 Лукашенко зустрівся з Болтоном: обговорювали ситуацію в Україні, - Макей

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коментуючи підсумки переговорів у Мінську з радником Президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"На переговорах з Джоном Болтоном, які відбулися сьогодні, Президент Білорусі Олександр Лукашенко виклав відому точку зору на ситуацію в Україні та наші пропозиції щодо того, як можна було б подолати цей конфлікт. Білоруська сторона вважає, що має бути, звичайно ж, щира зацікавленість залучених до цього сторін. Коли сперечаються, чи треба Сполученим Штатам долучатися до цього формату з урегулювання конфлікту, чи не треба, головне - вирішити конфлікт", - переконаний глава зовнішньополітичного відомства Білорусі. - Якщо участь США та інших країн дозволить прискорити цей процес, то хто тоді проти? Я думаю, що всі погодяться з цим".
Міністр зазначив, що Олександр Лукашенко під час переговорів приділив цьому питанню особливу увагу. Президент також наголосив, що Білорусь робила і робитиме все можливе для подолання цього конфлікту. "Була згадана і робота тристоронньої контактної групи ОБСЄ, згадували і проведення зустрічі в нормандському форматі кілька років тому", - продовжив Володимир Макей.
Він також резюмував, що американська сторона поїхала із чітким розумінням того, що Білорусь готова зробити все, що від неї залежить, щоб ситуація в сусідній державі вирішилася якнайшвидше.
Лукашенко снова обломал Москву.
Визит Болтона в Минск - сенсация тройная...
Румас (Премьер-министр Республики Беларусь) 23 августа подтвердил из Минска на пресс-конференции, что достигнуто соглашение о слиянии РФ и Беларуси по формуле «Две страны - одна экономика». 27 августа он должен был получить подпись Лукашенко. Эту новость дружно разнесли российские СМИ и в РФ всё замерло в ожидании праздника объединения Беларуси с РФ 27 августа.
Но Москве опять обломали празднование окончательного и бесповоротного поглощения Беларуси. Обычно таким обламыванием и уже больше 20 лет занимается сам Александр Лукашенко, но на этот раз компанию ему составил Джон Болтон, внезапно прилетевший в Минск 29 августа
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А пока...
Лукашенко сегодня обсудил с Путиным по телефону последние события.
Разговорчики в сети: "Не дадите газа, будем в США покупать. И базу НАТО в Орше разместим".
Макей (министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь) прокомментировал визит Болтона в Беларусь: «Мы не идем к Соединенным Штатам с протянутой рукой...Что касается двусторонних отношений (США-Беларусь), то они тоже были обсуждены достаточно предметно и конкретно, в том числе и, как было сказано нашим Президентом, были затронуты и неудобные вопросы, вопросы, которые вызывают определенную озабоченность у наших американских партнеров.»
Видать, и этим наш клоун райдер не детский выкатил.
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Витя?
Дима?
Коля?
При чем здесь штейн?
яка ситуація, який конфлікт?
кого з ким?
ні хєра не буде
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
Для полного понимания советую посмотреть мощное интервью Саши Сотника с Илларионовым.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/651456.html