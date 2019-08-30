 Разумков доручив профільному комітету Ради підготувати до розгляду конституційні законопроєкти Зеленського

"Доручаю комітету з питань правової політики підготувати до розгляду такі конституційні закони, а саме - внесення змін до статті 76 та 77 Конституції України про зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи, реєстраційний номер 1017", - заявив Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Профільному комітету також доручено підготувати законопроєкти щодо змін до ст. 81 Конституції про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата (№1027); до ст. 85 Основного закону про консультативно-дорадчі органи парламенту (№1028); до ст.85 та 101 Конституції про повноваження Ради (№1016); до ст.93 Основного закону щодо законодавчих ініціатив народу (№1015); до ст. 106 Конституції про закріплення повноважень президента створювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (№1014); про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії (№1013).
Капитан Содом
@captain_sodom
·10 ч
Господи, какой кайф, корреспондентка Радіо Свобода ходит по кулуарам и спрашивает депутатов от Слуги Народа, как зовут премьер-министра, за которого они проголосовали. А те не могут ответить.
аж не верится, что все это сумасшествие может происходить наяву...
Это чувство сюрреализма с самого избрания тупой марионетки Клоуна президентом Украины во время войны...
Блин...
Зеленский это мебель,с которым западло даже ватному трампу ручкаться
Если каждый блазень будет перекраивать Конституцию под свои хотелки, от государства ничего не останется.