 Справу про золотий батон з Межигір'я давно закрито, тому що не було ніякого батона, а якщо і був - точно не із золота, - прокурор Тедеєв

Про це в інтерв'ю Гордону розповів прокурор Казбек Тедеєв, передає Цензор.НЕТ.

"Справу про золотий батон давно закрито, тому що не було ніякого золотого батона, а якщо і був - точно не з золота. Ми спеціальну експертизу проводили і з'ясували, що батон із чистого золота мав би важити щонайменше 16 кілограмів. Ви знаєте, що 70% часу прокуратури Київської області йшло на пошуки цього міфічного батона, а не на справжні кримінальні справи. Тому що в прокуратуру чи не щодня приходили депутатські запити від багатьох нардепів: "Де батон?" Ніби вони самі його дарували і переживали за долю подарунка. Багато слідчих і прокурорів були задіяні даремно! У 2015-му, коли я поновився на роботі в прокуратурі Київської області, тільки й чув від колег по відділу: "Блін, знову батон, що відповідати цим нардепам на їхні запити?" Я взявся за розслідування, з'ясував і довів: якщо батон і був, то точно не із золота", - заявив Тедеєв.

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