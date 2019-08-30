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 Політика України
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Все про:Міністерство культури (160) призначення (425) Бородянський Володимир (1) Дворецька Олександра (1)

 Офіс гуманітарної політики координуватиме кримська правозахисниця Дворецька, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив, що Офіс з питань розробки гуманітарної політики України координуватиме кримська правозахисниця, співзасновниця і членкиня правління Благодійного фонду "Восток-SOS" Олександра Дворецька.

Про це він написав у фейсбуці,передає Цензор.НЕТ.

"Представляю вам нову координаторку Офісу з розробки гуманітарної політики України. Напрямок: гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій. Олександра Дворецька, правозахисниця, співзасновниця та членкиня правління Благодійного фонду "Восток-SOS". Олександра Дворецька політолог за освітою, народилась та виросла в Криму, до березня 2014 року очолювала Кримський правозахисний центр "Дія". Після переїзду з Сімферополя до Києва заснувала одну з найбільших національних організацій - Благодійний фонд "Восток-SOS", який опікується питаннями захисту прав переселенців, мешканців тимчасово окупованих територій та територій близько лінії зіткнення", - написав він.

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Бородянський додав, що Дворецька була співавторкою законопроєктів щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб, осіб, зниклих безвісти, а також законодавчих ініціатив по забезпеченню політичних прав переселенців, а також нормативного регулювання організації порядку перетину КПВВ в Донецькій та Луганській областях. Була співкоорганізаторкою від громадських організацій парламентських слухань про тимчасово окуповані території та внутрішньо переміщених осіб у Верховній Раді України у 2016 році. Входила до Експертної ради парламентського комітету з прав людини.

Офіс гуманітарної політики координуватиме кримська правозахисниця Дворецька, - Бородянський 01

Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського вирішили об'єднати Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту і Міністерство інформаційної політики в одне - Міністерство гуманітарної політики, зберігши  функціонал кожного відомства. Очолив об'єднане міністерство ексдиректор холдингу StarLightMedia Володимир Бородянський, який недавно став радником президента з питань гуманітарної політики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145496
 
 
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Проблема в том,что все эти т.н.правозащитные восток sos,донбасс sos занимались решением проблем не столько переселенцев,сколько липовых переселенцев,т.е. тех кто сознательно остался живым щитом для предателей и оккупатов на востоке.Которые, в подавляющем, большинстве голосовали на референдуме и выборах в ордло,в 2014г.Это сомнительные организации.Есть такой себе правозащитник - энрике мендес.Так вот он еще в 2018г.в эфире канала ZIK,заявил,что "народ донбасса будет СУДИТЬ воинов ВСУ и ДОБРОБАТОВ.Ну как вам такие правозащитнички.Ведение таких правозащитников свидетельствует о том,что решение оКАПИТУЛЯЦИИ,ох простите - компромисах,с роССией принято.
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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