"У зв'язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами кількох осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв'язнів офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів щодо цих обставин. Передовсім в інтересах своїх підзахисних.

Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України

Разом з тим Полозов зазначив, що офіційний коментар буде представлений на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" в Facebook тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені.

"Дякуємо за розуміння", - резюмував адвокат.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Радниця командувача ВМС Вікторія Христенко повідомила, що в аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому теоретично можуть бути українські політв'язні.

Адвокат Полозов про звільнення українських військовополонених моряків: Чутки і припущення не коментуємо 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145512
 
   
 Топ коментарі
 
The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"(с)
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Lyudmila Chichkaneva

Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...
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https://t.me/rucriminalinfo/2211

Источники говорят, что в ходе обсуждения по обмену пленными был подписан секретный предварительный протокол по Донбассу. Он предусматривает предание в течении года Донбасса особого статуса и последующую реинтеграцию. Насколько это все удастся реализовать, пока с точностью никто сказать не берется.

Надіюся це тільки "слухи" .....
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На наших ресурсах пишут следующее:
Заключенные россияне остаются в СИЗО, обмен переносится.
Обмен пленными могут перенести на 3 сентября
Российские граждане, которых в рамках большого обмена пленными готовят к передаче РФ, до сих пор остаются в СИЗО. Об этом заявил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передают российские СМИ.
По его словам, удерживаемые в Украине остаются в следственном изоляторе.
«Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», - заявил Рыбин.
Он также добавил, что обмен, предположительно, состоится во вторник - 3 сентября.
https://nn.by/?c=ar&i=236370&lang=ru"Освобождение Вышинского способствует движению к позитивной атмосфере в двусторонних российско-украинских отношениях. Это является важным, но недостаточным шагом для качественного изменения ситуации к лучшему" - заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Судя по-всему пошли нахрапом, и начали торговаться. Мало им, давайте ещё и ещё. Сейчас Кремль ставит вопрос так: обмен может состоятся, но часть людей, по которым была договорённость, Россия уже отдавать не хочет. Вчера хотела, а сегодня уже нет.
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Зебобика как всегда вмукнули в лайно маладца Путя .... не быбрали вице спикером Шуфрича получайте хотите показать конофильм про ВСтуса получайте написали и напечатали книгу Капиани про Стуса которую Мертвечук хочет запретить к распространению во всем мире и изъять тираж получайте...
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когда так же само мокали рошеновора, ты тоже срал тут гневным щоколадом? или таки методички допускают двойные стандарты ? и вообще показательно шо хрюкобот пишет "маладца Путя" , очень жестко палишь свою контору...
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Порохоботи, є бодай щось, на чому б ви не влаштовували срач? Є бодай щось, що б примусило вас закрити роти і просити всі сили Всесвіту (хто у які вірить), щоб цей обмін усе-таки відбувася, замість того, щоб без кінця сраи, срати, срати... Всі дуже добре розуміють з ким маємо справу, а тому визволення в'язнів - справа дуже важка й делікатна. Але це не означає, що потрібно залишити будь-які спроби. Порохоботи, заткніться бодай на цій темі, якщо у вас ще є бодай щось людське.
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ну как отсосал у Пути.... Зебобик.....не будет никакого обмена от слова вообще....
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Roman Burko@newsburko


Ребята говорят: утром наблюдали как с Борисполя, #Киев взлетели 4 борта (по силуэту #Ан26), летели на высоте 300 метров в напр. северо-восток. Первый борт был со звездами. На flyradar их не засек. Если это борты на #обмен, почему 4? Много. Что/кого отвезли передавать? Кто знает?

12

10:14 - 30 авг. 2019 г.

поспішили ,здається..і 150 чоловік -багато для обміну...
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У нас идёт новая информация.
СМИ: Самолет с Сенцовым и Сущенко приземлился на военном аэродроме в Украине.
«Они прибыли в Украину в 5 часов утра. Самолет пролетел через Эстонию и приземлился на одном из военных аэродромов. Где точно, я не скажу», - сказал источник.
По его словам, прилетели и все моряки. Прилетели в том числе Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Среди них должен быть и Эдем Бекиров. Насчет политзаключенного Евгения Панова пока данных у источника нет. «Я просто этого не знаю. Но Сенцов есть. Его меняли с Вышинским немного по другой процедуре», - пояснил он.
https://nn.by/?c=ar&i=236384&lang=ru
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Сенцов перебуває у спецблоці Бутирського ізолятора, - джерело російського "Интерфаксу"
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Євген Магда
2 ч. ·

Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
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якщо насправді є ще ДОДАТКОВА УМОВА обміну -Вода Для криму і Автономія для ОРДЛО -то цей ОБМІН дуже і дуже хіровий (

Цим шляхом пішла Грузія і ВТРАТИЛА ТЕРИТОРІЮ.ЗАхід Грузію послав НА..уй.
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Добре, я постійно чую від прихильників орошенка, що мінський договорняк писали не для того, щоб виконуати (хоча заздалегідь розраховувати на таке як мінімум наївно і недалекоглядно). Ну то, може, не будемо виконувати й додаткові умови - Вода Для криму і Автономія для ОРДЛО (до речі, ніштяки для ОРДЛО приписані у мінських договорняках). Обіцяти - не означає одружуватися, чи не так? Гібридна війна, гібридні і методи, чи не так? Чому війна має бути гібридною тільки з боку кацапстану? Давно пора вчитися у *****, чи ні? Отож давайте не будемо забігати наперед. Від срачу на кожній гілці Цензора вже точно нікому легше не стане.
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Молодец адвокат Полозов! Зачем разгонять инфу?. Результат должен быть по факту и точка!
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The Washington Post
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"(с)
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Lyudmila Chichkaneva

Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...
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Тобто, по-вашому, не варто навіть пробувати? А що, нехай вони там гниють у тюрмі у кацапстані, головне, що ми собі тут зручно на дивані строчимо коментарі. Бо за вашою логікою виходить саме так.
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Предстоящий обмен военнопленными Украины и России укрепляет рубль - Reuters
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.Жаль .. х.йло видно решило ещё пощикотать нервишки узникам и их родным , сволочь . Адвокат Полозов про звільнення українських військовополонених моряків: Чутки і припущення не коментуємо - Цензор.НЕТ 1034 .

Обмін утримуваними між Україною і Росією відкладається до наступного тижня - джерела https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
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https://t.me/rucriminalinfo/2211

Источники говорят, что в ходе обсуждения по обмену пленными был подписан секретный предварительный протокол по Донбассу. Он предусматривает предание в течении года Донбасса особого статуса и последующую реинтеграцию. Насколько это все удастся реализовать, пока с точностью никто сказать не берется.

Надіюся це тільки "слухи" .....
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Надеюсь, Вышинского отслеживают и, если что, могут вернуть его обратно
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Євген Магда‏ @rozumaha

А тепер прогноз: думаю, ми всі пам'ятаємо міжнародну активність Надії Савченко після її звільнення з російської в'язниці
Тепер готуємося до аналогічного турне Кирила Вишинського - медійно його розкрутили, інформаційна та фінансова підтримка присутня
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як завжди рознесуть брехню по селу, зі сторони генпрокурора обмін виконаний , документи підписані що він і сказав а от фактичний обмін це справа СБУ. ПОНАПИСЮЮТЬ ФІГНІ
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