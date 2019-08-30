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 Політика України
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Все про:візит (684) Зеленський (2526) Польща (1894) Офіс Президента (74)

 Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП

31 серпня Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Республіки Польща на запрошення Президента цієї країни Анджея Дуди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з Анджеєм Дудою, Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп скасував візит до Польщі, де мав, зокрема, зустрітися із Зеленським

Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп планував прибути до Польщі в неділю з дводенним візитом, присвяченим 80-й річниці початку Другої світової війни, проте скасував свій візит у зв'язку з ураганом Доріан, який насувається на штат Флорида. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145499
 
   
 Топ коментарі
 
Только ненанюхайся перед визитом!
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Вчера в ЗРАДЕ похоже сидел обнюханный
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А может вы у телевизора сидели обнюханные? Комментаторы мля...Идите, изучайте матчасть.
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Калашников! А откуда ты узнал, что ЗЕторчёк ещё и колется?
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Шо за х..ня? Какие встречи? Ролик записал - и в дамках, украинцы хавали
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а тромб уже не летит , ураган наступет - он шестерку посылает
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но не с Трампом, да и военная помощь может быть урезана...А новый министр обороны так надеялся на стандарты НАТО без своих вложений.....Хотя что ему гражданскому, ни словом не обмолвившемся о войне....
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Режим экономии можно будет ввести, и этой, как ее, оптимизации.
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Нужно продать излишки армии, а этими деньгами компенсировать растаможку евробляхерам. Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП - Цензор.НЕТ 4962
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вы стол голодных депутатов видели? А режим может быть только один-виртуальной жизни в смартфоне.
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читайте Цензор и его материалы, это вместо сам дурак.
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??? А других источников НЕТ??? Или просто мозгов нет?!
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Сру - это не источники, это отстойники.
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Дайте кто нибудь ему селедку, пусть меньше говорит!..)
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Хотелось бы знать ВАЗелин в Польшу полетит со своим роялем или Дуда найдёт рояль в кустах Зеленский осуществит официальный визит в Польшу, где проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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наверное признает там Бандеру и Шухевича преступниками ...., и покается перед великим польским народом .....
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на коленях... а что ему, у него уже наверное там мозоли, железные...))
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Когда они уже покаются перед украинским народом за голодомор 32-33???!!!
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что барыжное, предтавительство?!.... ах ты ж чёрт!...
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Перед "великим польским народом" уже Пётр Алексеич успел покаятся и выслать милионную армию слуг польским панам, в качесстве дешёвой рабсилы.
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аааа, унитазы мыть?....
лучше нав расеюшке, чем проклятым еврогомам!.... Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП - Цензор.НЕТ 5280
а тебе не приходило в голову, не мерить по своему свинособачьему быдлонаселению, а представить, что украинцы свободные люди и могут заниматься разной работой за границей по специальности, например... как и все свободные народы?...
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Что это за профессия такая : разнорабочий без знания польского? Никто не спорит что свободные. Только у поляков к украинцам отношение неизменное, а у украинцев к полякам в зависипости от ставки.
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Жаль что у вас негативный опыт. У нас в городе есть курсы польского, а побыв 2 недели в Польше, начинаешь понимать язык и без курсов. Занимать работу с требованием более высокой квалификации, можно и в процессе обучения, например логистов на большом складе, участке, разобраться в документации легко, твоя задача логистика, по специальности и т.д.
Разные бывают случаи, как и везде в жизни. У нас много знакомых, разные истории.
У поляков и у украинцев бывают разные отношения между собой, как между людьми, что за гребёнка странная? Возможно у каких то поляков предвзятое отношение, а украинцы были в зависимом и не выгодном положении, отсюда и конфликт - разные бывают ситуации...
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Шоколадное ты определить кому сдают страну, путину или пшекам, а могет марсиянам, лошье вышиватное
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А ну рыго-шоколадные шворки дружно: - Западную Украину отдают Польше караул!!!))))
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Колотроль расскажи на что меркель и путинский некрофил макрон разменяли на этот обмен. На возвращение парашки в g8?
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Уровень комментариев заметно деградировал. Похоже для умных материала нет, вот и плюются в зеркало.
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поросенковцы расхрюкались, дежурят на сайте круглосуточно))
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нет, наколотые апельсины и печеньки с травкой.... заряженные карамельки, это мы для вас припасли!...))
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Колотролей коломойский еще денег экономит или как
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с трампом рядом постоять не удастся(((...тот развернул оглобли
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Я не в захваті від Зєльца, але він представляє Україну в світі.
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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я тебя, как русскоязычный спрашиваю, если я вдруг еврей или венгр какой, то мне писать петицию, что бы иврит, идиш или мадьярский, молдавский, татарский сделали 153-м государственным?
тебе кто то мешает в быту общаться на русском?

Держава Україна, державна мова українська и державна людина повинна розмовляти державною мовою! Крапка.
Всё остальное от лукавого.
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нас знов женуть "зеленим коридором"
коли розстріл..?

Lyudmila Chichkaneva
Хаос - його мета. Вірити х-лу та його х-лятам з першої секунди? на шостому році війни? думайте, люди... більшість з громадян України учора навіть не задумалась про те, що був День пам"яті загиблих захисників України від російських агресорів та їх найманців. 5 років тому підступно розстріляли тих, кому був обіцяний "зелений коридор". На найвищому начебто рівні обговорений та обіцяний...
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Президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу, в связи с чем переносится первая встреча с Зеленским.
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