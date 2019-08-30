Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Росіянин на автомобілі намагався прорватися в Україну, - Держприкордонслужба

У пункті пропуску Гоптівка (Харківська область) прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону, зроблену громадянином Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Під час проходження прикордонного контролю чоловік не зміг підтвердити мету запланованої поїздки в нашу країну та наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні. У зв’язку із невиконанням іноземним громадянином умов в’їзду в Україну, визначених діючим законодавством, правоохоронцями було прийнято рішення про відмову йому у в’їзді в Україну. Щойно чоловік це почув, завів автомобіль та, збільшуючи швидкість, спрямував його в напрямку виїзду з пункту пропуску", - йдеться в повідом ванні.

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Щоб не допустити прориву, прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки транспортних засобів. На місце події прибула група реагування. На виїзді з пункту пропуску автомобіль було зупинено, а правопорушника затримано.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби України, порушення режиму в пункті пропуску, чоловіку загрожує адміністративна відповідальність та заборона в’їзду в Україну. Його подальшу долю вирішить суд.