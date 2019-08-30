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Все про:обшук (777) СБУ (4670) НСТУ (99) ДБР (453)

 В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" (оновлено)

Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національній суспільній телерадіокомпанії України та в будинках кількох її співробітників.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію "Детектор медіа" підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Обшуки відбуваються за шістьма адресами. З власних джерел "Детектору медіа" стало відомо, що обшуки відбуваються, зокрема, вдома в голови правління НСТУ Зураба Аласанії. Пан Аласанія наразі не відповідає на телефонні дзвінки", - повідомили у виданні.

З власних джерел "Детектору медіа" також відомо, що раніше ДБР проводило розслідування справ про можливі розтрати коштів НСТУ колишнім виконавчим директором НСТУ Олександром Лієвим.

Додзвонитися до Лієва "Детектору медіа" поки що не вдалося.

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Водночас відповідальний за безпеку на "Суспільному" Володимир Проценко повідомив "Громадському", що люди, які прийшли до офісу, не представилися і не пред'явили ухвали суду з дозволом на проведення слідчих дій.

"Знаю тільки, що один з них є співробітником Служби безпеки України на ім'я Костянтин", - сказав Проценко.

За його словами, люди прийшли в один з офісів бухгалтерії й намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи.

На запитання, чи проводили обшуки за місцем проживання когось із керівництва, Проценко відповів: "Наразі не можу ні підтвердити, ні спростувати".

Державне бюро розслідувань на своїй сторінці в мережі Facebook повідомило, що слідчі дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій посадових осіб ПАТ "НСТУ", а саме - зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

В офісі Суспільного в Києві відбуваються обшуки, - Детектор медіа 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145497
 
 
 Топ коментарі
 
ГБР - это шестёрки на побегушках у Портнова. Очередной заказ отрабатывают.
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Дурень зебил думкою багатіє.
Уже вылезло все что можно:
- "торговля на крови" - больше не упоминается, наоборот успешно продолжается при Зеленском
- Роттердам+ уже хороший
- По Свинарчукам - нет состава преступления, претензии сняты
- Порошенко - максимум что накопали это пересечение границы с чужим паспортом и то сдулось, претензий к "мародерству" уже нет

Но вы, зебилы, и дальше мечтайте как кого-то посадят и "взять все и поделить".
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Вчора новина про проблеми з допомогою США, сьогодні стаття в Вашингтон Пост про провал дипломатії Зеленського і його загравання з Пуйлом. Сьогодні обшуки в Суспільному.
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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підписав ?Цензор агітуєш? В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 7247
зараз поагітуєш у спамі. ))
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Лахто, ти помилився дверима туалету. Шукай кабінку на якій намальована райдуга ЛГБТ. У спам, свиня кацапська.
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3. Діяльність "Благодійного фонду підтримки створення та розвитку громадського телебачення і радіомовлення України". Прекрасна контора, через яку пройшло ніяк не менше $30 млн. Від грантодавців та інших спонсорів.
З 2016 структура просто перестала звітувати перед засновниками. Чому - можна не пояснювати.
https://www.5.ua/suspilstvo/prorosiiskyi-slid-shcho-vidomo-pro-soratnyka-alasanii-liieva-186141.html

ПРидуркам,котрі захищають Аласанію,грантожера і українофоба...
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Це наїзд на свободу слова чи боротьба з корупцією ? Все залежить від рівня нашої довіри до правоохоронної системи. Якщо ми їм довіряємо, то це боротьба з корупцією і зловживанням, якщо не довіряємо, то це полювання на неугодних.
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Ну что ж все идет так как и предполагалось
Наши громадские активисты получат то, чего так упорно добивались. Им мешал жить Порошенко. Порошенко уже не мешает. Добились
Теперь их всех заткнут. В лучшем случае не посадят.
И ведь понимали, что так будет, я в этом уверен на 100% Но такой раж обуял нас...ать в борщ Порошенко, что даже о себе и о своих семьях не думали. Добились.
И защищать их теперь никто не будет.
Самое печальное то, что никто не делает выводов из истории.
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Порошенко ОЧОЛИВ Боротьбу за "свободу Слова"..
на "Прямому" )))))
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А те що в РАДІ, Комітет по свободі слова очолив Шуфрич, тобі пофуй?
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Не важно, кто очолыть борьбу за свободу слова. Свобода слова должна быть хоть где-то.
Иначе в один прекрасный день почуствуешь такую тишину как на кладбище. И тоску зеленую...
Будешь читать передовицу в газете ПРАВДА, и ТРУД будет стоить 3 копейки.
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патентований україножер, еге ж

Хатуль Мадан‏ @UA_CIbercat_

підгоріла від міністра культуриВ офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 9858
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Доречі, там куди не доходив телевізійний і інтернет сигнал, працювало дротове Радіо 1.
Його вплив на ватних селюків вражаючий.
Навіть зараз, коли проводять інтерактивні ток шоу, в ефір прориваються дядьки, а особливо тітки, з криками: «От ви там балакаєте, а коли вже Порошенко перестане красти ?!!! Коли ви вже посадите його у тюрму !!???»
(Прівєт Срипіну і Кулікову...)
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Скоро всех посадят и наступит счастье и хорошая жисть для этих легковнушаемых тупых дядьків і тіток.
Будут наконец слушать Наташу Каральову и пр. расейский непотриб.
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Давно пора посадити з конфіскацією цього покидька, який перетворив 1 Національний Канал в голімий приватний телемагазин, маючи повне державне фінансування каналу з бюджету. В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" - Цензор.НЕТ 2055
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Да посадят, успокойся. И не толко его. Посадят и заткнут всех не своих. И будет зеленая благодать - типа " а на кладбище все спокойненько".
И не жалко их. Знали что творили, но остановиться не могли..Туковали как глухари, глазки закатывали от оргазма возможности молоть все без предела... Не жалко.
Жалко в очередной раз Украину.
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Як посадять тоді можна і заспокоїтись. Ще б до цього покидька Васадзе та Жванію. Смажили б в камері тараканів та співали грузинських пісень - їм весело і нам приємно.
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Огласите весь список пжлста. Там случайно сааки в списке нет?
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Миха осужден заочно грузинским судом. Выдать грузинскому правосудию.
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Кто ж его посадит? Наоборот нынешняя власть его пригрела, подарила ему украинское гражданство и плевать, что он заочно осужден.
Вон даже Чарновецкий- Космос всплыл в степях Украины.Скоро и его маладая команда подтянется. Все бывшее Г всплывает. Не удивлюсь, если однажды, проснувшись, увидим в телике Овоща. И неважно, что он звал Пу придти сюда пострелять непокорных хахлов.
Вон уже и нынешняя власть переворота боиться
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Таке враження що зебіли прагнуть наповнити владу виключно представниками меншин.
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Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка. Так было всегда. Уже и Саака тоже хочет русского языка в Украине. Говно. Грузии он такого не желает
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А что он желает Грузии после того как вывел из этой нищей страны 12 млрд. баксов? Грузия стыдливо просит его вернуться и посидеть в тюрьме и при этом ни в коем случае не показывать видеоархив где грузинские силовики трахают в извращенной форме во все дырки грузинских "воров в законе", а те сопят и платят, платят, и еще раз платят Михо...
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Цю контору давно вже треба було потрусити. Нехай розкажуть, звідки захмарні ставки і премії
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Може вийдуть на спонсорів?
Із російскіх друзєй Украіни?
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І що зелена ****** там сподівається знайти?!!
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Ничего особого они там не найдут. Не за этим пришли. Просто надо заткнуть всех не своих, мешающих осчастливить "мудрый" украинский нарид.
Не ищут же ничего на Интере, Ньюз Ване, Г+Г и пр. Бениных каналах.
Там все исключительно правильные.
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Таку бурну діяльність розвинуло дбр і сбу що аж страшно. Скоро всіх шпигунів та бандюг які людям горло перерізають на вулиці половлять.
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А может они сами шпыгуны, потому как шпыгуны их мало интересуют.
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