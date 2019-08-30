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 Політика України
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Все про:вирок (544) шпигунство, шпіонаж (336) Єжов1 (26)

 Експерекладач Гройсмана Єжов визнав свою вину в державній зраді і вийшов на свободу за "законом Савченко"

Голосіївський суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім перекладачем прем’єр-міністра Станіславом Єжовим і прокурором Олександром Банником.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 22 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Угоду Єжов і прокурор уклали напередодні судового засідання. За угодою Єжов беззастережно визнав свою вину за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 ККУ (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада), щиро розкаявся, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчиненого за попередньою змовою групою осіб злочину, добровільно надає та в подальшому зобов’язаний давати визнавальні та викривальні показання суду щодо співучасників злочину.

Також читайте: Обвинувачений у державній зраді перекладач Гройсмана Єжов вийшов з-під варти під цілодобовий домашній арешт

Обвинувачений зобов’язався не змінювати свої показання, які ним надані під час судового розгляду, давати у подальшому правдив свідчення, співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочину, скоєного представниками Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Сторони узгодили покарання у вигляді 3 років 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна.

Строк перебування Єжова в СІЗО із 20.12.2017 року по 3.07.2019 року включно суд порахував за законом Савченко з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, що становить 3 роки 28 днів. Таким чином, обвинувачений уже повністю відбув покарання.

Але до набуття вироком чинності він залишається під запобіжним заходом. Після рішення Конституційного суду щодо можливості призначення альтернативних запобіжних заходів обвинувачених у державній зраді Голосіївський суд 3 липня змінив Єжову тримання під вартою на домашній арешт. А після ухвалення вироку суд вирішив за можливе призначити обвинуваченому запобіжний у виді особистого зобов’язання.

Читайте: Єжов надсилав аудіозаписи і стенограми зустрічей Гройсмана на е-mail "елена прекрасная", - прокурор

За вироком суду скасовується арешт майна Єжова, йому повертають паспорт громадянина України і паспорт для виїзду за кордон. З обвинуваченого стягується близько 20 тис. грн витрат на експертизи.

За вироком суду, Єжов, перебуваючи на посаді заступника керівника протоколу прем’єр-міністра України і перекладачем з іноземної мови під час зустрічей прем’єра Гройсмана, не сприймаючи державну владу в Україні та сповідуючи ідеї проросійської спрямованості, з мотивів непогодження з євроінтеграційною політикою і полегшення свого виїзду на постійне місце проживання до Росії та прискорення отримання громадянства РФ, з 16 червня по 20 грудня 2017 року, пересилав на емейл-адресу користувача "Олена Прекрасна" інформацію у сфері оборони, економіки та зовнішніх відносин України. Окремі відомості не підлягали оприлюдненню і стали йому відомі під час роботи в уряді. Єжов начебто діяв за попередньою змовою з невстановленою слідством особою – представником Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145493
 
 
 Топ коментарі
 
Это не только закон савченко, который без неё протолкнули депутаты-выродки, это ещё и криминальный кодекс портнова по которому ни казнокрадов, ни коррупционеров, ни врагов народа и государства посадить невозможно.
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Прикольно, срок дают в аккурат такой половину которого обвиняемый уже отсидел, и уже не в первый раз такая практика у судов.
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Прикольно, срок дают в аккурат такой половину которого обвиняемый уже отсидел, и уже не в первый раз такая практика у судов.
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и савушкиной. она как сидячая знает толк в это деле
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Петиция о лишении Надежды Савченко звания "Герой Украины" собрала 20 280 голосов из 25 тыс необходимых.
У нас с вами осталось 11 дней.
Времени для сбора оставшихся 4 720 голосов всё меньше. Самый тот момент неопределившимся и оставшимся в стороне ответить на вопрос, с кем он? С Надей или с совестью?
https://petition.president.gov.ua/petition/60252
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Насправді - імені Портнова (нинішнього радника Офісу 95), з доповненням від Гаді.
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Ну так в данном случае суд только лишь утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым
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Это не только закон савченко, который без неё протолкнули депутаты-выродки, это ещё и криминальный кодекс портнова по которому ни казнокрадов, ни коррупционеров, ни врагов народа и государства посадить невозможно.
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петя не успел отменить,каких-то 10-15 лет не хватило
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Закон савченко дуже вигідний злочинцям.
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Це так.Бо злочинці за нього 5 років тому проголосували і ніяк за цей час не змогли відмінити.Хто вони,не знаєш?
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С таким ужасно строгим правосудием пятая колонна будет расти , как поганки после дождя .
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Само собою, за державну зраду дають менше ніж за крадіжку курки чи розбитий комусь ніс.
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Освобождение очередного сепара - наша общая победа.
Мы сделали это вместе!
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а ВСУ-шники у которых в карманах после выхода с АТО нашли пару патронов мотают срок...
Зашибись....
Ссученная страна...
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А не надо было им мелочиться . Вот за газель со 120 - ками ничего не дают .
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Вали нафіг з країни іуда,якщо тобі тут не так.Хто ж садив хлопців за патрони,не матіос часом
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Garsia UA - рот свой закрой дешевка...

Что ты ходишь за каждым моим постом..?
Пшел вон...
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почему ты гонишь на всю страну?!.. ты тоже часть этой страны, и я часть этой страны..
сученная власть и чиновник.. так правельнее будет..
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Шрек Баблокат - повторяю - ссученная страна, мудрого и простого нарида..., включая чиновников, презиков, старушек, дедушек, половозрелых самок и самцов...

Людей имеющих достоинство, честь, волю и храбрость не более 15%...., а может и меньше..
Вот эти 15% за скобки....
Слова назад не беру...
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не согласен!.. если ты считаешь эту страну своей, то ты должен принимать в ней и хорошее и плохое, и патриотов (15% - хотя и среди них встречаются люди из сумеречной зоны (сегодня он взорвал кацапский танк и совершил в бою подвиг, а завтра дембельнулся, и по пьяни ограбил ларек на ящик пива)), и большое количество ватной сепарни, заботливо взрощеной российской пропагандой и нашим попустительством..
это вопрос внутренней ответственности.. если ты снимаешь с себя ответственность, то тогда ты говоришь "эта ссученная страна".. а если ты чувствуешь ответственность за страну, то ты скажешь "вот эта хрень (ссученные чиновники) это тоже моя страна, и нужно сделать так, что бы в моей стране ссученых чиновников не стало (эволюционным путем, а не виселецами)
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Браво шрек,для цього труханівського лизоблюда,родіна там де сраці тепло і за кого платять гроші
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Богатирьови теж повернулась за "законом Савченко"? Коли шо не так ВРП відразу викликають до Богдана, як було з Вовком і їх карманним київським апеляційним судом. Випускати й повертати стукачів, вату, кацапів - це політика президента.
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за измену Родины, на свободу - петины "реформы" в полной красе...
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При чём тут Петины реформы? Не Петя разработал гнилой портновский УК. При Пете Портнов боялся сунуться в Украину. Не Петя придумал закон Савченко. Петя подписал указ о его отмене. Если бы этот мудак Ежов начал слать свои письма после 21 июня 2017-го - мотал бы полный срок. А так начал на 5 дней раньше и попал под ретроспективное действие закона. Що маємо, то маємо.

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только у порохоботов, ИХ президент "не подписывает" законы(!), но потом эти же(!) законы(!)(как же они стали законами, без подписи президента?) и "отменяет"(!) указами!!!!!!!!
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Президент Украины ставит подпись под законами, принятыми Верховной Радой, после чего эти законы официально вступают в силу. Закон ВР об отмене действия закона Савченко подписан президентом Порошенко 17 июня 2017 года.
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напиши развернутый комментарий про "вето" президент))))))))))))
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Змінять прізвище та відправлять послом у Естонію.
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Пёс нарехформировал за 5лет,дякуемо.
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О, то ще не всіх московських шпигунів та диверсантів повипускали? Не вистачило 100 днів? А обміняти цього Єжова, скажімо, на ні в чому не винуватого кримського татарина не можна було?
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таких татаринів Раха упакуе хоч тисячу. тільки й встигай на єжових міняти.
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Я так понимаю, что Зелень наверняка хочет отменить закон Савченко, правильно?
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Закон Савченко уже отменили, насколько я знаю. Ежову повезло, что его посадили до его отмены.
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ПЭдрины суды и реХформы в действии. От сцуки напринимали законов, ни одну тварь посадить невозможно, воруй, убивай, стреляй в детей, насилуй, дави пешеходов, избивай всех, кто не понравился или не так посмотрел, если ты хоть частью жопы касателен к власти - всё сойдёт с рук, ну разве что придётся слегка раскошелиться. Вот Богатырёва, например, свиснула более 100 лимонов, а вышла, заплатив всего лишь 6,круто, игра стоит свечь, выгодная сделка.
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Это Петя разработал портновский УК, предусматривающий всё перечисленное?
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я так понимаю, эта Гадина еще будет долго икаться Украине???
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Да хрен с ним! Вопрос не в нём, а в том, насколько его показания оказались полезны для следствия!
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Толку от его показаний если никто не ответит, если никого не сажают, если всех выпускают? Это всё бла- бла,...
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Светочка, дорогая, в истории разведка - контрразведка - посадка - не главное!
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Надя предложила дурнуватый закон, а Педя принял. Ох молодцы, нечего сказать!
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Закон приняла Верховная Рада, а не Порошенко. Порошенко подписал указ о его отмене.
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Под чью дудку Рада плясала давно не секрет, разве что в моменты, когда вопросы не были принципиальными, типа введения воен.положения на три месяца. Да и принятый закон подписывает президент. Так Педя тут очень причём.
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И под чью дудку плясала Рада, когда отменила закон Савченко, а Порошенко утвердил отмену?

Експерекладач Гройсмана Єжов визнав свою вину в державній зраді і вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 2184
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Странно получается: закон отменён, а человек, которого признали виновным в гос.измене согласно этому закону уже на свободе. Как так? Неделей раньше по этому же закону вышел корректировщик, наводивший грады на Мариуполь. В чём прикол?
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По решению Большой палаты Верховного суда Украины от 30 августа 2018 года все правонарушения, совершённые до 21 июня 2017 года, подпадают под ретроспективное действие закона Савченко. Ни президент, ни Верховная Рада здесь ни при чём. Все претензии - к высшей судебной власти.
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Большая палата тоже ведь из неоткуда не появилась?Судей вроде президент назначает, а уж они из своей среды далее, так ведь?
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Высшая судебная власть в Украине не зависит от высшей исполнительной. Большая палата ВС избирается пленумом ВС. Президент Украины не имеет отношения к назначению судей Большой палаты ВС. Сам ВС вправе обвинить президента в госизмене и других преступлениях, совершённых на президентском посту (Закон України «Про судоустрій і статус судей», ст. 46, п. 6).
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Ну я и говорю, что судьи сами из своей среды выбирают.
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Вот именно. Судьи выбирают судей. Что касается формирования президентом судейской среды вообще («судей вроде президент назначает»), то назначение на должность судьи осуществляется им только по представлению Высшего совета правосудия (то есть будущих судей выбирает НЕ президент), а само назначение проходит не в порядке «понравился президенту - стал судьёй», а исключительно на конкурсной основе, под контролем всё того же ВСП (Конституция Украины, статья 128).
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В теории да. На практике же "независимость" судебной ветви власти-фикция. Подтверждено одиозными фигурами от Киреева до Вовка.
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Почему? Что мешает заменить свинячее зебилячьим?
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Какой на%уй закон Савченко его отменили в 2017 году а сейчас конец 2019 года але...
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Сам закон Савченко отменён Петром Порошенко по представлению Верховной Рады Украины 17 июня 2017 года.
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Все, совершившие правонарушения до 21 июня 2017 года, подпадают под ретроспективное действие закона. Решение Большой палаты Верховного суда Украины от 30 августа 2018 года.
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Так в Україні цікаві закони, якщо на момент арешту ще діяв закон Савченко то, злочинця по ньому звільняють, а якщо на момент арешту ще не було чогось прописано то, його і не застосовують. Коротше, суд може крутити закони як хоче.
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що за тупість ??? Такі закони у всьому світі, новий закон не має зворотньої дії у часі. Просто коли приймали закон і з усіх усюд кричали, що він мати непоправні наслідки всі це ігнорили. І спеціально ще для вас! для застосування закону савченко момент арешту значення не має))) Береться лише момент вчинення злочину !!!!
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Его и без закона Сравченко-Порошенка отпустили бы, как сейчас под домашний арест отпускают бандитов и убийц.
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Закон савченко діє по відношенню до всіх злочинів вчинених до 20.07.2017 року, тому закони мають писати люди які щось в цьому розуміють. Наслідки закону савченко будуть що зо 10 років відчуватися.
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прикольно...признал вину в измене Родины и просто вышел "по закону Савченко"...оху..дивить
классный закон... ей, все вышедшие должны пятки целовать мыть ))))
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сказать "прикольно" язык не поворачивается.Что имеем- человек совершил гос.измену в условиях войны(!) каковы последствия мы не знаем, но ясно однозначно сделал он это не за "красивые глаза" и не по убеждениям, однозначно получал деньги в итоге- маленький срок и наказание без конфискации
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и долго этот закон еще будет действовать? Посадите в СИЗО грамотного юриста, пусть внесет поправки.
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Да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире Експерекладач Гройсмана Єжов визнав свою вину в державній зраді і вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 7846
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Хоть горшком назавите только в печь не садите.
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Он и Вышинский вполне вероятно - часть договоренностей по освобождению украинцев, удерживаемых в РФ.
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СБУ - примите меры в целях обеспечения национальной безопасности . . .
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Если бы не было закона Савченко, он должен был бы сидеть ещё 1,5 года. (срок приговора минус срок следствия). За госизмену!
Если бы ему дали, например, 8 лет, то он должен был бы сидеть 8 - 1,5 = 6,5 лет без закона Савченко, и 8 - 3 = 5 лет с учётом закона Савченко.
То есть, если следствие ведётся не сильно долго, а срок даётся приличный, закон Савченко мало влияет на оставшийся срок отсидки.
Переводчик уже вышел на свободу не столько по закону Савченко, сколько потому, что приговор был мягким.
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За государственную измену в Украине дают всего три года?
Я все понял правильно?

Прошу участников форума перечислить мне слова, которыми я могу покрыть судебную систему Украины и меня за это не забанят. Большое спасибо.

А вообще, просто по-человечески, противно читать такое.
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Какие исторические фамилии выходят на свободу Ежов, Вышинский... ****ь....
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