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 Політика України
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 Разумков доручив профільному комітету Ради підготувати до розгляду конституційні законопроєкти Зеленського

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань правової політики підготувати до розгляду низку президентських законопроєктів про внесення змін до Конституції України.

"Доручаю комітету з питань правової політики підготувати до розгляду такі конституційні закони, а саме - внесення змін до статті 76 та 77 Конституції України про зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи, реєстраційний номер 1017", - заявив Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Профільному комітету також доручено підготувати законопроєкти щодо змін до ст. 81 Конституції про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата (№1027); до ст. 85 Основного закону про консультативно-дорадчі органи парламенту (№1028); до ст.85 та 101 Конституції про повноваження Ради (№1016); до ст.93 Основного закону щодо законодавчих ініціатив народу (№1015); до ст. 106 Конституції про закріплення повноважень президента створювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (№1014); про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії (№1013).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145483
 
 
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Капитан Содом

@captain_sodom

·10 ч

Господи, какой кайф, корреспондентка Радіо Свобода ходит по кулуарам и спрашивает депутатов от Слуги Народа, как зовут премьер-министра, за которого они проголосовали. А те не могут ответить.
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блин.... - как во сне...
аж не верится, что все это сумасшествие может происходить наяву...
Это чувство сюрреализма с самого избрания тупой марионетки Клоуна президентом Украины во время войны...
Блин...
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у мене таке саме відчуття...наразі за кермом має бути Манергейм, а не Чаплін. Вата люто радіє (дивлюсь по запорізькій ваті)
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я подумал что это сюжет расказа Рыбникова
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Какого зеленского? Это законопроекты суперлживого коломойского для разворовывания украины под ноль с распродажей земель с лохами.

Зеленский это мебель,с которым западло даже ватному трампу ручкаться
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Есть такое дело. Я вообще считаю, если ликвидировать депутатскую неприкосновенность, предусмотреть импичмент президента и сократить количество депутатов до 300 - то нападут Коломойский с путеным и отберут у тебя всю землю.
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Развитые страны прикасаются к Конституции лишь в абсолютно исключительных случаях, и стараются обойтись абсолютно минимальными поправками.
Если каждый блазень будет перекраивать Конституцию под свои хотелки, от государства ничего не останется.
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Хватит брехню писать. У Зеленского мозгов ноль, это попка-дурак для телевизора.
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Депутатам дали рассмотреть конституционные законопроекты Зеленского. Издалека.
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