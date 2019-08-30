 Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті. Мене запросили на посаду Міністра Кабінету міністрів, і я погодився. Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кіт у шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці. Ще недавно я будував великі плани з розвитку monobank і Smartass, а також запуску Koto в Британії ... Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога. Але раптом всі ці плани якось відступили на другий план", - заявив Дубілет.

"Вибачте за пафос, але я вірю, що в України з'явився історичний шанс на прорив, якого ми всі так зачекалися. І це дуже круте відчуття, усвідомлювати, що я можу стати частиною цього прориву. Я обіцяю, що в складі нової команди під керівництвом Олексія Гончарука зроблю все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок. А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю, що велика частина молодої команди, яка сьогодні очолила Кабмін, теж не крастиме. Такого в нашій країні ніколи не було", - резюмував він.

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Зазначимо, що з 2012 до 2016 року Дмитро Дубілет обіймав пост IT-директора в "ПриватБанку".