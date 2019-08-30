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Все про:Держприкордонслужба (2226) кордон (1326) затримання (3003)

 Росіянин на автомобілі намагався прорватися в Україну, - Держприкордонслужба

У пункті пропуску Гоптівка (Харківська область) прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону, вчиненій громадянином Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Росіянин на автомобілі намагався прорватися в Україну, - Держприкордонслужба

У пункті пропуску Гоптівка (Харківська область) прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону, зроблену громадянином Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Під час проходження прикордонного контролю чоловік не зміг підтвердити мету запланованої поїздки в нашу країну та наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні. У зв’язку із невиконанням іноземним громадянином умов в’їзду в Україну, визначених діючим законодавством, правоохоронцями було прийнято рішення про відмову йому у в’їзді в Україну. Щойно чоловік це почув, завів автомобіль та, збільшуючи швидкість, спрямував його в напрямку виїзду з пункту пропуску", - йдеться в повідом ванні.

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Щоб не допустити прориву, прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки транспортних засобів. На місце події прибула група реагування. На виїзді з пункту пропуску автомобіль було зупинено, а правопорушника затримано.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби України, порушення режиму в пункті пропуску, чоловіку загрожує адміністративна відповідальність та заборона в’їзду в Україну. Його подальшу долю вирішить суд.

Росіянин на автомобілі намагався прорватися в Україну, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145501
 
   
 Топ коментарі
 
Граница с чекистаном должна быть закрыта наглухо,чтобы чекисти не шатались туда сюда как у себя дома. Вплоть до запрета рублей фейковой федерации курсах обменниках.
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Какое строгое наказание за прорыв границы, аж запрет на вьезд в УКраину. Против Саакашвили спецназ выставляли и грозили тюрьмой. Ах, да, рузькие же выше статусом чем украинцы.
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"....Камикадзе-камикадзе вечность ради одного дня
Камикадзе-камикадзе, моё небо любит меня
Камикадзе-камикадзе дальше мне с тобою нельзя
Камикадзе-камикадзе ничего не бойся, ничего не бойся, ничего не бойся!....." Россиянин на автомобиле пытался прорваться в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1116
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Йому сказали; "Водкі нет. Іді дамой".
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Данное стационарное устройство не разворачивается, а поднимается. На фото видно.
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Граница с чекистаном должна быть закрыта наглухо,чтобы чекисти не шатались туда сюда как у себя дома. Вплоть до запрета рублей фейковой федерации курсах обменниках.
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Посадить как фонд для обмена!
Хоть на пару лет!
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треба було пристрелити того ***********, щоб іншим не хотілося
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До чего ж тупое поголовье лаптеногих слопатоедов... спутать надпись "***** шастать" с "нехай щастить"...так и по минам поройтись " не...безпечно"...
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Какое строгое наказание за прорыв границы, аж запрет на вьезд в УКраину. Против Саакашвили спецназ выставляли и грозили тюрьмой. Ах, да, рузькие же выше статусом чем украинцы.
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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Пашол НА*Х*У*Й!!! Я тебе скажу на рузком языге Росіянин на автомобілі намагався прорватися в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8167
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Как говорящий на русском языке официально тебе заявляю - нахер пошел, кацап немытый.
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