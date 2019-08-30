EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3651  110
Матеріали за темою:
Все про:Межигір'я (90) Янукович (6730) прокурор (356)

 Справу про золотий батон з Межигір'я давно закрито, тому що не було ніякого батона, а якщо і був - точно не із золота, - прокурор Тедеєв

Справу про золотий батон з резиденції утікача Віктора Януковича було закрито.

Про це в інтерв'ю Гордону розповів прокурор Казбек Тедеєв, передає Цензор.НЕТ.

"Справу про золотий батон давно закрито, тому що не було ніякого золотого батона, а якщо і був - точно не з золота. Ми спеціальну експертизу проводили і з'ясували, що батон із чистого золота мав би важити щонайменше 16 кілограмів. Ви знаєте, що 70% часу прокуратури Київської області йшло на пошуки цього міфічного батона, а не на справжні кримінальні справи. Тому що в прокуратуру чи не щодня приходили депутатські запити від багатьох нардепів: "Де батон?" Ніби вони самі його дарували і переживали за долю подарунка. Багато слідчих і прокурорів були задіяні даремно! У 2015-му, коли я поновився на роботі в прокуратурі Київської області, тільки й чув від колег по відділу: "Блін, знову батон, що відповідати цим нардепам на їхні запити?" Я взявся за розслідування, з'ясував і довів: якщо батон і був, то точно не із золота", - заявив Тедеєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство вважає, що Ющенко виводив "Межигір'я" з умислом, але довести, що в обмін на щось, поки не може, - представник ГПУ Радіонов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145500
 
 
 Топ коментарі
 
и бриллиантовых плокулолов не было и батона не было... правда югик.
 показати весь коментар
 
и где этот батон не из золота сейчас, часом не у этого прокурора)))))))
 показати весь коментар
 
Значит батончик уже у прокурора Тедеева...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
По мотивам фильма «Свадьба в СенТропе»))
 показати весь коментар
 
 
У жулянах сіли три військові літаки з гербами! У одному знаходиться батон, у іншому унітаз, а у третьому януковоч. Через це обмін полоненими перенесли на наступний тиждень.
 показати весь коментар
 
 
он уже давно на кухне у женщины третьего тысячелетия
 показати весь коментар
 
Золотой батон уже передали исконному владельцу
 показати весь коментар
 
 
Золотой батон был из глины,лично проверял-Тадеев
 показати весь коментар
 
Да спёрли его уже давно ))) Какое золото, не было никакого золота )))
 показати весь коментар
 
 
Тадеев ты себя слышишь? К примеру , если бы у тебя лично украли аато ,а потом следователь говорил, да и не было ни какой машины. Ну была типа моделька в серванте😁 Ты же прокурор и к государственному должен относиться ,как к своему😐
 показати весь коментар
 
 
А Шо на це скаже пЛокуЛатуЛа, чи вже нові замутили?

 показати весь коментар
 
Неужели Янукович оставил бы золотой батон? Лишь бы поорать..
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору