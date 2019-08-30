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 Політика України
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Все про:Кабмін (3041) Дубілет (6) Дмитро Дубілет (3)

 Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці

Новопризначений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про мотиви свого рішення піти в уряд.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті. Мене запросили на посаду Міністра Кабінету міністрів, і я погодився. Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт у шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці. Ще недавно я будував великі плани з розвитку monobank і Smartass, а також запуску Koto в Британії ... Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога. Але раптом всі ці плани якось відступили на другий план", - заявив Дубілет.

"Вибачте за пафос, але я вірю, що в України з'явився історичний шанс на прорив, якого ми всі так зачекалися. І це дуже круте відчуття, усвідомлювати, що я можу стати частиною цього прориву. Я обіцяю, що в складі нової команди під керівництвом Олексія Гончарука зроблю все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок. А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю, що велика частина молодої команди, яка сьогодні очолила Кабмін, теж не крастиме. Такого в нашій країні ніколи не було", - резюмував він.

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Зазначимо, що з 2012 до 2016 року Дмитро Дубілет обіймав пост IT-директора в "ПриватБанку".

Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145502
 
   
 Топ коментарі
 
Собирался переехать в Лондон, а тут так поперло...
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Не красть это звучит.!А зачем ,папаша дубилет старший вывел с беней из приват банка 10 миллиардов долларов и это по самым скромным расчетам международной группы экспертов которые проводили аудит.Кто не знает папаша этого лопоухого,дубилет старший был 15 лет главным управляющим привата он же главный вор ,ваших и наших денег!
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Эх, хорошо бы......
Самопомич тоже бойко начинала...
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Я так понимаю прорываться мы будем в сторону таёжного союза...
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Собирался переехать в Лондон, а тут так поперло...
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Ребята, все адекватные украинцы с вами! Не подведите!
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Не подведут, не пережывай. Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 5654 Главное чтобы "адекватные украинцы" потом не "забыли" с кем они и за кого орали.
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5 років після приходу постмайданних дегенератів до Влади,таки загнали частину населення у безпробудний песимізм (
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Бухать прекрати, займись работой и все пройдет!
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Особенно молодой аваков красть не будет,мели емеля-твоя неделя.
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Бизнес при власти папередников - это плохо. Бизнес при власти скоморохов - это хорошо. Да, зебилы?
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а тебе то что ? ты какое имеешь отношение к бизнесу или к власти ? да порохосос ?
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Мне ничего. Мне только не понятна логика зебилов, которые утверждали, что надо разделять бизнес и власть, но при этом сами тянут во власть бизнесменов. Но тебе-то какое дело до логики и разума. Твоя логика - это тотальное(в смысле абсолютное) отсутствие этих понятий. Не твое это, даже хамить не сильно получается ввиду отсутствия вышеперечисленных вещей.
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дурилка, если я тебе нахамлю, то ты недонесёшь . Если к власти придут такие же свынарчуки с потрошенками, их тоже вынесут вперёд ногами . А твой скулёж мне напоминает недоумённое лицо специалиста после выша , который читает объявление о приёме на работу с требованием ОПЫТА работы. А где вчерашнему студенту взять опыт работы ?
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Не красть это звучит.!А зачем ,папаша дубилет старший вывел с беней из приват банка 10 миллиардов долларов и это по самым скромным расчетам международной группы экспертов которые проводили аудит.Кто не знает папаша этого лопоухого,дубилет старший был 15 лет главным управляющим привата он же главный вор ,ваших и наших денег!
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ай вей... Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 4877
так ти собі мариш що мотя був"нє ф куґсє" хто там кому рабіновіч...? Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 8246
воно (як і уся їхня мішпуха) щиро вважають що той бандитизм бєні і мафії "своЇлюді" і є бізнесом... Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 8246 Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 8246
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у тебя сколько и кто украл ? заяву писал ?
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Красть будут другие, а эти "члены кабмина" будут понты лохам гонять.
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мотя дуплєт ГОДІ ВЖЕ ТУПО та ХУЦПАТО ДУРКУВАТИ!!! Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 667
тобі випав щасливий білет і тому ти в "шоці"... Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 618 бо уся та дурня що ти понавигадував... в Англії-після-брекзіту наздогнала б повна катастрофа Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 2392
а так тупо перечекаєш 1-2 роки, грошенят накрадеш і воно буде видно шо далі та хто кому рабіновіч Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці - Цензор.НЕТ 5576
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КРЕАТИВНО !

Порохоботи проілюстрували методичку смайликами )))
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Уже было *цi руки нiчого не крали * , теперь *обещаю не красть *. Когда ж уже в Украине наступит * никто ничего не ворует * в настоящем времени
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Как только вы поймете,шо жиды это не украинцы а враги всего украинского,возможно шото поменяется.
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розносчиків юдофобії з ЛАхті я автоматично відправляю у спам )
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Я тоже хочу не красть в Кабинете Министров. Как это сделать. Просто не идти туды на работу. Не красть в УкрКабмине - это утопия. Команда Президента начинает привлекать, новых актеров, а кто тексты пишет. Тамбовский Волк. Но судя по всему это переделка старого, Гройсман и Куля в Сенин Лоб тоже говорили не красть. Возьмите и меня с собой, я тоже считаю, что это уникальный случай и возможность НЕ КРАСТЬ.
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"Единороги" - это компании, оцениваемые в 1 миллиард долларов и выше. Действительно, смелое решение, поменять единорога на туманные перспективы в Украине. Сломать старую коррупционную систему будет очень сложно и это займет много времени.
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Якщо будуть СИСТЕМНІ рішення ,то можливо..

наприклад
-знизити облікову ставку нацбанку вдвічі..
-впровадити РИНОК землі
-....
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This smart-ass wanted to launch his cat to London, but the Fate had decided otherwise..
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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А українською розмовляти чєлюсть мєшаєт?
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Я активный житель Украины, говорю на русском языке и заявляю - в государстве Украина должен быть только один государственный язык - украинский. Все остальные - для бытового общения. А русский - в раше, там ему и место. Кстати раша приняла закон о защите не только своих граждан за границей, но и русскоязычных.
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Как руськоязычный,отвечу тябе быдло тупорылое на панятнам язике-Х#Й ТЕБЕ В ЖОПУ!!!
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дешевле отправиться в республику Саха и слепить там единорога из подручного материала.
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Красть не кто не будет, будут тендера выигрывать.
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У людини є кіт!
Це вселяє оптимізм, бо у поганих людей котики не живуть)))).
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Такий тупий, що українську вивчити неможе, то що говорити про те як цей Бєнін слуга буде економіку будувати !
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Дубилет надеется, что большая часть кабмина тоже не будет красть, как и он. Но видимо предполагает, что меньшая часть кабмина таки красть будет? Оно и понятно, глядя на молодого, нового министра МВД. Теперь реформы полетят. Теперь не только ветеранов на протестах мусора будут ставить на колени, но и любого из нас. В свете особых полномочий нацгвардии по "охране" общественного порядка. Идёшь такой, к тебе подходят люди в масках и камуфляже, ставят на колени посреди улицы. Или вообще мордой в асфальт. И всё исключительно ради твоей безопасности!
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Усі амбітні хлопчики мають папіків з волохатими руками
Але гроші мають нахил закінчуватись
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