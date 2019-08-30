 Обмін утримуваними особами: Найєм опублікував попередній список із 28 громадян України

Як інформує Цензор.НЕТ, список у своєму Telegram опублікував колишній нардеп Мустафа Найєм.
"Сьогоднішній ранок дійсно може стати добрим - в Україну можуть повернутися 28 українських політв'язнів і полонених моряків. За повідомленням Генерального прокурора Руслана Рябошапки, сама процедура обміну вже завершилася. Головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що літак з українцями мав прибути в Київ о 5 ранку. Наразі офіційної інформації про місце перебування звільнених українців немає. Десятки журналістів і родичі чекають літака з політв'язнями і полоненими в аеропорту "Київ". Там же бачили Секретаря РНБО Олександр Данилюк", - написав він.
За словами Найєма, зараз з різних джерел вдалося скласти лише приблизний список звільнених: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух та 24 українські моряки: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприско, Сергій Попов, Євген Семидоцький, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.
"Тим часом, все ще залишаються в полоні сім моряків. А також Олександр Кольченко, Євген Панов, Роман Сущенко, Станіслав Клих. Щодо них жодної інформації немає.
Нагадаю, що Олег Сенцов був затриманий у Криму 10 травня 2014 р.. Микола Карпюк був затриманий 17 березня 2014 р. при в'їзді в Росію. Володимира Балуха ФСБ затримала в Криму в грудні 2016 року. Павло Гриб був викрадений 24 серпня 2017 року на території Білорусі. А українські моряки були взяті в полон в грудні 2018 року і перебували в російській в'язниці понад 9 місяців", - додав він.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
но он начнется через некоторое время. Требуется оформить все необходимые
документы. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Кремле.
Также источник назвал не соответствующими действительности сообщения в
ряде Telegram-каналов о начале обмена и о том, что колонна с
украинскими заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево".
В Офисе Зеленского также опровергли информацию о завершении процесса обмена и заявили, что переговоры еще продолжаются.
Ранее утром 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан
Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен пленными начался и что "моряки,
Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой". Главный редактор "Эха Москвы"
Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами
должен приземлиться в Киеве в пять утра.
Nataliya Halas 🇺🇦 🇪🇺 @nata_kurt 11 часов назад
Натаскали у Трускавці.
Сергей Москаленко: Уважно дивився засідання верховної ради, замітив , що кнопкодавство замінено на репліку Розумкова прошу підтримати і зепутати голосують одноголосно, а коли каже прошу визначитись то зекукли не голосують.
Оказывается, надо было поменять президента, чтоб отпустили наших пленных!
пока не увидим людей что гадать???
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1911249-Za-tri-mesyaca-ykraincev-stalo-menshe-na-74-tisyachi
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Ну типа возвращение моряков - признание их осуждения - признание нарушения ими границ Расии - признание Крыма рапсийским......
чутки йдуть про відновлення постачання Води в Крим і Автономію типуКримської для окупованих територій ордло.. ((Для Зе це викличе Майдан.
Хтось у Команді Зе нарешті це зрозумів..
Йде активний пошук винного,котрий ПІДСТАВИВ ЗЕ.
команда ЗЕ розуміє ,що Єдине,що викличе Майдан проти зе -ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ВОДИ В ОКУПОВАНИЙ КРИМ.Автономія окупованих теріторій -менш "раздражающий фактор"..