EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  2349  17
Все про:Пентагон (240) допомога (858) США (5324)

 Пентагон перевірив допомогу Україні й наполягає на її продовженні, - Politico

Міністерство оборони США вже здійснило перевірку програми військової допомоги Україні, яку раніше ініціювала адміністрація президента Трампа, і дійшло висновку, що підтримку припиняти не можна.

Про це повідомило американському виданню Politico високопоставлене джерело в Пентагоні, передає Цензор.НЕТ.

"Пентагон завершив перевірку військової допомоги Україні, яку наказав провести Білий дім, і дійшов висновку, що допомога має тривати", - цитує видання чиновника оборонного відомства США.

Джерело також повідомило, що результати перевірки вже спрямовані в Білий дім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати ще не ухвалили рішення про скорочення військової допомоги Україні, - Тейлор

У четвер, 29 серпня, американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в межах якої Вашингтон має намір додатково виділити $250 млн.

За словами джерела видання, високопоставленого чиновника адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішене найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145507
 
   
 Топ коментарі
 
О как. Та шо ж такое делается то. Тут буквально вчера соевая братия на кизяки исходила, что Штаты военную поддержку уже заморозили. А тут вон оно как. Я даже не удивлюсь, если ее еще и увеличат в следующем году.
 показати весь коментар
 
зачем Цензор пиарит этот российский сливной бочек американское издание Politico?!..
вчера это говно сайт Politico, безапелляционно утверждал что военная помощь по приказу Трампа прекращена, а сегодня, что снова продолжена.. и то, и то ложь.. Помощь военная не прекращалась, а пересматривались её размеры..
Вчера все Рашкины интернетСМИ бились в падучем оргазме от этой новости, и нахваливали старика Трампа..
Вопрос по существу: почему Цензор участвует в российских информационно-психологических операциях против Украины?!
 показати весь коментар
 
Помощь Украине нужно только увеличивать иначе США будет слабеть. Сильнее Украина - крепче США, это метафизический закон.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Конечно. Ты ж видел как шайка Свинарчуков боится снятия неприкосновенности
 показати весь коментар
 
 
О как. Та шо ж такое делается то. Тут буквально вчера соевая братия на кизяки исходила, что Штаты военную поддержку уже заморозили. А тут вон оно как. Я даже не удивлюсь, если ее еще и увеличат в следующем году.
 показати весь коментар
 
 
А ты Пентагон от Трампа отличаешь вроде по-разному звучит? Пентагон и не приостанавливал помощь и не сомневался в ней - это Трампа хотелки.
 показати весь коментар
 
Пентагон проверил помощь Украине. Проверку инициировал Трамп. И украине помогает не Трамп, а Америка.
 показати весь коментар
 
 
Так никто не спорит, только к чему твой первый комент? Возмущения действиями Трампа и то что Пентагон всегда в принципе был на нашей стороне это как бы разные вещи.
 показати весь коментар
 
Я же выше написал, что буквально вчера соевая братия смертным криком кричала, что из за Зеленского Штаты заморозили военную помощь Украине.
 показати весь коментар
 
 
зачем Цензор пиарит этот российский сливной бочек американское издание Politico?!..
вчера это говно сайт Politico, безапелляционно утверждал что военная помощь по приказу Трампа прекращена, а сегодня, что снова продолжена.. и то, и то ложь.. Помощь военная не прекращалась, а пересматривались её размеры..
Вчера все Рашкины интернетСМИ бились в падучем оргазме от этой новости, и нахваливали старика Трампа..
Вопрос по существу: почему Цензор участвует в российских информационно-психологических операциях против Украины?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
 показати весь коментар
 
Да и говори себе свободно , никто не мешает. Или в Раду депутатом собрался и заранее "соломку стелишь" ?
 показати весь коментар
 
 
я говорю на украинском и русском активно учу английский а ты п.н.х со своими провокациями
 показати весь коментар
 
 
Государственный один Украинский! А говори хоть на катайском) Но если ты госслужащий, либо учи украинский либо вали на...
 показати весь коментар
 
 
Помощь Украине нужно только увеличивать иначе США будет слабеть. Сильнее Украина - крепче США, это метафизический закон.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору