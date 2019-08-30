 ФСБ РФ сфальсифікувала частину доказів у "справі Хізб ут-Тахрір", - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група".

Про це стало відомо 29 серпня в ході судового засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді, де проводився огляд ноутбука Куку.

В ході огляду комп'ютера обвинуваченого була виявлена ​​папка, якої не було при його вилученні після обшуку в квітні 2014 року.

"Обшук в будинку Куку проводився з 8 до 11 години ранку. Після 11 години ранку ноутбук був вилучений при понятих і упакований. Силовики цього ж дня з 12 години дня почали огляд цього ноутбука вже в будівлі оперативного відділу ФСБ по Севастополю. До того моменту на робочому столі ноутбука цієї папки ще немає. Пізніше ноутбук передають в слідчий відділ ФСБ по Сімферополю. Там в період з 17 по 18 травня 2016 року знову проводиться його огляд і чудесним чином на робочому столі комп'ютера виявляється папка під назвою "Принтскрин". У цій папці містяться ще вісім папок", - розповів Локтєв.

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Згідно з властивостями файлів, які були виявлені в згаданих папках на комп'ютері Емір-Усеіна Куку, вони були створені 20 квітня 2014 року в період з 13:00 до 14:00, тобто після того як ноутбук був вилучений в рамках обшуку.

"Захист заявив у суді, що в комп'ютер були внесені зміни після того, як він був вилучений під час обшуку. Також ми говоримо, що цих файлів на комп'ютері не було. А раз їх не було, то спиратися на такі дефектні звинувачення неможливо. Більш того, це не ми говоримо. Властивості цих файлів говорять самі за себе. Вони були створені на комп'ютері після його вилучення у Куку", - пояснив адвокат.

Суд відмовив захисту в допиті оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева, який проводив обшук і вилучення речей в будинку Куку, а також понятих, які при цьому були присутні. Крім того, суд відмовився проводити технічну експертизу даного комп'ютера.

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

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