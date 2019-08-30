 В офісі "Суспільного" в Києві відбуваються обшуки, - "Детектор медіа" (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію "Детектор медіа" підтвердила речниця СБУ Олена Гітлянська.
"Обшуки відбуваються за шістьма адресами. З власних джерел "Детектору медіа" стало відомо, що обшуки відбуваються, зокрема, вдома в голови правління НСТУ Зураба Аласанії. Пан Аласанія наразі не відповідає на телефонні дзвінки", - повідомили у виданні.
З власних джерел "Детектору медіа" також відомо, що раніше ДБР проводило розслідування справ про можливі розтрати коштів НСТУ колишнім виконавчим директором НСТУ Олександром Лієвим.
Додзвонитися до Лієва "Детектору медіа" поки що не вдалося.
Водночас відповідальний за безпеку на "Суспільному" Володимир Проценко повідомив "Громадському", що люди, які прийшли до офісу, не представилися і не пред'явили ухвали суду з дозволом на проведення слідчих дій.
"Знаю тільки, що один з них є співробітником Служби безпеки України на ім'я Костянтин", - сказав Проценко.
За його словами, люди прийшли в один з офісів бухгалтерії й намагаються витіснити працівників, нічого не пояснюючи.
На запитання, чи проводили обшуки за місцем проживання когось із керівництва, Проценко відповів: "Наразі не можу ні підтвердити, ні спростувати".
Державне бюро розслідувань на своїй сторінці в мережі Facebook повідомило, що слідчі дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій посадових осіб ПАТ "НСТУ", а саме - зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
зараз поагітуєш у спамі. ))
З 2016 структура просто перестала звітувати перед засновниками. Чому - можна не пояснювати.
https://www.5.ua/suspilstvo/prorosiiskyi-slid-shcho-vidomo-pro-soratnyka-alasanii-liieva-186141.html
ПРидуркам,котрі захищають Аласанію,грантожера і українофоба...
Наши громадские активисты получат то, чего так упорно добивались. Им мешал жить Порошенко. Порошенко уже не мешает. Добились
Теперь их всех заткнут. В лучшем случае не посадят.
И ведь понимали, что так будет, я в этом уверен на 100% Но такой раж обуял нас...ать в борщ Порошенко, что даже о себе и о своих семьях не думали. Добились.
И защищать их теперь никто не будет.
Самое печальное то, что никто не делает выводов из истории.
на "Прямому" )))))
Иначе в один прекрасный день почуствуешь такую тишину как на кладбище. И тоску зеленую...
Будешь читать передовицу в газете ПРАВДА, и ТРУД будет стоить 3 копейки.
Хатуль Мадан @UA_CIbercat_
підгоріла від міністра культури
Його вплив на ватних селюків вражаючий.
Навіть зараз, коли проводять інтерактивні ток шоу, в ефір прориваються дядьки, а особливо тітки, з криками: «От ви там балакаєте, а коли вже Порошенко перестане красти ?!!! Коли ви вже посадите його у тюрму !!???»
(Прівєт Срипіну і Кулікову...)
Будут наконец слушать Наташу Каральову и пр. расейский непотриб.
И не жалко их. Знали что творили, но остановиться не могли..Туковали как глухари, глазки закатывали от оргазма возможности молоть все без предела... Не жалко.
Жалко в очередной раз Украину.
Вон даже Чарновецкий- Космос всплыл в степях Украины.Скоро и его маладая команда подтянется. Все бывшее Г всплывает. Не удивлюсь, если однажды, проснувшись, увидим в телике Овоща. И неважно, что он звал Пу придти сюда пострелять непокорных хахлов.
Вон уже и нынешняя власть переворота боиться
Із російскіх друзєй Украіни?
Не ищут же ничего на Интере, Ньюз Ване, Г+Г и пр. Бениных каналах.
Там все исключительно правильные.