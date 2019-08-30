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 Політика України
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Все про:ГПУ (3185) Зеленський (2526) призначення (421) Рябошапка Руслан (77)

 Зеленський призначив Рябошапку Генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.

Про це повідомляє сайт глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Рябошапку Руслана Георгійовича Генеральним прокурором", - йдеться в тексті указу №638/2019, оприлюдненому на сайті президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим Генпрокурором став Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145484
 
 
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3 сентября снятие неприкосновенности, Петя напрягся.
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Это ты в Рябошапки уже спрашиваешь? Или у Луценко надо бы спросить?)
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А это важно ? Если она выбрала себе профессией: засовывать селёдку за шиворот другим людям, то закономерно закончила получив кислотой. Понятно, что это чья-то имущественная разборка, скорее всего с наркотраффиком.
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На "посадках" долго не удержаться. Истерия вокруг Пороха поддерживалась пять лет; но Порох уже давно не президент, а покращення так и нет: война продолжается, цены растут.
Бараны, голосовавшие за блазеня, ненароком роптать начнут.
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Всё правильно! Верить можно только пэце и его напецюрникам.
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В методичках указано "птушник" - значит подневольные будут писать "птушник". Та же история с "наркоманом" Зеленским и еще много таких.
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+1
Пецяботы ахинею как 2 пальца нести будут - только плати
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Бот, птушнику в твоём лице пеця за ложь платит
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Перед Петрухой-соевым реально замаячили ворота лукьяновки.
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Ну разве что во влажных мечтах зебобиков....
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ПЕСдабол иди проспись ,ваше время ушло. Зеленський призначив Рябошапку Генпрокурором - Цензор.НЕТ 4577
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В психушке пациентов тоже большинство, задумайтесь.
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Белочкин ты где?Вероятно дрыстанул в неизвестном направлении...
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пэтрухиных ярему, шокина и юГика никто уже не сможет переплюнуть в "качестве".
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А что может Зеклоун назначать, если он вечно под кайфом.
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Фейковий прАкурор фейкового *********** фейкової зєкоМанди 😕
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