 Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України

Як інформує Цензор.НЕТ, список у своєму Telegram опублікував колишній нардеп Мустафа Найєм.

"Сьогоднішній ранок дійсно може стати добрим - в Україну можуть повернутися 28 українських політв'язнів і полонених моряків. За повідомленням Генерального прокурора Руслана Рябошапки, сама процедура обміну вже завершилася. Головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що літак з українцями мав прибути в Київ о 5 ранку. Наразі офіційної інформації про місце перебування звільнених українців немає. Десятки журналістів і родичі чекають літака з політв'язнями і полоненими в аеропорту "Київ". Там же бачили Секретаря РНБО Олександр Данилюк", - написав він.

За словами Найєма, зараз з різних джерел вдалося скласти лише приблизний список звільнених: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух та 24 українські моряки: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприско, Сергій Попов, Євген Семидоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.

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"Тим часом, все ще залишаються в полоні сім моряків. А також Олександр Кольченко, Євген Панов, Роман Сущенко, Станіслав Клих. Щодо них жодної інформації немає.

Нагадаю, що Олег Сенцов був затриманий у Криму 10 травня 2014 р.. Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 р. при в'їзді в Росію. Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року. Павло Гриб був викрадений 24 серпня 2017 року на території Білорусі. А українські моряки були взяті в полон в грудні 2018 року і перебували в російській в'язниці понад 9 місяців", - додав він.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.





