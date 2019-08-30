 Зеленський призначив Рябошапку Генпрокурором

Про це повідомляє сайт глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Рябошапку Руслана Георгійовича Генеральним прокурором", - йдеться в тексті указу №638/2019, оприлюдненому на сайті президента України.
Про це повідомляє сайт глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Рябошапку Руслана Георгійовича Генеральним прокурором", - йдеться в тексті указу №638/2019, оприлюдненому на сайті президента України.
Бараны, голосовавшие за блазеня, ненароком роптать начнут.
Пецяботы ахинею как 2 пальца нести будут - только плати