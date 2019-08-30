 Адвокат Полозов про звільнення українських військовополонених моряків: Чутки і припущення не коментуємо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.
"У зв'язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами кількох осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв'язнів офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів щодо цих обставин. Передовсім в інтересах своїх підзахисних.
Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію", - написав він.
Разом з тим Полозов зазначив, що офіційний коментар буде представлений на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" в Facebook тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені.
"Дякуємо за розуміння", - резюмував адвокат.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Радниця командувача ВМС Вікторія Христенко повідомила, що в аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому теоретично можуть бути українські політв'язні.
Заключенные россияне остаются в СИЗО, обмен переносится.
Обмен пленными могут перенести на 3 сентября
Российские граждане, которых в рамках большого обмена пленными готовят к передаче РФ, до сих пор остаются в СИЗО. Об этом заявил адвокат заключенных Валентин Рыбин, передают российские СМИ.
По его словам, удерживаемые в Украине остаются в следственном изоляторе.
«Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», - заявил Рыбин.
Он также добавил, что обмен, предположительно, состоится во вторник - 3 сентября.
https://nn.by/?c=ar&i=236370&lang=ru"Освобождение Вышинского способствует движению к позитивной атмосфере в двусторонних российско-украинских отношениях. Это является важным, но недостаточным шагом для качественного изменения ситуации к лучшему" - заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Судя по-всему пошли нахрапом, и начали торговаться. Мало им, давайте ещё и ещё. Сейчас Кремль ставит вопрос так: обмен может состоятся, но часть людей, по которым была договорённость, Россия уже отдавать не хочет. Вчера хотела, а сегодня уже нет.
Roman Burko@newsburko
Ребята говорят: утром наблюдали как с Борисполя, #Киев взлетели 4 борта (по силуэту #Ан26), летели на высоте 300 метров в напр. северо-восток. Первый борт был со звездами. На flyradar их не засек. Если это борты на #обмен, почему 4? Много. Что/кого отвезли передавать? Кто знает?
12
10:14 - 30 авг. 2019 г.
поспішили ,здається..і 150 чоловік -багато для обміну...
СМИ: Самолет с Сенцовым и Сущенко приземлился на военном аэродроме в Украине.
«Они прибыли в Украину в 5 часов утра. Самолет пролетел через Эстонию и приземлился на одном из военных аэродромов. Где точно, я не скажу», - сказал источник.
По его словам, прилетели и все моряки. Прилетели в том числе Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Среди них должен быть и Эдем Бекиров. Насчет политзаключенного Евгения Панова пока данных у источника нет. «Я просто этого не знаю. Но Сенцов есть. Его меняли с Вышинским немного по другой процедуре», - пояснил он.
https://nn.by/?c=ar&i=236384&lang=ru
2 ч. ·
Сергій Сидоренко цікавився, чим поганий цей обмін. Спробую
- триває емоційне управління українським суспільством і, що виглядає для Росії більш важливим, керівництвом України
- якщо цей обмін відбувся, він не паритетний - я добре розумію, що паритетного обміну не може бути за визначенням, але: РОСІЯ змішала в одну купу політв'язнів та моряків, яких мала звільнити за рішенням Трибуналу з морського права
- цей обмін (якщо він відбувся), показує Заходу "людський оскал"Кремля та створює підстави для примусу до виконання Мінська
UPD: МОЖЕТЕ перечитати навіть в контексті того, що обміну станом на 11:20 нема і подумати, які цілі Кремля
Цим шляхом пішла Грузія і ВТРАТИЛА ТЕРИТОРІЮ.ЗАхід Грузію послав НА..уй.
"Попытка Владимира Зеленского перезагрузить украинскую внешнюю политику была катастрофой - и она помогает глобальному толчку Путина реабилитировать себя"
"Ukraine's new president needs to let his diplomats do their job"(с)
Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...
Обмін утримуваними між Україною і Росією відкладається до наступного тижня - джерела https://www.radiosvoboda.org/a/news-obmin-perenosytsya-nastupnyi-tyzhden/30137507.html
Источники говорят, что в ходе обсуждения по обмену пленными был подписан секретный предварительный протокол по Донбассу. Он предусматривает предание в течении года Донбасса особого статуса и последующую реинтеграцию. Насколько это все удастся реализовать, пока с точностью никто сказать не берется.
Надіюся це тільки "слухи" .....
А тепер прогноз: думаю, ми всі пам'ятаємо міжнародну активність Надії Савченко після її звільнення з російської в'язниці
Тепер готуємося до аналогічного турне Кирила Вишинського - медійно його розкрутили, інформаційна та фінансова підтримка присутня