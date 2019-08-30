 Адвокат Полозов про звільнення українських військовополонених моряків: Чутки і припущення не коментуємо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook.

"У зв'язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами кількох осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв'язнів офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів щодо цих обставин. Передовсім в інтересах своїх підзахисних.

Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію", - написав він.

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Разом з тим Полозов зазначив, що офіційний коментар буде представлений на сторінці "Захист військовополонених українських моряків" в Facebook тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені.

"Дякуємо за розуміння", - резюмував адвокат.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Радниця командувача ВМС Вікторія Христенко повідомила, що в аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому теоретично можуть бути українські політв'язні.





