 Офіс гуманітарної політики координуватиме кримська правозахисниця Дворецька, - Бородянський

Про це він написав у фейсбуці,передає Цензор.НЕТ.

"Представляю вам нову координаторку Офісу з розробки гуманітарної політики України. Напрямок: гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій. Олександра Дворецька, правозахисниця, співзасновниця та членкиня правління Благодійного фонду "Восток-SOS". Олександра Дворецька політолог за освітою, народилась та виросла в Криму, до березня 2014 року очолювала Кримський правозахисний центр "Дія". Після переїзду з Сімферополя до Києва заснувала одну з найбільших національних організацій - Благодійний фонд "Восток-SOS", який опікується питаннями захисту прав переселенців, мешканців тимчасово окупованих територій та територій близько лінії зіткнення", - написав він.

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Бородянський додав, що Дворецька була співавторкою законопроєктів щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб, осіб, зниклих безвісти, а також законодавчих ініціатив по забезпеченню політичних прав переселенців, а також нормативного регулювання організації порядку перетину КПВВ в Донецькій та Луганській областях. Була співкоорганізаторкою від громадських організацій парламентських слухань про тимчасово окуповані території та внутрішньо переміщених осіб у Верховній Раді України у 2016 році. Входила до Експертної ради парламентського комітету з прав людини.

Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського вирішили об'єднати Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту і Міністерство інформаційної політики в одне - Міністерство гуманітарної політики, зберігши функціонал кожного відомства. Очолив об'єднане міністерство ексдиректор холдингу StarLightMedia Володимир Бородянський, який недавно став радником президента з питань гуманітарної політики.