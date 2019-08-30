 Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Анджеєм Дудою, Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.
1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь.
Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп планував прибути до Польщі в неділю з дводенним візитом, присвяченим 80-й річниці початку Другої світової війни, проте скасував свій візит у зв'язку з ураганом Доріан, який насувається на штат Флорида. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
лучше нав расеюшке, чем проклятым еврогомам!....
а тебе не приходило в голову, не мерить по своему свинособачьему быдлонаселению, а представить, что украинцы свободные люди и могут заниматься разной работой за границей по специальности, например... как и все свободные народы?...
Разные бывают случаи, как и везде в жизни. У нас много знакомых, разные истории.
У поляков и у украинцев бывают разные отношения между собой, как между людьми, что за гребёнка странная? Возможно у каких то поляков предвзятое отношение, а украинцы были в зависимом и не выгодном положении, отсюда и конфликт - разные бывают ситуации...
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
тебе кто то мешает в быту общаться на русском?
Держава Україна, державна мова українська и державна людина повинна розмовляти державною мовою! Крапка.
Всё остальное от лукавого.
коли розстріл..?
Lyudmila Chichkaneva
Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...