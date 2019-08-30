EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  8811  55
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1172) військовополонені (321) моряки (699) Найєм (269)

 Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України

Станом на ранок 30 серпня з'явився попередній список українських громадян, яких у межах обміну утримуваними особами готують до передачі Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, список у своєму Telegram опублікував колишній нардеп Мустафа Найєм.

"Сьогоднішній ранок дійсно може стати добрим - в Україну можуть повернутися 28 українських політв'язнів і полонених моряків. За повідомленням Генерального прокурора Руслана Рябошапки, сама процедура обміну вже завершилася. Головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що літак з українцями мав прибути в Київ о 5 ранку. Наразі офіційної інформації про місце перебування звільнених українців немає. Десятки журналістів і родичі чекають літака з політв'язнями і полоненими в аеропорту "Київ". Там же бачили Секретаря РНБО Олександр Данилюк", - написав він.

За словами Найєма, зараз з різних джерел вдалося скласти лише приблизний список звільнених: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух та 24 українські моряки: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприско, Сергій Попов, Євген Семидоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовий літак сів в аеропорту "Київ", - радник командувача ВМС. ВIДЕО

"Тим часом, все ще залишаються в полоні сім моряків. А також Олександр Кольченко, Євген Панов, Роман Сущенко, Станіслав Клих. Щодо них жодної інформації немає.

Нагадаю, що Олег Сенцов був затриманий у Криму 10 травня 2014 р.. Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 р. при в'їзді в Росію. Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року. Павло Гриб був викрадений 24 серпня 2017 року на території Білорусі. А українські моряки були взяті в полон в грудні 2018 року і перебували в російській в'язниці понад 9 місяців", - додав він.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України 01
Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України 02
Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145492
 
 
 Топ коментарі
 
Осталось только выяснить, что за эту "косточку" отдал им Зеля.
 показати весь коментар
 
косточка - ВР України

Nataliya Halas 🇺🇦 🇪🇺‏ @nata_kurt 11 часов назад

Натаскали у Трускавці.
Сергей Москаленко: Уважно дивився засідання верховної ради, замітив , що кнопкодавство замінено на репліку Розумкова прошу підтримати і зепутати голосують одноголосно, а коли каже прошу визначитись то зекукли не голосують.
 показати весь коментар
 
Кацапи захоплюють заручників, щоб звільняти своїх агентів, які робили, роблять і будуть робити зло та шкоду Україні. І хто в цій грязній грі виграє, як ви думаєте. А да, чим вам думати...... Генетичне сміття.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Между Украиной и Россией еще не начался обмен удерживаемыми лицами,
но он начнется через некоторое время. Требуется оформить все необходимые
документы. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Кремле.
Также источник назвал не соответствующими действительности сообщения в
ряде Telegram-каналов о начале обмена и о том, что колонна с
украинскими заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево".
В Офисе Зеленского также опровергли информацию о завершении процесса обмена и заявили, что переговоры еще продолжаются.

Ранее утром 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан
Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен пленными начался и что "моряки,
Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой". Главный редактор "Эха Москвы"
Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами
должен приземлиться в Киеве в пять утра.
 показати весь коментар
 
оооооо...Наем напомнил о себе. Ну чтоб не забывали.
 показати весь коментар
 
 
факт поки що про два російські військові транспортники...Коли буде обмін і чи буде -невідомо..
 показати весь коментар
 
Осталось только выяснить, что за эту "косточку" отдал им Зеля.
 показати весь коментар
 
 
косточка - ВР України

Nataliya Halas 🇺🇦 🇪🇺‏ @nata_kurt 11 часов назад

Натаскали у Трускавці.
Сергей Москаленко: Уважно дивився засідання верховної ради, замітив , що кнопкодавство замінено на репліку Розумкова прошу підтримати і зепутати голосують одноголосно, а коли каже прошу визначитись то зекукли не голосують.
 показати весь коментар
 
 
А давай я в Twitter напишу, что пэпка ********, и вставлю здесь. И ты радостно поверишь. И все тоже.
 показати весь коментар
 
 
Ну а где криминал? Ты вспомни ПОРУБИЯ и бегающих по залу(а бы кнопку успеть нажать) 40 человек или как Луцик рассказывал про САВЧЕНКО как она хотела взорвать ВЕРХОВНУ РАДУ!
 показати весь коментар
 
 
Твою попку шоколадную, готовся за тобой выехали)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всё ясно ждут ВАЗелина (главный освободитель) , как только он проснётся и приведёт себя в "порядок", официальной встречи политзаключённых не будет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При пэпке такого не було!
Оказывается, надо было поменять президента, чтоб отпустили наших пленных!
 показати весь коментар
 
 
Бібісіська, не забула що ти тріпло дамбаське?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ты триперная пэдротовая подстилка, сам с лугандона. 82 года.Все уже знают! Жди наряд от Авакова.
 показати весь коментар
 
 
Справа не у президенті, а готовності цього преза здати інтереси держави!.шЕколадний покидьок.котрий повинен сидіти довічно.але і він не відважився так нагло здавати інтереси більшості українського народу!. Читайте,шо вчора "видав" при ставкА до клоуна - вони готові до миру за будь яких обставин,бо там НАШ нарід!. ***!!!!!!!!!! А отут в Україні, не їх нарід,до речи котрий їх і обрав до влади,чи не про цей нарід їм потрібно турбуватись?.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Трезвые так не аргументируют. Проспишься - перечитай свои рыдания.
 показати весь коментар
 
оо ща еще шлюха лещенко вылезет пропиариться
 показати весь коментар
 
 
сейчас у каждой Абизянки возникает "банановый рефлекс", залезть на дерево и громко попиариться на резонансной теме.. при чем, не по делу, и что б обязательно была фраза "из доверенных источников стало известно"..
 показати весь коментар
 
 
Смотрим что лживый коломойский черт будет втюхивать под видом законопроектов зеленского.
 показати весь коментар
 
Обмен супервруна коломоцского? Супержец случайно не рассказал чтоукраина теряет или парашка получает за кровь всех убитых украинцев?
 показати весь коментар
 
Кацап, тут боярки не наливают! Вали на ..й за паребрик, валянок рязанский, кочет облезлый! Ты сучёнок название моей страны пишешь с маленькой буквы?
 показати весь коментар
 
 
Зрада 88 уровня. При Петре Алексеиче такого не было.
 показати весь коментар
 
 
Це наєм і вкинув фейк, щоб ви свого педро олексійовича похвалили.
 показати весь коментар
 
 
предварительный список...
пока не увидим людей что гадать???
 показати весь коментар
 
 
Кацапи захоплюють заручників, щоб звільняти своїх агентів, які робили, роблять і будуть робити зло та шкоду Україні. І хто в цій грязній грі виграє, як ви думаєте. А да, чим вам думати...... Генетичне сміття.
 показати весь коментар
 
 
А почему командир *Бердянска* Роман Мокряк идет на обмен в первых рядах в то время когда судьба еще семерых парней не ясна? Мокряк должен быть обменян последним! Это тот человек который публично заявлял что будет топить флот кацапов *москитным* флотом Украины но в результате сам позорно сдался этому самому кацапскому флоту без сопротивления вообще.. справедливости ради он должен отвечать за свои слова.
 показати весь коментар
 
с позиций морали капитаны должны покидать корабль последними, это да
 показати весь коментар
 
 
Опять предварительный список. Никакой точности. Цензор, не устал домыслы публиковать?
 показати весь коментар
 
 
Кацапы опять на..ут всех,моряков я так понимаю они не просто отдадут как обязаны, а обменяют палка с двух концов и выйдут пушистыми,благородными, ес сша сразу похвалят и может вернут в G8,а отпускать сроки подпирают морского трибунала все равно надо
 показати весь коментар
 
 
Что вы все носитесь с этим трибуналом как с поношенной торбой? Расеюшка на .ую вертела этот трибунал! Если они целый полуостров отжали и им за это ничего ощутимого в мире сделать не смогли то что там за этих 24 несчастных человека говорить?
 показати весь коментар
 
 
если вертела то почему она решила меняться сразу после того как был озвучен результат трибунала и нависла угроза запрета на вход расейских судов в международные порты? ты когда ресеюшку лижешь, хоть слюной на пол не капай!
 показати весь коментар
 
Ты правда считаешь что европейский бизнес ради Украины будет загонять себя в убытки и закрывать свои порты для товаров? На Ангелу Меркель посмотри которая себе в прибыль украинскую ГТС без пяти минут похоронила.
 показати весь коментар
 
это морское право. подотрешься им один раз и пясда торговле.
 показати весь коментар
 
А чем оно круче права международного которым еще разве что ленивый не подтерся?
 показати весь коментар
 
Это у вас на казламордии люди это говно, бабы ещё нарожают, а в Украине каждый человек ценен
 показати весь коментар
 
Я не понимаю почему ты постоянно говоришь не правду? Это у тебя что так проявляется патриотическое чувство в том что ты всегда врешь? За три месяца украинцев стало меньше на 74 тысячи
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1911249-Za-tri-mesyaca-ykraincev-stalo-menshe-na-74-tisyachi
© News.bigmir.net.
 показати весь коментар
 
Свинособака, сдерни отсюда, а вот эту хрень бабушке своей рассказывай
 показати весь коментар
 
Какой бабушке? Это украинские СМИ со ссылкой на государственную службу статистики.. зачем ты снова врешь? тебе что так жить легче?
 показати весь коментар
 
А какое отношение Наемец имеет к этому делу😁
 показати весь коментар
 
Боюсь, обмен этот будет в пользу Расии....
Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
 показати весь коментар
 
 
там гірше..

чутки йдуть про відновлення постачання Води в Крим і Автономію типуКримської для окупованих територій ордло.. ((Для Зе це викличе Майдан.

Хтось у Команді Зе нарешті це зрозумів..
 показати весь коментар
 
Вообще то по состоянию на 10:00 вся инфа о состоявшемся уже обмене - это из рубрики ОБС:

 показати весь коментар
 
Дай Бог что бы это было так! Даже если стараниями Шмаркли в пользу ********* - все равно.
 показати весь коментар
 
Обмен украинских военных моряков, захваченных в Керченском заливе, типичный результат не информированности и информационного вакуума созданного вокруг президента Зеленского. Ему не было доложено о решении международного суда по морскому праву, он не был информирован о последствиях для России невыполнения этого решения. Принятие условий обмена украинской стороной фактически является признанием легитимности судебного процесса над незаконно захваченными украинскими моряками. И это будет иметь очень серьезные правовые и дипломатические последствия для страны. Ответственность за это должен разделить и нынешний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, усилиями которого была дезорганизована работа МИДа, а внешнеполитический функции незаконно узурпированы структурами ОПУ.
 показати весь коментар
 
 
мустафенку верить - себя не уважать.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ в останній момент призупинив обмін..
Йде активний пошук винного,котрий ПІДСТАВИВ ЗЕ.

команда ЗЕ розуміє ,що Єдине,що викличе Майдан проти зе -ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ВОДИ В ОКУПОВАНИЙ КРИМ.Автономія окупованих теріторій -менш "раздражающий фактор"..
 показати весь коментар
 
Вместо того что бы отдать наших военных которые там сидят 5 лет еще с Илловайска..отдали моряков..которых и так должны отпустить по решению морского суда ООН
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору